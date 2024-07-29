Αλλαγές σε Ευρώπη και Ελλάδα – Αντίστροφη μέτρηση για τις αποφάσεις Μητσοτάκη

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Η πλέον κρίσιμη -πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα του Αυγούστου- κρίνεται η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα, καθώς δύο ορόσημα της κυβερνητικής πολιτικής που εκκρεμούν, ο ανασχηματισμός των γενικών γραμματέως των Υπουργείων και ο ορισμός του Έλληνα επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να κλειδώσουν εντός των επόμενων ημερών.

Η επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Παρίσι, όπου βρέθηκε ως προσκεκλημένος του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, σηματοδοτεί και την αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες αλλαγές και επιλογές, οι οποίες θα αποτυπώσουν και τη στόχευση αλλά και τις βλέψεις του πρωθυπουργού για τη συνέχιση τόσο του κυβερνητικού έργου, όσο και για τη στάση και τις θέσεις της χώρας μας στην Ευρώπη, παράλληλα με τις διεργασίες και το παρασκήνιο που τρέχει για την οριστικοποίηση του χαρτοφυλακίου που διεκδικεί.

«Το προνόμιο της επιλογής επιτρόπου ανήκει αποκλειστικά στη χώρα μας. Η κάθε χώρα στέλνει ένα πρόσωπο. Δεν ξέρουμε ακόμα το χαρτοφυλάκιο» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, στο περιθώριο της δεξίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, κλείνοντας το ενδεχόμενο να προτείνει δύο πρόσωπα έναν άντρα και μία γυναίκα, όπως ζήτησε η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν προκειμένου να καταλήξει η ίδια. Γεγονός που έκλεισε παράλληλα και τις φήμες, που ήθελαν δίπλα στο όνομα του Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος αποτελεί το φαβορί για την αποστολή τους στις Βρυξέλλες, να φιγουράρει και το όνομα της Υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως.

Παράλληλα, η στόχευση του χαρτοφυλακίου που διεκδικεί η Ελλάδα αντανακλά την οικονομική πρόοδο που έχει κάνει η χώρα αλλά και τη θέση της στην κρίσιμη γειτονιά της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ως παράγων σταθερότητας της και το σκιαγράφησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη συνέντευξή του στο Politico όπως δήλωσε πως θα ήθελε «ένα χαρτοφυλάκιο που θα αντανακλά από τη μία την πρόοδο που έχει κάνει οικονομικά η Ελλάδα και από την άλλη τη στρατηγική θέση που έχει η Ελλάδα στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ».

Προϋποθέσεις που σύμφωνα με πληροφορίες φέρνουν την Ελλάδα πιο κοντά στη διεκδικήσει του χαρτοφυλακίου των Μεταφορών το οποίο περιλαμβάνει και τη Ναυτιλία και εκτιμάται ότι βαραίνουν περισσότερο στο ζύγι των επιλογών της Επικεφαλής της Κομισιόν, μετά τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Έλληνας πρωθυπουργός στην επανεκλογή της.

Στις βλέψεις της Αθήνας παραμένουν και τα χαρτοφυλάκια της Ενέργειας, της Διεύρυνσης, της Ανταγωνιστικότητας και της Άμυνας, όπου βέβαια έχει απέναντι της και ανταγωνιστές διεκδικητές, ισχυρότερες χώρες. Σε κάθε περίπτωση, όπως επανειλημμένα τονίζεται από κυβερνητικούς παράγοντες αλλά και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η τελική απόφαση αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της προέδρου της Κομισιόν.

Το παζλ των γενικών γραμματέων

Αυτή την εβδομάδα όμως αναμένεται να κλείσει και το εσωτερικό μέτωπο των αλλαγών για τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των ενδοκυβερνητικών παρεμβάσεων που πυροδότησε το απρόσμενο αποτέλεσμα των πρόσφατων ευρωεκλογών του Ιουνίου, συνεχίστηκε με τον ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος και θα ολοκληρωθεί με τις εν λόγω παρεμβάσεις. Αλλαγές με τις οποίες επιδιώκεται να επέλθει και μία ισορροπία των τάσεων στο εσωτερικό του κόμματος μεταξύ κεντρώων και δεξιών στελεχών.

Γνωρίζοντες τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, εκτιμούν πως οι επερχόμενες αλλαγές θα έχουν εντονότερο το «γαλάζιο» στοιχείο, μετά τη δυσαρέσκεια που ευθέως εκφράστηκε πολλές φορές χωρίς περιστολές από βουλευτές της ΝΔ μετά τις πρόσφατες ευρωεκλογές. Η τριανδρία των στενών συνεργατών του πρωθυπουργού, Άκη Σκέρτσου, Θανάση Νέζη και Γιώργου Μυλωνάκη έχουν έτοιμες ήδη τις προτάσεις τους με βάση τις κατευθύνσεις του πρωθυπουργού, που θέλει ένα σχήμα περισσότερο ευέλικτο, γρήγορο και αποτελεσματικό σε απόλυτο συντονισμό με τα υπουργεία.

Υπό αυτά τα δεδομένα της αναζήτησης ισορροπιών, δεν αποκλείεται να αξιοποιηθούν πρώην Βουλευτές της ΝΔ όπως ο Γιάννης Μελάς, ο Σάββας Χιονίδης και ο Χριστόφορος Μπουτσικάκης όπως και του πρώην εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Τάσου Γαϊτάνη.

Αντίστοιχα δε, δεν αποκλείεται να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους γενικοί γραμματείς που προέρχονται από τον κεντρώο χώρο, όπως η γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ζέφη Δημαδάμα, που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, η Δήμητρα Λυγούρα από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο Γιώργος Βούτσινος από το υπουργείο Παιδείας

