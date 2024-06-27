Άγνωστοι έριξαν μολότοφ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, έξω από το σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου στην περιοχή του Παπάγου.

Η επίθεση έγινε λίγο πριν από τη 1 τη νύχτα, όταν άγνωστοι πέταξαν μολότοφ εναντίον της σκοπιάς, που βρισκόταν έξω από το σπίτι και στη συνέχεια διέφυγαν.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός που μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο και στο χέρι, ενώ πήρε φωτιά ένα περιπολικό.

Την υπόθεση διερευνά η Κρατική Ασφάλεια.

«Οι δράστες θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν. Θα εξαλειφθούν τα υπολείμματα που επιμένουν σε τέτοιου είδους δραστηρίοτητες» τόνισε μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στην καταδίκη της επίθεσης με μολότοφ στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου, στα διάρκεια της νύχτας, προχώρησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Στη δήλωσή του ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την εγκληματική πράξη της επίθεσης με μολότοφ στο σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου από την οποία τραυματίστηκε και αστυνομικός. Η Δημοκρατία μας και οι πυλώνες της, όπως η Δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της, δεν τρομοκρατούνται.

Η άμεση σύλληψη των δραστών είναι απόλυτη προτεραιότητα των αρχών. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον αστυνομικό που τραυματίστηκε».

Αναφερόμενη στην επίθεση η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου είπε ότι φαίνεται πως η επίθεση ήταν σε βάρος του αστυνομικού και όχι του φυλασσόμενου τόπου.

Ερωτηθείσα για το πόσοι ήταν οι δράστες απάντησε πως ο αστυνομικός ανέφερε πως ήταν τουλάχιστον τρία άτομα.

Η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, με ανακοινώσεις τους, καταδικάζουν την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα.

Αναλυτικότερα, η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση έξω από το σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία, μάλιστα, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού» και προσθέτει ότι «η βία, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει θέση στη Δημοκρατία και στο Κράτος Δικαίου».

Παράλληλα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων «καταδικάζει απερίφραστα την χθεσινοβραδινή επίθεση από αγνώστους με βόμβες μολότωφ στην οικία της προέδρου του Αρείου Πάγου που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού φρουρού. Εγκληματικές ενέργειες σε βάρος δικαστικών λειτουργών υπονομεύουν τη δημοκρατική λειτουργία και στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος φόβου και έντασης εντός του δικαστικού Σώματος ως συνόλου, χωρίς να καταφέρνουν τον σκοπό τους. Με πράξεις βίας δεν κάμπτεται η ελεύθερη βούληση των δικαστών να ασκούν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους».

