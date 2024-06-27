Ερντογάν: Στηρίζουμε τον Λίβανο και καλούμε τις χώρες της περιοχής να κάνουν το ίδιο

Το Ισραήλ, μετά τη Γάζα, έβαλε στο στόχαστρό του και τον Λίβανο, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος πρόσθεσε πως αν ο πόλεμος εξαπλωθεί, θα έρθει μεγάλη καταστροφή. «Στηρίζουμε τον Λίβανο» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Καλούμε τις χώρες της περιοχής να υποστηρίξουν τον Λίβανο» είπε ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «Πρέπει να προειδοποιήσω για κάτι. Όπως γίνεται αντιληπτό, το Ισραήλ που έκαψε και κατέστρεψε τη Γάζα, τώρα έχει βάλει στο στόχαστρο τον Λίβανο. […] Παρόλο που οι δυτικές δυνάμεις μπροστά στις κάμερες μιλούν διαφορετικά, βλέπουμε ότι στο παρασκήνιο χαϊδεύουν την πλάτη του Ισραήλ και μάλιστα το υποστηρίζουν. Είναι εξαιρετικά απελπιστικό και αξιοθρήνητο το γεγονός ότι τα κράτη, τα οποία όταν μιλούν αναφέρονται για ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιοσύνη, να είναι αιχμάλωτοι ενός ψυχασθενή όπως ο Νετανιάχου.

» Το λέω ανοιχτά, τα σχέδια για την εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή τα κάνει ο Νετανιάχου με την υποστήριξη της Δύσης , θα οδηγήσουν σε μια μεγάλη καταστροφή. Ο ισλαμικός κόσμος και οι αδελφικές χώρες της Μέσης Ανατολής θα πρέπει να αντιδράσουν ενάντια σε αυτά τα αιματηρά σχέδια πριν από τη Δύση. Ωστόσο, παρατηρούμε με θλίψη ότι ο ισλαμικός κόσμος κινείται σαν να έχει σκεπαστεί με νεκρό χώμα. Δεν πρέπει να δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Η Τουρκία στέκεται στο πλευρό του αδελφικού λιβανέζικου λαού και κράτους.Καλώ και τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής να είναι αλληλέγγυες με τον Λίβανο. Kαι καλώ τις υπόλοιπες χώρες να υποστηρίξουν τον Λίβανο».

Τούρκος καθηγητής στην τουρκική κρατική τηλεόραση: «Η Τουρκία έχει δικαίωμα να εισβάλει στην Κύπρο λόγω της υποστήριξης στη Γάζα»

Ο Σελαμί Κουράν, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, είπε: «Η Τουρκία μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή να λάβει άλλα μέτρα καταγγέλλοντας τη χρήση ορισμένων περιοχών της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου (Κυπριακή Δημοκρατία) από το Ισραήλ ως στρατιωτικών και υλικοτεχνικών βάσεων για την καταστροφή στη Γάζα, καθώς μία τέτοια πρακτική παραβιάζει την συμφωνία εγγυήσεων που καλύπτει ολόκληρη την Κύπρο.

Η Τουρκία είναι εγγυήτρια και έχει το δικαίωμα να έχει λόγο σε καταστάσεις που αφορούν ολόκληρο το νησί. Οι στρατιωτικές συμφωνίες (της Κύπρου) με τρίτες χώρες θα αντιμετωπιστούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Στο πλαίσιο της εγγυοδοσίας προβλέπεται η αποτροπή δραστηριοτήτων που μπορεί να βλάψουν το διεθνές καθεστώς του νησιού.

Η Τουρκία διαθέτει δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Τα έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν. Θα τα χρησιμοποιήσει και πάλι αν χρειαστεί. Διότι το θέμα των βάσεων που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς είναι αντίθετο με τις συμφωνίες.

Εάν η ελληνοκυπριακή διοίκηση (Κυπριακή Δημοκρατία) δεν λάβει υπόψη της αυτές τις προειδοποιήσεις, τότε η Τουρκία μπορεί να προβεί σε κάποιες άλλες ενέργειες. Μπορεί να λάβει συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά την παράνομη χρήση των αεροδρομίων και των λιμανιών εκεί. Επιπλέον, αν η Χεζμπολάχ χτυπήσει την πλευρά της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου (Κυπριακή Δημοκρατία), όπως ισχυρίζεται, τότε η Τουρκία, ως εγγυήτρια, μπορεί να έχει κάτι να πει όσον αφορά την ακεραιότητα του νησιού».

Τελευταίες προετοιμασίες για την πτήση του μη επανδρωμένου BAYRAKTAR ΤΒ3 από το αεροπλανοφόρο.

Τουρκικά ΜΜΕ: Έφτασε στα 36.310 πόδια ύψος, κάνει δοκιμαστικές πτήσεις για το ANADOLU

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ HABER GLOBAL: Το οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος Βayraktar ΤΒ3 εκτέλεσε άλλη μια δοκιμαστική πτήση. Έκανε άλλο ένα ρεκόρ και έφτασε στα 36.310 πόδια ύψος κι αυτό έγινε με εθνικό κινητήρα. Αυτό το βήμα ίσως είναι το σημαντικότερο. Το εθνικό οπλισμένο αεροσκάφος έκανε άλλο ένα βήμα και με τον εθνικό κινητήρα πίεσε τα όρια στην πατρίδα των αιθέρων. Το Bayraktar. TB3 πραγματοποίησε με επιτυχία την δοκιμαστική πτήση σε μεγάλο ύψος. Το TB3 απογειώθηκε από τις εγκαταστάσεις της Baykar στην Κεσάνη της Αδριανούπολης και με τον εθνικό κινητήρα έφτασε στα36.310 πόδια ύψος. Για τις πτήσεις του TB3 έχει κατασκευαστεί και ένας ειδικός διάδρομος με κλίση 12 μοιρών όπως θα είναι στο αεροπλανοφόρο ΤCG Anadolu και έτσι πλησιάζει η ώρα που θα πραγματοποιήσει πτήσεις από το αεροπλανοφόρο.

Τούρκος βουλευτής έδειξε λίστα μήκους 20 μέτρων με τους ξένους βαρώνους ναρκωτικών και μαφιόζους που ζούσαν στην Τουρκία

«Πρέπει να βρεθεί με ποιους είχαν σχέσεις και ποιοι τους κάλυπταν»

TZEBNTET AKAΪ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΕΠ.ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: Εγώ τον περασμένο Δεκέμβριο είχα δημοσιεύσει μια λίστα με τους καταζητουμενους μαφιόζους, βαρωνους ναρκωτικών και ηγετών εγκληματικών οργανώσεων. Εκείνη η λίστα είχε μήκος 4.5 μέτρων , όπως θα δείτε τώρα... Αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Είναι μια λίστα 20 μέτρων. Αυτή δείχνει τα μέλη διεθνών εγκληματικών οργανώσεων, ξένων βαρόνων ναρκτωτικών οι οποίοι συνελήφθησαν στην Τουρκία . Αυτό δειχει βέβαια πόσο καλά εργάστηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών. Βέβαια δεν αρκεί η σύλληψη θα πρέπει να τιμωρηθούν και θα πρέπει να βρεθούν με ποιούς είχαν επαφές εντός της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.