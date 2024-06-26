Ολοκληρώθηκε η ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος στη Βουλή.

«Οι πολίτες ζητούν λιγότερα λάθη και περισσότερη προσπάθεια. Χειροπιαστά αποτελέσματα αντί για λόγια», επεσήμανε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε για μια σειρά σειρά θεμάτων που αφορούν στις Ευρωεκλογές, τα οποία ωστόσο έλειψαν από τον διάλογο. Ειδική αναφορά έκανε και στην πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. «Θα επιμείνω και στη νέα σύνθεση της Κομισιόν για τις αθέμιτες πρακτικές των πολυεθνικών και για την από κοινού προστασία του εναέριου χώρου», είπε.

Συμπλήρωσε ότι το αποτέλεσμα της ευρωκάλπης δεν αλλάζει τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, σημειώνοντας:

«Έχουμε ένα χρέος να χαράξουμε καθαρό ορίζοντα. Και να μείνουμε μακριά από σύννεφα που θολώνουν το τοπίο, όπως δήθεν ψευτοδιλήμματα περί δήθεν στροφής προς το κέντρο, προς τα δεξιά. Ο δικός μας δρόμος οδηγεί μόνο μπροστά. Και είμαστε μακριά από ξεπερασμένες ταμπέλες που στην εποχή μας μάλλον έχουν εξαντλήσει τη σημασία τους», τόνισε, απορρίπτοντας τα περί επιστροφής στις ρίζες.

«Δεν αρνηθήκαμε ποτέ τις ρίζες μας, αν όμως το δέντρο δεν ψηλώνει και δεν απλώνεται, τότε οι ρίζες ξεραίνονται. Ενώ όταν τα κλαδιά του μεγαλώνουν, τότε δικαιώνουν και εκείνες τον ρόλο τους», ξεκαθάρισε σε αυστηρούς τόνους.

«Δεν δέχομαι κουβέντα για τον πατριωτικό χαρακτήρα της ΝΔ - Ο κ. Ράμα όπως έστρωσε θα κοιμηθεί»

«Δεν εγκλωβιζόμαστε σε απλοϊκούς χαρακτηρισμούς. Η παράδοση για εμάς στη ΝΔ αποτελεί στοιχείο. Βαδίζουμε στον χρόνο ανανεώνοντας τη σκέψη μας και το δυναμικό μας. Λέμε όχι σε αυτούς που θέλουν μια μικρή και φοβική ΝΔ», είπε, υπενθυμίζοντας ότι η ΝΔ κέρδισε πέντε εκλογικές αναμετρήσεις, σε αντίθεση με τους οπαδούς της, που βρέθηκαν στο περιθώριο. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, σημείωσε ότι η διαχείριση των αδιεξόδων ή των αρχηγικών φιλοδοξιών είναι δική τους υπόθεση. «Δικό μας χρέος είναι οι λύσεις στις ανάγκες των πολιτών», είπε.

«Δεν δέχομαι κουβέντα για τον πατριωτικό χαρακτήρα της παράταξής μας», τόνισε, υπενθυμίζοντας τον φράκτη στον Έβρο, τις νέες φρεγάτες, τις ισχυρές συμμαχίες, τα Rafale.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη Βόρεια Μακεδονία, προειδοποιώντας:

«Δεν ξεκινήσατε καλά, παραβιάζοντας και το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες. Πάψτε να λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο», διαμήνυσε, λέγοντας ότι το ίδιο ισχύει και για την Αλβανία, οι κινήσεις της οποίας δεν διευκολύνουν την ενταξιακή διαδικασία. «Τα ευρωπαϊκά όνειρα του κ. Ράμα περνούν από μία ελληνική παροιμία: "όπως έστρωσε θα κοιμηθεί", είπε.

«Υπηρετούμε τα συμφέροντα των πολιτών - Εκλογές το 2027»

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική μνεία στις αυξήσεις μισθών και συντάξεων που «μόνο αυτή η κυβέρνηση έχει πετύχει», την μείωση της φορολογίας και την φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, για να δοθεί ένα βοήθημα στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. «Είχαμε δεσμευτεί ότι θα ενισχύσουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Ποια συμφέροντα υπηρετούμε εμείς; Υπηρετούμε τα συμφέροντα των πολιτών».

Επιπλέον, άφησε αιχμές για την αντιπολίτευση, που υπόσχεται λεφτόδεντρα, απορρίπτοντας τη δημαγωγία. «Έχουμε μία τριετία μπροστά μας», ανέφερε. Σε κάθε περίπτωση, έκανε λόγο για κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας, με τις επόμενες εθνικές εκλογές να γίνονται το 2027.

«Δεν θα κατεβάσουμε τον πήχυ των φιλοδοξιών μας, έστω κι αν σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα γίνεται συχνά αλεξικέραυνο για την αδυναμία της καθημερινής ζωής. Πολλές φορές και άδικα», είπε, επικαλούμενος τους καθορισμούς των οικοπέδων, που έγινε για πρώτη φορά στην χόρτα. Παρά τα προβλήματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «σημαντικό πρόοδο σε σχέση με αυτό που έγινε πέρυσι».

Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσβλέπω να έχουμε μία πολύ ουσιαστική και διαδραστική συζήτηση, όπως εξάλλου πάντα συμβαίνει στις Κοινοβουλευτικές μας Ομάδες.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης τοποθέτησής μου θα ανοίξει αμέσως ο κατάλογος των ομιλητών. Θα λάβουν τον λόγο όσες και όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν και θα επιχειρήσω στο τέλος της συνεδρίασης να δώσω απαντήσεις σε αυτά τα οποία ακούστηκαν, αλλά και να συνοψίσω τα συμπεράσματα από τη συζήτηση την οποία θα έχουμε.

Ξεκινώ απ’ αυτό το οποίο είπε ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο φίλος Σταύρος Καλαφάτης, επισημαίνοντας ότι η σημερινή μας συνεδρίαση συμπίπτει ουσιαστικά με τη συμπλήρωση ενός έτους από τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του Ιουνίου του 2023. Αυτή την ηχηρή εντολή που μας έδωσαν οι πολίτες που μας εμπιστεύθηκαν να κάνουμε πράξη το σχέδιό μας, δίνοντάς μας μάλιστα κι ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το οποίο μας είχαν δώσει στις εκλογές του 2019.

