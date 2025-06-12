«Η Ελλάδα χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορεί, λόγω γεωγραφίας, να αναταχθεί», επεσήμανε κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους τοπικών φορέων στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο φαινόμενο της ερήμωσης της περιφέρειας, κάνοντας λόγο για «φθοροποιό διαδικασία που εξελίσσεται ραγδαία και αρχίζει να εμφανίζεται, εκτός από τα χωριά, και στις κωμοπόλεις».

Παρουσίασε το τρίπτυχο μεταφορές-ενέργεια-νερό ως την κορυφή της πυραμίδας των προτεραιοτήτων στον δρόμο για την περιφερειακή ανάπτυξη, εξηγώντας:

«Εάν συνεχίσει η πράσινη μετάβαση να είναι πεδίο μπίζνας εσωτερικών και εξωτερικών μεγάλων παικτών, η χώρα θα αποτύχει και στην ενεργειακή μετάβαση και στο κόστος παραγωγής. Παράλληλα, υπάρχει λάθος σχεδιασμός για τους υδάτινους πόρους ακόμη και για περιοχές, όπως η Πελοπόννησος, όπου υπάρχει νερό, ενώ στα δίκτυα και τις υποδομές η κυβέρνηση φάνηκε ανίκανη να διασφαλίσει την ασφάλεια σε μία γραμμή τρένου».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη γενναίων παρεμβάσεων για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, επαναλαμβάνοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, καθώς «εάν τώρα που λέμε ότι έχουμε ανάπτυξη, υπάρχει τέτοια έκρηξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, όταν θα πάμε σε μια στασιμότητα κατά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης, θα έχουμε καταστάσεις τραγικές για την αγορά».

Επανέλαβε, παράλληλα, την πρόταση για εφάπαξ φορολόγηση των τραπεζών «για να αλλάξουν την ολιγοπωλιακή πολιτική τους στις χρεώσεις, στο θέμα της ρευστότητας προς την αγορά και στην επιτοκιακή διαφορά. Διότι οι τράπεζες εμφανίζουν τεράστια κερδοφορία με την πίεση της πραγματικής αγοράς».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι «το κράτος παραμένει ο μεγάλος ασθενής, διότι τόσο η προηγούμενη όσο και αυτή η κυβέρνηση το διαχειρίζονται ως λάφυρο, με εξυπηρέτηση συμφερόντων, κρατικοδίαιτες μεγάλες επιχειρήσεις και ειδικά προνόμια. Αυτό δεν πάει άλλο, διότι δημιουργεί τεράστια στρέβλωση ανταγωνισμού. Αν δεν αλλάξει το κράτος, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι προνομιούχοι».

«Δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία που μιλούσε για μεταρρυθμίσεις έχει κάνει μία από τα ίδια και χειρότερα. Διότι, είναι μεγάλη αδικία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν μείνει εκτός της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από τα τόσα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν πάει πάνω από 2,7 δισ. ευρώ σε μόλις 38 επιχειρήσεις», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: skai.gr

