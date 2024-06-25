Προσφυγή κατά Πολάκη προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Προσφυγή στη δικαιοσύνη εναντίον του Παύλου Πολάκη προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά το σχόλιο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο ίδιος πήρε χρήματα σε φακέλους, αναφερόμενος στην υπόθεση Novartis.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη:

«Έδωσα ήδη εντολή στους δικηγόρους μου να καταθέσουν άμεσα και μήνυση και αγωγή κατά του @pavpol2222 θα λογοδοτήσει στο Δικαστήριο για όσα γράφει και λέει από εδώ και μπρος. Και ελπίζω να μην προσπαθήσει να κρυφτεί πίσω από την ασυλία του και εξευτελιστεί!».

Εδώσα ήδη εντολή στους δικηγόρους μου να καταθέσουν άμεσα και μήνυση και αγωγή κατά του ⁦@pavpol2222⁩ θα λογοδοτήσει στο Δικαστήριο για όσα γράφει και λέει από εδώ και μπρος. Και ελπίζω να μην προσπαθήσει να κρυφτεί πίσω από την ασυλία του και εξευτελιστεί! pic.twitter.com/peC2oMJC2U — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 24, 2024

Αφορμή για την επίθεση Πολάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη στάθηκε σχόλιο του υπουργού Υγείας για την ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη αναφορικά με τις πηγές χρηματοδότησης των κομμάτων.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο κ. Κασσελάκης υπαινίσσεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επί ημερών Τσίπρα έπαιρνε «μαύρα χρήματα», με αποτέλεσμα να δεχθεί τη νέα επίθεση του κ. Πολάκη.

Ίσως το μεγαλύτερο καρφί προς τον προκάτοχό του @atsipras πέταξε σήμερα ο @skasselakis Στ. Κασσελάκης: «Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει ποτέ μαύρα χρήματα»….δηλ ο προηγούμενος Σύριζα προφανώς έπαιρνε…αυτό μόλις είπε. Διότι αν ποτέ δεν έπαιρνε ο Σύριζα μαύρα χρήματα τότε θα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 24, 2024

Τη σκυτάλη πήρε ο Παύλος Πολάκης ο οποίος έγραψε στο Χ: «ΕΣΥ παντως πηρες τουλαχιστον 2.200.000 σε βαλιτσα και δυο φακελλους!! Και σε αρχειοθετησε ενας ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ,εισαγγελεας κατ όνομα, για «αδιευκρινιστα ποσά».. Επειδη εσυ βρωμεις ,δεν λερωνουν και οι αλλοι!! Καταλαβες λαδεμπορα;;;;»

ΕΣΥ παντως πηρες τουλαχιστον 2.200.000 σε βαλιτσα και δυο φακελλους!!

Και σε αρχειοθετησε ενας ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ,εισαγγελεας κατ όνομα, για «αδιευκρινιστα ποσά»..

Επειδη εσυ βρωμεις ,δεν λερωνουν και οι αλλοι!!

Καταλαβες λαδεμπορα;;;; — Παυλος Πολακης (@pavpol2222) June 24, 2024

Πηγή: skai.gr

