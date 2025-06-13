Τουρκικά ΜΜΕ: Το καλοκαίρι θα ανέβει η ένταση στο Αιγαίο

Τουρκικά ΜΜΕ βλέπουν ότι «το καλοκαίρι θα ανεβεί η ένταση στο Αιγαίο» και ότι «η Άγκυρα ετοιμάζει αντιδράσεις στα μονομερή βήματα της Αθήνας», σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

Ειδικότερα, το τηλεοπτικό δίκτυο A Haber σημειώνει ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να ανακοινώσει τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, κάτι στο οποίο η Τουρκία είναι αντίθετη. «Η Τουρκία δεν θέλει μονομερή βήματα. Η Ελλάδα θα κάνει αυτά τα πάρκα και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η Τουρκία έχει κάνει τις ετοιμασίες της. Έρχεται το καλοκαίρι...ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και φαίνεται πως στο Αιγαίο θα ανέβει η ένταση».

Ακόμη, σημειώνεται ότι «η Ελλάδα που επιθυμεί να συνεχίσει τη μαξιμαλιστική της πολιτική σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα ανακοινώσει τις αποφάσεις για τις περιοχές που θα βρίσκονται τα θαλάσσια πάρκα. Η Άγκυρα παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και θα γίνουν βήματα απέναντι σε αυτές τις κινήσεις. Απέναντι στα βήματα της Ελλάδας, η Τουρκία ετοιμάζει τις κινήσεις και σε περιβαλλοντικό αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο. Όλες οι κινήσεις της Ελλάδας παρακολουθούνται λεπτό προς λεπτό, πιθανές μονομερείς αποφάσεις και κινήσεις θα αντιμετωπιστούν ως ανύπαρκτες και μη αποδεκτές».

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση σε επίπεδο υφυπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας μεταξύ Αλεξάνδρας Παπαδόπουλου και Μεμάτ Κεμάλ Μποζάι σε θετικό κλίμα και εξέτασαν την προετοιμασία της συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη - Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία.

Η Άγκυρα επιμένει στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Στο μεταξύ, η Άγκυρα επιμένει στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι και ο Χαφτάρ το εξετάζει.

Ειδικότερα, πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας σημειώνουν ότι «Το Μνημόνιο Συνεννόησης για την Οριοθέτηση των Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας που συνήφθη μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης το 2019 είναι μια δίκαιη συμφωνία που προστατεύει τα δικαιώματα και των δύο χωρών που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στο προαναφερθέν Μνημόνιο Συνεννόησης, κατά τον καθορισμό των θαλάσσιων περιοχών, λήφθηκε ως βάση η μέση γραμμή μεταξύ των ηπειρωτικών εδαφών και προστατεύθηκαν με όλη την έννοια τα δικαιώματα της Λιβύης, σε αντίθεση με τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις άλλων χωρών. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης, η συμμαχία μας με τη Λιβύη, η οποία βασίζεται σε ιστορικούς δεσμούς, καταγράφηκε και στις θάλασσες. Χαιρετίζουμε θετικά το γεγονός ότι η πλευρά Χαφτάρ το έλαβε προς εξέταση και παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις».