Μας έδωσαν μία εντολή: να εδραιώσουμε τις κατακτήσεις μας και παράλληλα να συνεχίσουμε αυτή την επίπονη προσπάθεια για μια Ελλάδα ισχυρή και παραγωγική, κοινωνικά δίκαιη και ψηφιακή.

Η εντολή αυτή ισχύει στο ακέραιο και μετά τις ευρωεκλογές. Το αποτέλεσμα σίγουρα δεν καταγράφει πλήρως τον στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Καταγράφει, όμως, την καθαρή ιδεολογική και πολιτική υπεροχή της παράταξής μας, της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το δεύτερο και το τρίτο κόμμα δεν συμπληρώνουν τα ποσοστά μας, ακόμα και αν αθροίσουν το σύνολο των δικών τους.

Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας και ειλικρινείς με τους πολίτες. Η αριθμητική της κάλπης κρύβει πολλά μηνύματα. Μηνύματα τα οποία αξίζει να τα μελετήσουμε, να τα συζητήσουμε και κυρίως να τα αξιοποιήσουμε ως ένα σημείο δυναμικής επανεκκίνησης.

Να ερμηνεύσουμε σωστά τη στάση των ψηφοφόρων που επέλεξαν άλλες λύσεις, αλλά κυρίως όσων απείχαν. Απείχαν πολλοί για λόγους διαδικαστικούς, υπήρχαν και πολλοί, όμως, οι οποίοι απείχαν στο όνομα δικών μας αδυναμιών.

Εκτιμώντας όμως ταυτόχρονα και το γεγονός ότι και αυτοί οι συμπολίτες μας που επέλεξαν την αποχή, συνειδητά επέλεξαν να μην εμπιστευτούν κάποια άλλη πολιτική δύναμη.

Αναμφίβολα το πρώτο συμπέρασμα είναι αυτονόητο: οι πολίτες έχουν πολλές απαιτήσεις από εμάς. Μας ζητούν λιγότερα λάθη και περισσότερη προσπάθεια, μεγαλύτερη ταχύτητα και μικρότερη αδράνεια, χειροπιαστά αποτελέσματα αντί για ανέξοδα λόγια.

Όλα αυτά με σιγουριά και με αυτοπεποίθηση, πολύ περισσότερο όταν στην Ευρώπη αναμένονται σημαντικές αναταράξεις, ενώ στην ευρύτερη γειτονιά μας διαρκούν ακόμα πόλεμοι με αβέβαιη έκβαση.

Επιμένω σε αυτό γιατί πολλή συζήτηση έγινε όταν εμείς μιλούσαμε για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας ως διαμορφωτή της επόμενης μέρας. Γι’ αυτό και θα ήταν χρήσιμο, όσοι αμφισβήτησαν τότε τη σημασία αυτής της πολυπόθητης πολιτικής σταθερότητας που έχουμε πια κατακτήσει, να δούμε λίγο τι συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία, να δούμε το ύψος του spread των γαλλικών ομολόγων.

Ή να αναλογιστούν τη σύνθετη κατάσταση που διαμορφώνεται στο κομματικό σκηνικό όχι μόνο της Γαλλίας αλλά και της Γερμανίας, των δύο πιο ισχυρών χωρών της ευρωζώνης, την ίδια στιγμή που η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική της βαθμίδα, παρουσιάζει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη και μειώνει διαρκώς το χρέος της.

Αυτές είναι κατακτήσεις που έρχονται να δικαιώσουν μία συνετή οικονομική πολιτική, η οποία μπορεί να οικοδομεί ένα καλύτερο παρόν χωρίς ταυτόχρονα να υπονομεύει το μέλλον.

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν, όμως, και την πρόοδο η οποία συντελείται και στο επίπεδο των θεσμών.

Και τι δεν ακούσαμε -θέλω να θυμίσω- όλο αυτό το διάστημα από την αντιπολίτευση, που παρουσίαζαν την χώρα και την κυβέρνηση περίπου ως χούντα, για να δημοσιευτεί χθες η έκθεση του ΟΟΣΑ, σημειώνοντας ότι την τελευταία διετία είχαμε συνολικά τη μεγαλύτερη βελτίωση στην ποιότητα της διακυβέρνησης, κάτι το οποίο, κ. Πρόεδρε, οφείλεται και στον τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει η Βουλή και οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Στην ίδια πολύπλοκη συγκυρία ξεκινά, ουσιαστικά από αύριο, με την επιλογή των κορυφαίων θέσεων των ευρωπαϊκών θεσμών, ένας νέος πενταετής ευρωπαϊκός κύκλος, με επιλογές οι οποίες θα έχουν άμεσες εθνικές επιρροές.

Από μία πιο ευέλικτη Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα δώσει τη δυνατότητα στους αγρότες μας, στους κτηνοτρόφους μας, στους αλιείς μας να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης, με έναν τρόπο που δεν θα υπονομεύσει τελικά την ίδια τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, μέχρι τη διαχείριση του μεταναστευτικού και τους περισσότερους πόρους που θα χρειαστούμε ως Ευρώπη για τη διαχείριση της πρόκλησης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Από την ενίσχυση των επιχειρήσεών μας και τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, μέχρι την οικοδόμηση μιας ενιαίας άμυνας για την ήπειρό μας.

Είναι θέματα τα οποία -θέλω να θυμίσω- μετ’ επιτάσεως θέταμε στον προεκλογικό διάλογο. Έλειψαν, όμως, συνολικά από την προεκλογική αντιπαράθεση των ευρωεκλογών.

Στα παραπάνω προσθέστε ακόμα και την ελληνική πρωτοβουλία εναντίον των αθέμιτων πρακτικών των πολυεθνικών επιχειρήσεων, ζήτημα για το οποίο θα επιμείνω και στη νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως βέβαια και στην πρότασή μας, που συνυπέγραψα με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Donald Tusk, για μία από κοινού προστασία του εναερίου χώρου όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των κρατών-μελών της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Kάτι που, εφόσον μπορέσουμε να το πετύχουμε, σίγουρα θα ανακουφίσει σημαντικά και τον δικό μας Προϋπολογισμό από αμυντικές δαπάνες.

