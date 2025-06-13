Ανακοίνωση για την κατάσταση ασφαλείας στο Ισραήλ εξέδωσε το υπουργείου Εξωτερικών, μετά τα πλήγματα της χώρας στο Ιράν.

«Το υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί στο Ισραήλ, συνιστά στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, πλησίον καταφυγίου, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών. Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι κλειστός και δεν πραγματοποιούνται, επί του παρόντος, πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion.

Το υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30) 210-3681350 και (+30) 210-3681730.

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Παρακολουθείτε τον λογαριασμό της Πρεσβείας στην πλατφόρμα «Χ»: https://x.com/GreeceInTelAviv», αναφέρει το ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.