Προσφυγή κατά Πολάκη προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Νέος καβγάς ξέσπασε ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον υπουργό Υγείας

Γεωργιάδης - Πολάκης

Προσφυγή στη δικαιοσύνη εναντίον του Παύλου Πολάκη προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά το σχόλιο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο ίδιος πήρε χρήματα σε φακέλους, αναφερόμενος στην υπόθεση Novartis.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη:

«Έδωσα ήδη εντολή στους δικηγόρους μου να καταθέσουν άμεσα και μήνυση και αγωγή κατά του @pavpol2222 θα λογοδοτήσει στο Δικαστήριο για όσα γράφει και λέει από εδώ και μπρος. Και ελπίζω να μην προσπαθήσει να κρυφτεί πίσω από την ασυλία του και εξευτελιστεί!».

Αφορμή για την επίθεση Πολάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη στάθηκε σχόλιο του υπουργού Υγείας για την ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη αναφορικά με τις πηγές χρηματοδότησης των κομμάτων.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο κ. Κασσελάκης υπαινίσσεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επί ημερών Τσίπρα έπαιρνε «μαύρα χρήματα», με αποτέλεσμα να δεχθεί τη νέα επίθεση του κ. Πολάκη.

Τη σκυτάλη πήρε ο Παύλος Πολάκης ο οποίος έγραψε στο Χ: «ΕΣΥ παντως  πηρες τουλαχιστον 2.200.000 σε βαλιτσα και δυο φακελλους!! Και σε αρχειοθετησε ενας ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ,εισαγγελεας κατ όνομα, για «αδιευκρινιστα ποσά».. Επειδη εσυ βρωμεις ,δεν λερωνουν και οι αλλοι!! Καταλαβες λαδεμπορα;;;;»