Το μέτωπο, συνεπώς, που ανοίγεται μπροστά μας είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, οι νέοι ευρωβουλευτές μας, το επιτελείο μας στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία, να δυναμώσουν την εθνική φωνή στις Βρυξέλλες. Ενώ, από την άλλη, η κυβέρνηση, η Κοινοβουλευτική Ομάδα και σύσσωμη η παράταξη να απαντήσουν στο αίτημα των καιρών, που το περιγράφει πιστεύω μία μόνο λέξη και αυτή είναι η λέξη «αποτέλεσμα». Χειροπιαστό αποτέλεσμα που θα βελτιώνει τις ζωές των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επόμενη μέρα των ευρωεκλογών -όπως το είχαμε πει εξάλλου και προεκλογικά- δεν αλλάζει τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς.

Η «γαλάζια» ομάδα μας των 158 θα εξακολουθήσει να υπηρετεί το πρόγραμμά μας και θα αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για να κάνουμε πράξη τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις, για τους μισθούς τους οποίους έχουμε προτάξει στο οικονομικό μας πρόγραμμα, τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και τον μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, για την περαιτέρω αποκλιμάκωση των φόρων, για την ανάγκη να εξακολουθούμε να θωρακίζουμε την πατρίδα μας, με τον λόγο της χώρας να ακούγεται παντού και από όλους.

Για να συμβεί αυτό, ωστόσο, έχουμε ένα χρέος να χαράξουμε έναν καθαρό ορίζοντα και να μείνουμε μακριά από σύννεφα τα οποία θολώνουν το τοπίο. Όπως διάφορα ψευτοδιλήμματα, περί δήθεν στροφής προς το κέντρο, προς τα δεξιά, προς τα αριστερά. Θέλω να επαναλάβω: ο δικός μας δρόμος οδηγεί μόνο μπροστά και είμαστε μακριά από κάποιες ξεπερασμένες ταμπέλες που -πραγματικά το πιστεύω- στην εποχή μας μάλλον έχουν εξαντλήσει τη σημασία τους.

Θα έλεγα ότι είναι και η ίδια θέση που απαντά στα κάποια εύκολα λόγια για μία δήθεν ανάγκη επιστροφής στις ρίζες. Γιατί ποτέ δεν αρνηθήκαμε τις ρίζες μας. Αν όμως το δέντρο δεν ψηλώνει και δεν απλώνεται, τότε σημαίνει μάλλον ότι οι ρίζες του έχουν ξεραθεί, ενώ, αντίθετα, όταν τα κλαδιά του μεγαλώνουν, τότε μάλλον και οι ρίζες δικαιώνουν τον ρόλο τους. Οι ρίζες δεν υπάρχουν για τον εαυτό τους. Υπάρχουν για να κρατούν τελικά το δέντρο γερό και ακμαίο.

Αυτός είναι και ο λόγος που τελικά δεν εγκλωβιζόμαστε σε απλοϊκούς χαρακτηρισμούς συντηρητικού κόμματος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η παράδοση για εμάς στη Νέα Δημοκρατία αποτελεί στοιχείο της εξέλιξης. Δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς εξέλιξη.

Και βαδίζουμε, λοιπόν, στον χρόνο, ανανεώνοντας τις σκέψεις μας και το δυναμικό μας. Είναι στον ίδιο δρόμο της Ιδρυτικής μας Διακήρυξης. Θα το ξαναπώ: λέμε «όχι» σε αυτούς οι οποίοι θέλουν μία μικρή και φοβική Νέα Δημοκρατία.

Αυτό, εξάλλου, δείχνει και η ιστορία μας. Όταν διευρυνθήκαμε, όταν ανοίξαμε τις πόρτες μας, όταν μεγαλώσαμε, νικήσαμε. Με ενότητα, με διεύρυνση, με ανανέωση. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό υποσχέθηκα όταν με εμπιστεύτηκαν οι πολίτες και ανέλαβα την τιμή της ηγεσίας του κόμματός μας.

Από τότε ακολούθησαν πέντε εκλογικές αναμετρήσεις που έφεραν τη Νέα Δημοκρατία στην κορυφή και τους αντιπάλους μας στο περιθώριο, με ποσοστά στις εθνικές εκλογές τα οποία έμοιαζαν απρόσιτα για πολλούς. Και αυτά έχουν πια καταστεί χαρακτηριστικά, είναι κεκτημένα πια, της δράσης μας, αλλά και της φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας.

Υπάρχει όμως και κάτι τελευταίο, το οποίο θα μπορούσα να αναφέρω και ως πρώτο: δεν δέχομαι κουβέντα για τον κοινωνικό και πατριωτικό χαρακτήρα της παράταξής μας, της Νέας Δημοκρατίας.

Εμείς απαντήσαμε με πράξεις στους «εμπόρους του εθνικού αισθήματος», απαντήσαμε με τον φράχτη στον Έβρο, απαντήσαμε με τα Rafale, με τα αναβαθμισμένα F-16, με τις φρεγάτες Belh@rra, με τα νέα μας ελικόπτερα, με τις ισχυρές συμμαχίες τις οποίες έχουμε διαμορφώσει.

Όσο γι’ αυτούς οι οποίοι, και σήμερα ακόμα, σε διάφορες ημερίδες και συνέδρια, εξακολουθούν να υμνούν μία συμφωνία με πολλά προβλήματα, ας δουν στη σημερινή συμπεριφορά των Σκοπίων τα δικά τους προβληματικά πειράματα. Είναι παγίδες για τις οποίες από αυτό εδώ το βήμα είχαμε προειδοποιήσει.

Όπως προειδοποιούμε τώρα και τους βόρειους γείτονές μας, με λόγια απλά και καθαρά: δεν ξεκινήσατε καλά, παραβιάζοντας και το Διεθνές Δίκαιο και τις υποχρεώσεις σας, που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες. Πάψτε να λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο.

