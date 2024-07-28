Ο αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος (ΑΚΡ) Ομέρ Τσελίκ επέκρινε δριμύτατα τις δηλώσεις του αντιπρόεδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ναμίκ Ταν, πρώην διπλωμάτη και πρέσβη στην Ουάσιγκτον, και τώρα συμβούλου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Ναμίκ Ταν μιλώντας χθες στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για το θέμα της ανάπτυξης τουρκικών ναυτικών δυνάμεων στη Σομαλία, χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ως «πολιτική επεκτατισμού».

Ποιος λέει «παραμύθια»;

Ειδικά για το θέμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» είπε ότι αυτό είναι ένα «παραμύθι», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης απάντησε ότι «εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να προστατεύσουμε τα εθνικά μας δικαιώματα, συμφέροντα και οφέλη στη «Γαλάζια Πατρίδα». Οι δηλώσεις όσων υπερασπίζονται τις διεκδικήσεις της Ελλάδας και άλλων κρατών δεν είναι παρά «πολιτικά παραμύθια». Θα ήταν πιο υγιές, να βάλουν αμέσως στην ατζέντα τους την προστασία των δικαιωμάτων της Τουρκίας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο» τόνισε εμφανώς εξοργισμένος ο εκπρόσωπος του Ταγίπ Ερντογάν.



Ο Τσελίκ κατηγόρησε το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP) ότι υποστηρίζει τις θέσεις της Ελλάδας ενάντια στην εθνική πολιτική της Τουρκίας και ότι έχει χάσει την πολιτική του πυξίδα. «Η Γαλάζια μας Πατρίδα είναι αναπόσπαστο μέρος της Πατρίδας μας» δηλώνει εμφαντικά ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ.

Σάλος και στο διαδίκτυο

Οι δηλώσεις του Ναμίκ Ταν προκάλεσαν πολλά αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων και του απόστρατου ναυάρχου, Τζεμ Γκιουρντενίζ, εμπνευστή του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» ο οποίος το χαρακτηρίζει ως «ένα μανιφέστο αντίστασης της Τουρκίας απέναντι στους Δυτικούς ιμπεριαλιστές του 21ου αιώνα.»



«Όποιος βρίσκεται στην εξουσία, πρέπει να κρατά γερά τη Γαλάζια Πατρίδα», καταλήγει ο απόστρατος ναύαρχος, που μετά την τελευταία επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα είχε πει ότι «η Ελλάδα μας στρίμωξε και μας νίκησε στο μπρα ντε φερ».

