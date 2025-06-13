«Έπρεπε εγκαίρως να δημιουργηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός στο υπουργείο Εξωτερικών, η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα άμεσα ζητούμενα που είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών στο Ισραήλ, στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε στο OPEN ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας για τη νυχτερινή επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν.

«Νομίζω ήταν μια σημαντική κλιμάκωση και μάλιστα εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τη διαχείριση του πυρηνικού οπλοστασίου, το οποίο αποτελεί έναν αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή», όπως είπε. «Από την άλλη, το ζητούμενο τώρα είναι να υπάρξει ψυχραιμία, χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση. Βεβαίως αναμένουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, τα αντίποινα του Ιράν. Νομίζω πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και σε αυτό θα συμβάλλει και η Ελλάδα ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας».

«Ήδη εγώ έχω εκκινήσει τις επικοινωνίες με τους συμμάχους μας στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι κι εκείνοι βρίσκονται σε μια κατάσταση μεγάλης επαγρύπνησης. Νομίζω απαιτείται μια μεγάλη συμμαχία, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε περαιτέρω κλιμάκωση, αυτήν την ώρα όμως επικρατεί πολύ μεγάλη ανησυχία για τις εξελίξεις στην περιοχή. Αποτελεί εν δυνάμει ναρκοπέδιο και καλό είναι αν μπορέσουμε όλοι μαζί πολυμερώς μέσω διεθνών οργανισμών, και οι χώρες που ασκούν ουσιαστική επιρροή, να μπορέσουν να περιορίσουν τη ζημιά».

«Ο ρόλος των ΗΠΑ πρέπει να είναι ενεργός»

Αναφορικά με τυχόν εμπλοκή των ΗΠΑ, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως υπήρξε ρητή διαβεβαίωση από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι δεν υπάρχει και ούτε πρόκειται να υπάρξει καμία ανάμειξη της Αμερικής. «Παραμένουμε στη δήλωση αυτή. Η πραγματικότητα είναι ότι οι ΗΠΑ καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια να ελεγχθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή και ιδίως σε ό,τι αφορά χώρες που αποτελούν σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης, όπως το Ιράν. Νομίζω ότι ο ρόλος των ΗΠΑ πρέπει να είναι ενεργός, αλλά για την ώρα δεν φαίνεται οποιαδήποτε εμπλοκή».

«Είναι πολύ σύνθετη η γεωπολιτική κατάσταση. Νομίζω ότι αυτήν την περίοδο, τους τελευταίους 20 μήνες θα έλεγα, βιώνουμε την πιο δύσκολη και επισφαλή κατάσταση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχουν πολλές εστίες ανάφλεξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εστίες ανάφλεξης πάντοτε ιστορικά δημιουργούν συνθήκες πολύ μεγάλων συρράξεων. Αυτήν τη στιγμή υπάρχει η πραγματικότητα στο Ισραήλ που όλοι βιώνουμε, η πραγματικότητα στη Γάζα. Η αίσθησή μου είναι ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να κατευνάσουν κατά το δυνατόν τα πεδία αντιπαραθέσεων. Είχα επαφή και με τον Μάρκο Ρούμπιο τους προηγούμενους μήνες και συζητήσαμε τα θέματα αυτά».

«Αισθάνομαι ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχει τάση να υπερεκτιμούμε τα εθνικά μας συμφέροντα και να αγνοούμε τους ενδεχόμενους κινδύνους για την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλου κλονισμού, ακόμη και αμφισβήτησης των μεγάλων διεθνών οργανισμών, όπως της Διεθνούς Πολυμέρειας, του ΟΗΕ. Αυτά δυστυχώς δεν είναι καλά μηνύματα και θα πρέπει όλοι να καταβάλλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ο ρόλος που επιτελεί η Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντικός», υπογράμμισε.

«Μην βάζουμε τα εθνικά θέματα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης»

«Δεν νομίζω να μας κατηγόρησε κανείς ότι είμαστε 100-0 υπέρ του Ισραήλ», επεσήμανε στη συνέχεια ο υπουργός.

«Στα ζητήματα αυτά καλό είναι να υπάρχει πάντοτε μια εγκράτεια και να μην μπαίνουν όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Ελλάδα έχει τηρήσει μια στάση αρχής σε όλα τα ζητήματα που αυτήν τη στιγμή ταλανίζουν τον κόσμο και ειδικά στο ζήτημα της Γάζας. Έχουμε υπερψηφίσει όλα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Η ίδια η Ελλάδα ήταν επισπεύδουσα χώρα στη μεγαλύτερη κοινή δήλωση που έχει υπάρξει ποτέ σε θέματα προστασίας αμάχων. Χθες τοποθετηθήκαμε, πήγαμε με την πλευρά της ειρήνης. Είναι σημαντικό αυτήν τη στιγμή να υπάρξει μια όσο το δυνατόν απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε χάσει την έννοια του αυτονόητου με τις επιθέσεις στις ανθρωπιστικές βοήθειες και σε όσους επιτελούν ανθρωπιστικό έργο και λειτούργημα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.