Είναι κάτι το οποίο ισχύει και για την Αλβανία, καθώς και η χθεσινή απόφαση για τον Φρέντι Μπελέρη φέρνει ουσιαστικά την Αλβανία αντιμέτωπη με το Ευρωκοινοβούλιο συνολικά. Ο Φρέντι Μπελέρης πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντά του ως εκλεγμένος ευρωβουλευτής και να μην εμποδιστεί, όπως συνέβη όταν εκλέχτηκε Δήμαρχος.

Εύχομαι και ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί, διότι νομίζω ότι γνωρίζουν και τα Τίρανα ότι οτιδήποτε άλλο θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τον ευρωπαϊκό δρόμο της Αλβανίας.

Τέλος, όσοι στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο παπαγαλίζουν διάφορα «τσιτάτα» περί εξυπηρέτηση συμφερόντων, ας ακούσουν επιτέλους την ίδια τη φωνή των γεγονότων.

Από τις πραγματικές αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων που μόνο αυτή η κυβέρνηση έχει πετύχει, την κατάργηση 50 και πλέον παραπάνω φόρων που επίσης αυτή η κυβέρνηση έκανε πράξη, αλλά και από τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, που πάλι μόνο αυτή η κυβέρνηση επέβαλε.

Πρόκειται για πόρους που για τρίτη φορά, το τονίζω, μετατρέπονται και σε μια έκτακτη εισφορά προς την κοινωνία, προς τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας απέναντι στην ακρίβεια, για να κρατήσουν επίσης μόνιμα χαμηλά τον ΦΠΑ στον καφέ μέσω delivery και take away αλλά και στα ταξί.

Και παράλληλα, όπως είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά, να ενισχύσουμε τους πιο ευάλωτους συνταξιούχους οι οποίοι αδικούνται ακόμη από την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου.

Να, λοιπόν, ποια συμφέροντα υπηρετούμε εμείς: υπηρετούμε τα συμφέροντα των πολιτών και ειδικά των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.

Με αυτή, λοιπόν, την πολιτική ταυτότητα η Νέα Δημοκρατία δυνάμωσε, για να είναι σήμερα το ευρύ ενωτικό κοινοτικό ρεύμα του υπεύθυνου πατριωτισμού και του δημιουργικού εκσυγχρονισμού. Συνέχεια του κινήματος «Μένουμε Ευρώπη», που στις μέρες μας διεκδικεί να γίνουμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη, παραμένοντας πάντα το πιο σταθερό, το πιο σίγουρο, το πιο στιβαρό ανάχωμα σε κάθε απόπειρα επιστροφής στην εποχή του λαϊκισμού.

Είναι ένας κίνδυνος που, όπως έχετε διαπιστώσει, δεν έχει εκλείψει. Το διαπιστώσαμε πρόσφατα και με την αναβίωση ακοστολόγητων υποσχέσεων από ανύπαρκτα «λεφτόδεντρα».

Το είδαμε στις ανήθικες και στις τοξικές επιθέσεις των αντιπάλων μας. Το καταγράφουν όμως και οι τρέχουσες εξελίξεις στην αντιπολίτευση. Εκεί που γίνονται πλέον εμφανείς οι αναταράξεις, από την έλλειψη όχι τόσο ηγεσίας, όσο πολιτικών, ρεαλιστικών θέσεων αλλά και αξιοπιστίας.

Προφανώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μας ενδιαφέρει το τι συμβαίνει στα άλλα κόμματα. Η διαχείριση των αδιεξόδων τους ή των αρχηγικών φιλοδοξιών κάποιων είναι τελικά δική τους υπόθεση.

Δικό μας χρέος είναι να είμαστε σε επιφυλακή, ειδικά σε μία περίοδο που η χώρα δεν χρειάζεται ούτε άλλη δημαγωγία ούτε άλλες κραυγές, που τελικά έναν στόχο έχουν μόνο: να αποδυναμώσουν την κυβέρνηση και την παράταξή μας.

Έχουμε μία τριετία μπροστά μας. Έχουμε μία τριετία, που αποτελεί αρκετό πολιτικό χρόνο. Είναι μία τριετία που μας επιτρέπει και να διορθώσουμε λάθη, αλλά και να ξεδιπλώσουμε πιο αποφασιστικά το κυβερνητικό μας έργο.

Ειδικά σε μία συγκυρία όπου οι πολίτες, πιεζόμενοι από τις ανάγκες του σήμερα, ξεχνούν ίσως -και είναι λογικό αυτό- τις πολλές δυσκολίες τις οποίες ξεπεράσαμε μαζί.

Οι πολίτες ζητούν άμεσα αποτελέσματα. Μερικές φορές στον έναν χρόνο προβάλλουν τις προσδοκίες τους και τις φιλοδοξίες τους για αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν μόνο σε ορίζοντα τετραετίας.

Αυτή είναι μία ευθύνη η οποία προκύπτει από το ύψος του πήχη που εμείς οι ίδιοι έχουμε θέσει. Αυτό το ύψος δεν θα μετριαστεί, δεν πρόκειται να κατεβάσουμε τον πήχη των φιλοδοξιών μας, έστω κι αν αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα γίνεται συχνά αλεξικέραυνο για την όποια αδυναμία της καθημερινής ζωής. Μερικές φορές και άδικα, καθώς αντιπαλεύουμε παθογένειες δεκαετιών.

Πάρτε, για παράδειγμα, αυτό το οποίο έγινε με τους καθαρισμούς των οικοπέδων, για πρώτη φορά στη χώρα μας σε τόσο μεγάλη έκταση. Έγιναν όλα τέλεια; Όχι. Διαπιστώθηκαν αδυναμίες, στηρίχθηκαν οι Δήμοι για να μαζέψουν τα ξερά χόρτα τα οποία είχαν μαζευτεί. Είναι όμως μια σημαντική πρόοδος σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε πέρυσι.

