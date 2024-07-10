Μήνυση κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη κατέθεσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου και της εξύβρισης.

«Έδειξα υπερβολική ανοχή στις συκοφαντίες και στην συνεχόμενη λάσπη από τον συγκεκριμένο. Θα έρθει λοιπόν στο Δικαστήριο και θα λογοδοτήσει» σημειώνει ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στο X.

Συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει τα εξής:

«Όπως είχα προαναγγείλει σήμερα κατέθεσα την μήνυση κατά του @pavpol2222 και ακολουθεί και η Αγωγή. Έδειξα υπερβολική ανοχή στις συκοφαντίες και στην συνεχόμενη λάσπη από τον συγκεκριμένο. Θα έρθει λοιπόν στο Δικαστήριο και θα λογοδοτήσει και για τις εναντίον μου και για τις εναντίον των εισαγγελέων που με αρχειοθέτησαν κατηγορίες. Ελπίζω να μην ζητήσει να κρυφτεί πίσω από την βουλευτική του ασυλία. Νέα μήνυση και αγωγή θα καταθέτω πλέον κάθε φορά που κάποιος αμφισβητεί την ηθική μου συγκρότηση».



Όπως είχα προαναγγείλει σήμερα κατέθεσα την μήνυσα κατά του @pavpol2222 και ακολουθεί και η Αγωγή. Έδειξα υπερβολική ανοχή στις συκοφαντίες και στην συνεχόμενη λάσπη από τον συγκεκριμένο. Θα έρθει λοιπόν στο Δικαστήριο και θα λογοδοτήσει και για τις εναντίον μου και για τις… pic.twitter.com/ACg14U9hQr — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 10, 2024