Αυτό το κόστος, λοιπόν, οφείλουμε και πρέπει να το αναλάβουμε. Είμαστε, εξάλλου, η μόνη υπεύθυνη παράταξη σήμερα με πρόταση διακυβέρνησης και το αναλαμβάνουμε αυτό το κόστος.

Όπως ξέρετε, τις τελευταίες μέρες έχω ήδη συναντηθεί με τις ηγεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Μετανάστευσης -ακολουθεί άμεσα το Υπουργείο Υγείας- αναδεικνύοντας και τις πρώτες, τις πιο άμεσες, θα έλεγα, στοχεύσεις μας.

Όχι απλά την τιθάσευση της ακρίβειας, πια, αλλά την αποκλιμάκωση των τιμών, σε συνέχεια της μεγάλης προσπάθειας που ήδη έχει γίνει στον τομέα αυτό. Ένα πιο λειτουργικό, αποτελεσματικό κράτος, φροντίδα για τον αγροτικό κόσμο της περιφέρειας και, βέβαια, δομικές παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι μια μάχη, βέβαια, που γίνεται με παράλληλες δράσεις σε όλα τα επίπεδα, δεν θέλω να αδικήσω το σημαντικό έργο κανενός Υπουργείου.

Πάρτε, για παράδειγμα, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην παιδεία: ψηφιακό σχολείο, το ψηφιακό φροντιστήριο, μία σημαντική παρέμβαση την οποία δρομολογούμε για να ξαναδούμε προβλήματα στις υποδομές των σχολείων μας σε ολόκληρη τη χώρα.

Σημαντική δουλειά η οποία γίνεται στον τομέα της ασφάλειας, όπου πρέπει να δώσουμε συνέχεια στις επιτυχίες μας. Γήπεδα χωρίς χούλιγκαν, για πρώτη φορά είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι μπορούμε να το πετύχουμε.

Ειδικό βάρος στην προστασία των παιδιών από το bullying, των γυναικών. Από τον αριθμό των καταγγελιών οι οποίες γίνονται σήμερα, αποκαλύπτεται ότι με το που σηκώθηκε αυτό το πέπλο της σιωπής βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια κοινωνική πραγματικότητα η οποία νομίζω μας συγκλόνισε όλους ως προς την έκτασή της.

Υπάρχει όμως και η άλλη όψη. Οι γυναίκες σήμερα αισθάνονται ασφάλεια να πηγαίνουν στην Αστυνομία, να καταγγέλλουν αυτά τα περιστατικά και να γνωρίζουν ότι το κράτος θα σταθεί δίπλα τους. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη συστηματικότητα.

Όπως θα συνεχίσουμε σε όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον εκσυγχρονισμό του κράτους, με την επόμενη μέρα μετά το gov.gr. Με τις σημαντικές πρωτοβουλίες και επιτυχίες που έχουμε πετύχει στο μέτωπο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, παρά τις αντιδράσεις.

Θα υπάρχουν αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν πολεμούμε τη φοροδιαφυγή. Αλλά σε αυτούς οι οποίοι μας ασκούν κριτική γι’ αυτές μας τις πρωτοβουλίες, θέλω να θυμίσω ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτέλεσε κεντρικό πυρήνα των προεκλογικών δεσμεύσεων. Με αυτή την ατζέντα εκλεγήκαμε από τους πολίτες και δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε από αυτές τις πρωτοβουλίες. Σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Πόσες φορές είχαμε ακούσει «αυτά δεν γίνονται». Κι όμως, έγιναν.

Πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της στέγης, ειδικά για τα νέα ζευγάρια τα οποία βρίσκονται στο ενοίκιο και δυσκολεύονται πάρα πολύ σήμερα να αποκτήσουν ένα δικό τους σπίτι. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» ήταν μία πολύ μεγάλη επιτυχία και αγωνιζόμαστε αυτή τη στιγμή να εξασφαλίσουμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για να το διευρύνουμε ακόμα περισσότερο και να διευρύνουμε και τα ηλικιακά κριτήρια.

Βλέπετε, λοιπόν, και αυτά είναι λίγες μόνο ενδεικτικές εκφάνσεις των προτεραιοτήτων μας για την επόμενη τριετία, πόσο πυκνά καθήκοντα μας περιμένουν όλους, με ένα πρόσθετο χρέος: πρέπει να μεταφράσουμε σε συγκεκριμένο έργο αυτόν τον γενικό τίτλο των μεταρρυθμίσεων, τις οποίες ο πολίτης έχει ακούσει πολλές φορές, αλλά τελικά πρέπει να τις δει να μετουσιώνονται σε κάτι απτό για τη δική του πραγματικότητα. Όπως, παραδείγματος χάρη, τα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία ήδη κινούνται στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και πρέπει να αυξηθούν σημαντικά.

Ναι, σημαντική μεταρρύθμιση και κατάκτηση για την ποιότητα της δημοκρατίας μας ήταν η επιστολική ψήφος. Μόνοι μας την ψηφίσαμε και δικαιωθήκαμε γι’ αυτή μας την επιλογή. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Σημαντικότατες πρωτοβουλίες για τις προληπτικές εξετάσεις τις οποίες κάνουμε.

Παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στον τρόπο λειτουργίας του ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση από τη στιγμή που θα επιλεγεί κάποιος να υπηρετήσει στο Δημόσιο μέχρι να καθίσει στη θέση του και να αναλάβει καθήκοντα. Μεσολαβεί πολύς χρόνος. Θα το διορθώσουμε. Έχουμε εντοπίσει πια τις δομικές αδυναμίες οι οποίες υπάρχουν σε έναν μηχανισμό ο οποίος αναμφισβήτητα είναι αξιοκρατικός, όμως μπορεί να απλοποιηθεί και να τον απαλλάξουμε από το βάρος μιας αφόρητης γραφειοκρατίας.

Σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στον πολεοδομικό σχεδιασμό, με ένα κτηματολόγιο το οποίο επιτέλους ολοκληρώνεται. Με Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να γνωρίζουμε πού μπορούμε να χτίζουμε, τι μπορούμε να χτίζουμε, ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες κάθε περιοχής, κάθε γωνιάς της χώρας, για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε αυτή τη διπλή πρόκληση: από τη μία να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις, ειδικά στον τουρισμό μας, από την άλλη να προστατεύσουμε ειδικά τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα, πρωτίστως τα νησιά μας, από την υπερανάπτυξη.

Αυτά τα οποία κάνουμε για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, των ευάλωτων συμπολιτών μας. Τα σημαντικά έργα τα οποία εξακολουθούν να ξεδιπλώνονται σε ολόκληρη τη χώρα, από το Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα εγκαινιάσουμε τον Νοέμβριο, το Μετρό της Αθήνας το οποίο απλώνεται, τους σημαντικούς δρόμους οι οποίοι κατασκευάζονται.

Όλα αυτά με τον τρόπο τους συνθέτουν ένα παζλ μικρών και μεγάλων μεταρρυθμίσεων που, τελικά, ποιος είναι ο σκοπός, όπως έχουμε πει πολλές φορές; Να συγκλίνουμε ολοένα και περισσότερο με το επίπεδο ζωής των πιο προηγμένων χωρών της Ευρώπης.

Με μια ανάπτυξη δίκαιη, η οποία θα παράγει δημόσιο πλούτο, αλλά ένα μέρος της θα επιστρέφει πάντα στην κοινωνία, με μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, οι οποίες θα παραμείνουν και μετά το πέρασμα του πληθωρισμού και θα στηρίζουν σε διαρκή βάση, σε σταθερή βάση, το διαθέσιμο εισόδημα.

Λίγες εβδομάδες, λοιπόν, μετά τις ευρωεκλογές, ενώ η αντιπολίτευση βυθίζεται ολοένα και πιο βαθιά στη δική της κρίση, εμείς οφείλουμε να αντικρίσουμε κατάματα τα μηνύματα των πολιτών.

Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, θεωρώ ότι διαθέτουμε -και το εννοώ αυτό- την προωθητική δύναμη της αυτοκριτικής. Δεν νομίζω ότι πρέπει η αυτοκριτική να είναι αφορμή για μια αδιέξοδη εσωστρέφεια, ούτε πρέπει να είναι εμμονή σε προσωπικές επιδιώξεις. Η αυτοκριτική είναι πάντα έναυσμα και καινούργια ορμή στο έργο μας.

Σε αυτό το κλίμα θα συζητήσουμε σήμερα τα καινούργια δεδομένα, τα οποία πράγματι είναι πολλά. Από τη μια πλευρά, η κούραση των πολιτών ύστερα από πολλές διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, η ενδεχόμενη απογοήτευση από την αντιπαράθεση στο επίπεδο της κομματικής σύγκρουσης, η ενδεχόμενη αδιαφορία τους -δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα- για το τι πραγματικά γίνεται στην Ευρώπη και πώς η Ευρώπη επηρεάζει τελικά τις ζωές τους.

Ενώ, από την άλλη δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η επίμονη ακρίβεια έκανε ζημιά στην κυβέρνηση, όπως έκανε ζημιά σε όλες τις κυβερνήσεις παντού στον κόσμο.

Και στη στροφή προς την αποχή συνέτειναν και άλλοι λόγοι. Έγιναν επιλογές που ενόχλησαν παραδοσιακούς μας ψηφοφόρους. Ναι, είχαμε και ενίοτε άστοχες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που μπορεί να απομάκρυναν κάποιους νέους φίλους μας.

Είχαμε και ανεπάρκειες και αδυναμίες και μερικές φορές αφωνία για ζητήματα για τα οποία θα έπρεπε να μιλήσουμε πιο έντονα, τα οποία επέτρεψαν να μεγεθυνθεί μία μεθοδική προπαγάνδα της αντιπολίτευσης.

Όλα αυτά πιστεύω ότι τελικά διαμόρφωσαν στην κοινωνία, σε αυτούς τους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μας ψήφισαν σε αυτές τις εκλογές αλλά μας είχαν επιλέξει το 2023, ένα κλίμα, θα έλεγα, ηχηρής αναμονής. Την ονομάζω έτσι γιατί το περιεχόμενό της δίνει και το μέτρο της προσπάθειας προκειμένου να συναντηθούμε ξανά με εκείνους οι οποίοι έμειναν μακριά από εμάς την 9η Ιουνίου.

Να ανατρέψουμε τα μίζερα ψέματα και την καταστροφολογία των άλλων δυνάμεων, αυτό θα έλεγα ότι είναι ίσως το πιο απλό κομμάτι της δουλειάς μας. Το πιο δύσκολο είναι να προχωρήσουμε δυναμικά στη βελτίωση των δικών μας αδυναμιών και να χαράσσουμε πορεία χωρίς να αναζητούμε ενόχους, αποδιοπομπαίους τράγους, αλλά κυρίως να αναζητούμε λύσεις.

Θα ασχοληθούμε και με τον οργανωτικό απολογισμό της εκστρατείας μας, για να αναλύσουμε τη διαφορά των ποσοστών που παρατηρήθηκαν από περιοχή σε περιοχή. Να ξαναζυγίσουμε όλοι μας, με ειλικρινή διάθεση αυτοκριτικής, τις δράσεις Υπουργών και βουλευτών σε συνθήκες που δεν προϋπέθεταν αυτή τη φορά το κυνήγι του σταυρού. Και να καταλήξουμε τελικά σε παρεμβάσεις που τι θα πετύχουν; Την πιο ουσιαστική επανασύνδεσή μας με την κοινωνία.

Φτάνω έτσι στο κεφάλαιο που αφορά και τη δική μας κατεύθυνση, καθώς η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα ήταν, είναι και παραμένει το πρώτο όπλο της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές που σήμερα εκπροσωπούνται στην αίθουσα, αυτή η άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι το κοινοβουλευτικό αποτύπωμα του εκλογικού ποσοστού που πήραμε στις εκλογές του Ιουνίου του 2023.

Και 12 μήνες τώρα έχετε δουλέψει σκληρά και θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό. Έχουμε ψηφίσει 70 νομοσχέδια στην Ολομέλεια, μέτρησα παραπάνω από 1.620 ομιλίες που έχουν γίνει από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αυτούς τους 12 μήνες.

Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει να επιδείξει τέτοια κοινοβουλευτική συνέπεια, τιμώντας τον ρόλο του βουλευτή, κάνοντας κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπως αρμόζει στις υποχρεώσεις σας. Με τους Υπουργούς να είναι εδώ, υποχρεωμένοι να απαντούν στις ερωτήσεις σας, όπως επιβάλλει ο Κανονισμός της Βουλής. Και αυτό συμβαίνει. Είναι μία εντολή την οποία έχω δώσει, από την οποία δεν πρόκειται να ξεφύγουμε και να αποκλίνουμε.

Εσείς εκπροσωπείτε την κυβέρνηση στη Βουλή, αλλά εκπροσωπείτε ταυτόχρονα και τις εκλογικές σας Περιφέρειες, κάθε πόλη, κάθε χωριό, κάθε γειτονιά.

Είστε και εσείς με τον τρόπο σας πρωταγωνιστές, όχι μόνο στις νομοθετικές υποχρεώσεις αλλά και στις επαφές με την κοινωνία. Έχω φροντίσει -το είδατε εξάλλου κι εσείς- να κάνω πιο αισθητή την παρουσία των βουλευτών στο κυβερνητικό σχήμα.

Απαντώ έτσι και στις εύλογες προσδοκίες ορισμένων να επωμιστούν βαρύτερα καθήκοντα. Η κυβερνητική διάταξη ορίζεται κάθε φορά με βάση τις ανάγκες. Νομίζω ότι όλοι σας το ξέρετε, ότι πρέπει να είστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε θέση, για να προσφέρετε στην κοινή μας αποστολή. Νομίζω το έχω αποδείξει, ότι αυτό το λέω και το εννοώ.

Όπως έχω αποδείξει -και το ξέρετε καλά- ότι η πόρτα μου είναι ανοιχτή σε εσάς. Θα ακούσουμε και σήμερα, φαντάζομαι, παράπονα και επισημάνσεις για κλειστές πόρτες Υπουργών, Γενικών Γραμματέων και εν πολλοίς αυτά τα οποία θα ακούσουμε θα είναι δικαιολογημένα. Θέλουμε να τα γνωρίζουμε στη λεπτομέρειά τους, ώστε να φροντίζουμε να παρεμβαίνουμε. Γιατί όταν κάποιοι επιλέγουν να μένουν μακριά από τα αιτήματα των εκλεγμένων βουλευτών, τότε μένουν ουσιαστικά μακριά και από τα προβλήματα των ιδίων των πολιτών.

Απλότητα, λοιπόν, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα. Αυτές είναι οι λέξεις που μας καθοδηγούν. Να εξηγήσουμε με πειθώ τα πολλά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα μας, στον περίπλοκο κόσμο γύρω μας.

Ακούμε τη φωνή της κοινωνίας. Νομίζω ότι το αποδείξαμε αυτό και μέσα από αυτή τη γόνιμη διαδικασία αυτοκριτικής την οποία κάνουμε. Το κάνουμε χωρίς έπαρση, το κάνουμε πάντα με επιχειρήματα, το κάνουμε με λόγο ενωτικό. Ναι, το κάνουμε χωρίς προσωπικές ατζέντες. Εστιασμένοι είμαστε στους συλλογικούς μας στόχους.

Και πιστεύω ότι, παρά τις δυσκολίες, ναι, τα μηνύματα με τον τρόπο τους είναι πιο αισιόδοξα. Έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός για πρώτη φορά αρχίζει πράγματι να υποχωρεί, έχουμε για πρώτη φορά και ενδείξεις όχι απλά για υποχώρηση του πληθωρισμού αλλά για αποκλιμάκωση των τιμών, που είναι ο επόμενος μετρήσιμος στόχος μας.

Τα σημαντικά μέτρα απέναντι στις ανατιμήσεις επεκτάθηκαν για ακόμα έξι μήνες. Ο τουρισμός μας, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα κάνει φέτος ακόμα ένα ρεκόρ. Τα δημόσια έσοδα πηγαίνουν ευτυχώς καλά και νομίζω ότι και το καλοκαίρι αυτό προσφέρεται για ένα πραγματικό άνοιγμα στους πολίτες.

Και νομίζω ότι σε αυτή την προσπάθεια θα ωφελήσει και η σημερινή μας συζήτηση, αποκρυσταλλώνοντας συμπεράσματα που τελικά θα κάνουν καλύτερες τις επιδόσεις μας σε όλους τους τομείς. Μας περιμένουν πολλές μάχες προχωρώντας προς την ολοκλήρωση της τετραετίας, πολλά ανοιχτά στοιχήματα τα οποία πρέπει να κερδίσουμε.

Και να κλείσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσουμε τον λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να λάβουν το λόγο, με την εξής επισήμανση: κάθε σταθμός, κάθε εκλογική μάχη, είναι πάντα μια αφορμή για να δούμε πού θέλουμε να πάμε. Αλλά ναι, δεν θα κουραστώ να το λέω, είναι και μία ευκαιρία να δούμε από πού ξεκινήσαμε.

Πολλά από αυτά τα οποία σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα, ήταν σχέδια το 2019, ήταν προσδοκίες το 2019. Μία Ελλάδα χρεωμένη, λυγισμένη από τους φόρους και από την ανεργία, μία Ελλάδα έρμαιο των μεταναστευτικών ροών, μία Ελλάδα στο περιθώριο της Ευρώπης.

Δεν είναι, πια, αυτή η Ελλάδα του 2024, είναι μία πολύ καλύτερη χώρα. Μία χώρα η οποία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, που έριξε την ανεργία στο 10% και πολύ σύντομα θα πέσει κάτω από αυτό, που έβαλε σε τάξη τα δημόσια οικονομικά.

Μία χώρα που όταν πολλές ευρωπαϊκές χώρες μπαίνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στέκεται όρθια, με σταθερά δημόσια οικονομικά, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι δεν είμαστε πια το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης.

Όλα αυτά δεν ήταν εύκολα, ούτε αυτονόητα. Απέναντι σε αυτά θα στεκόμαστε με αυτοπεποίθηση, απέναντι σε μία αντιπολίτευση που δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τροπάριο. Θα διαλαλούν πάλι ακοστολόγητες υποσχέσεις που οδηγούν ξανά τη χώρα στην χρεοκοπία.

Αλλά και κάποιοι που εξακολουθούν να αυτοπροσδιορίζονται ως δήθεν προοδευτικοί, αυτοί οι οποίοι δεν ψήφισαν καμία σημαντική μεταρρύθμιση: την επιστολική ψήφο, τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τον νέο δικαστικό χάρτη -κρίσιμη μεταρρύθμιση για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης-, την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης.

Στο ίδιο λοιπόν διάστημα, φίλες και φίλοι, η δική μας παράταξη μεγάλωσε, σφυρηλάτησε τους δεσμούς της με την κοινωνία. Εμπλουτίστηκε, όμως, με ιδέες και με μηνύματα από μια νέα εποχή.

Απέκτησε έτσι υποστηρικτές σε όλες τις παρυφές του πολιτικού φάσματος. Μπορεί να μην ταυτίζονται όλοι απόλυτα ιδεολογικά μαζί μας, βλέπουν όμως σε εμάς ένα πρόγραμμα και μια αποφασιστικότητα να πάμε τη χώρα μπροστά, ως η μόνη προωθητική δύναμη εκσυγχρονισμού της πατρίδας.

Και ναι, ας το κρατήσουμε αυτό: πετύχαμε εκλογικά ποσοστά τα οποία ήταν πρωτοφανή για τα δεδομένα της Νέας Δημοκρατίας εδώ και μια εικοσαετία.

Αυτή την πατριωτική και κομματική παρακαταθήκη έχουμε χρέος να την τιμήσουμε, αλλά να της δώσουμε μια νέα προοπτική. Να παραμερίσουμε τις όποιες άγονες τριβές, να προτάξουμε το καλό της Νέας Δημοκρατίας, να ενθαρρύνουμε τον γόνιμο διάλογο.

Ο γόνιμος διάλογος δεν είναι εσωστρέφεια. Εμείς οι παλαιότεροι θυμόμαστε τι σημαίνει δραματικές εποχές εσωστρέφειας. Δεν είμαστε καθόλου σε αυτή τη φάση. Θα ενθαρρύνουμε πάντα την καλόπιστη κριτική και τον γόνιμο διάλογο, αλλά θα κρατήσουμε το βλέμμα χαμηλά.

Η βελτίωση της καθημερινότητας είναι ο πρώτος μας στόχος. Οι στόχοι μας, όμως, παραμένουν πάντα ψηλοί. Είναι μια διαδρομή την οποία πρέπει, όπως είπα, να τη βαδίσουμε όλοι μαζί. Εκλογές θα έχουμε πάλι το 2027. Και αυτή η νίκη θα είναι μια νίκη όλων μας.

Δύο δεδομένα θα ήθελα να συνοδεύουν αυτό το νέο μας ξεκίνημα. Το πρώτο είναι ότι απέναντί μας, σε αντίθεση ίσως με την πρώτη τετραετία, όπου κληθήκαμε να διαχειριστούμε πολλές έκτακτες κρίσεις -και πιστεύω ότι τα καταφέραμε καλά-, έχουμε αυτή τη φορά να αντιμετωπίσουμε παθογένειες ριζωμένες για δεκαετίες.

Για να κερδηθεί αυτή η μάχη χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται συνέπεια, χρειάζεται όμως και χρόνος. Για να το πω διαφορετικά: το να επιβάλεις μια έκτακτη φορολόγηση στα διυλιστήρια είναι μια απόφαση την οποία μπορείς να την υλοποιήσεις σε μία μέρα. Δεν μπορείς, όμως, σε μία μέρα να αλλάξεις το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Χρειάζεται χρόνος και πολλή προσπάθεια.

Το δεύτερο στοιχείο μάς το θυμίζει η πραγματικότητα: καμία ψήφος δεν είναι δεδομένη, κανένας πολίτης δεν είναι δεδομένος, κανένα ποσοστό αυτοδυναμίας δεν έχει μόνιμο ιδιοκτήτη και δεν έχει σταθερή διάρκεια.

Αντίθετα, η εμπιστοσύνη των πολιτών διεκδικείται, κερδίζεται ή χάνεται, κάθε μέρα, με τη δική μας δράση, ημέρα με την ημέρα, στις Περιφέρειες, στις πόλεις, στα χωριά, στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, εδώ στη Βουλή, από τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι πολιτευόμαστε.

Έχω μεγάλη πίστη στις δυνατότητες της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας και της παράταξής μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι αξιολογούμαστε όλοι, εσείς για το έργο σας και εμείς για τις κυβερνητικές μας επιδόσεις. Πρώτα και πάνω απ’ όλα μάς αξιολογούν οι ίδιοι οι πολίτες.

Αυτή την αυστηρότητα, αυτή τη διαρκή επιθυμία να γινόμαστε καλύτεροι, πιστεύω ότι είναι κάτι που πρώτα και πάνω από όλα το χρωστάμε στο κόμμα μας, το οποίο θα γιορτάσει σε λίγο τα 50 του χρόνια και νομίζω ότι θα είναι το δικό μας δώρο στην παράταξή μας, με πράξεις που δικαιώνουν την ιστορική του πορεία εδώ και μισό αιώνα.

Κλείνω, λοιπόν, εδώ τη δική μου εισαγωγή, περιμένοντας να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων μας, επαναλαμβάνοντας ότι σήμερα η μεγάλη μας δύναμη είναι η ενότητά μας, το χαρακτηριστικό μας είναι η ανοιχτή σκέψη, η αλήθεια είναι πάντα η ασπίδα μας και βέβαια το δόρυ μας το ισχυρό είναι η συλλογική μας δράση. Τα διδάγματα του χθες θα γίνουν αυριανά άλματα, όχι μόνο για την παράταξη αλλά, πρώτα και πάνω από όλα, για την πατρίδα μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

