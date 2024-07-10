Ευρεία σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κατασκευής του flyover στο κυκλοφοριακό και για την καλύτερη διαχείριση της οδικής συγκοινωνίας, πραγματοποιήθηκε το πρωί, στο Διοικητήριο, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα, των δύο υφυπουργών, Υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου και Βασίλη Οικονόμου, του υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Κώστα Γκιουλέκα, του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ανδρέα Νικολακόπουλου, του προέδρου της ΠΕΔΚΜ Ιγνάτιου Καϊτεζίδη και υπηρεσιακών παραγόντων.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν όλες οι παρεμβάσεις και οι πρωτοβουλίες, που αναλήφθηκαν και θα αναληφθούν στο προσεχές διάστημα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των έργων στις υποδομές και στις συγκοινωνίες και οι οποίες θα διαμορφώσουν, με την ολοκλήρωση τους, τον «νέο συγκοινωνιακό χάρτη» της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα επαναβεβαιωθηκε ότι κάθε δεκαπενθήμερο θα συνεδριάζει το συντονιστικό, ώστε να αξιολογούνται και να επικαιροποιουνται οι δράσεις και οι παρεμβάσεις.

Ο κ. Σταϊκούρας μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι το έργο του flyover, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ανάδοχου εταιρίας, κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, θα υλοποιείται με ακόμη υψηλότερες ταχύτητες. «Σήμερα για πρώτη φορά ακούσαμε από την ανάδοχο εταιρεία να εκφράζει την ικανοποίησή της, διότι πλέον έχουν αποδοθεί τα περισσότερα μέτωπα, οπότε το έργο μπορεί να τρέξει με ακόμη υψηλότερες ταχύτητες από αυτές που είχε σήμερα. Που, σήμερα, έχει 200 εργαζόμενους και 50 βαρέα οχήματα να υλοποιούν το έργο» πρόσθεσε.

Ειδικότερα, ο υπουργός επισήμανε ότι «τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης ενώ στο μεσοδιάστημα έγιναν προσλήψεις επιπλέον οδηγών, οπότε τα λεωφορεία, πρακτικά, στους δρόμους Θεσσαλονίκης είναι και καλύτερα και περισσότερα». Ταυτόχρονα ανέφερε: «έχουμε δεσμευτεί και θα υλοποιηθεί απόλυτα, η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη, τον Νοέμβριο του 2024. 'Αρα, στο πεδίο των μέσων μαζικής μεταφοράς υλοποιούμε, εν τοις πράγμασι, τις δεσμεύσεις, που είχαμε αναλάβει πριν από κάποιους μήνες».

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε και στο δεύτερο άξονα παρεμβάσεων, όπως, συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες και πολιτικές επιλογές, που είχαν προταθεί στο συντονιστικό, έτσι ώστε «στο πεδίο ευθύνης του υπουργείου» να μειωθούν οι συνέπειες από την έναρξη κατασκευής του flyover. Συγκεκριμένα τόνισε: «αυτό έχει γίνει. Και διατάξεις έχουν περάσει στη Βουλή και η Εγνατία αναλαμβάνει τη λειτουργία της περιφερειακής οδού, σε εκείνο το συγκεκριμένο πεδίο». Επίσης αναφέρθηκε και στη διάνοιξη του δρόμου από το στρατόπεδο Καρατάσιου, για υπηρεσιακά οχήματα.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Μεταφορών Βασίλης Οικονόμου υπογράμμισε ότι πρέπει όλοι να προετοιμαστούν για τον νέο συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης και πρόσθεσε: «αυτός ο χάρτης θα αποτυπώνει τα νέα δεδομένα. Η πόλη αλλάζει, αλλάζουν τα συγκοινωνιακά δεδομένα, έχουμε το μετρό σε λίγο καιρό, άρα λοιπόν πρέπει να προσαρμοστούμε». Αφού επεσήμανε ότι το flyover είναι μια «σοβαρή υπόθεση για την πόλη», συμπλήρωσε: «Πρέπει να τα συντονίσουμε, να συνδυάσουμε ανταποκρίσεις, νέα δρομολόγια, νέα αρχιτεκτονική συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη και αυτό θα κάνουμε, για αυτό πάμε και στην σύσκεψη πλέον με τους υπόλοιπους φορείς».

«Άμεση προτεραιότητα είναι το ζήτημα της καθημερινότητας της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης» ανέφερε σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας και πρόσθεσε: «Καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα, το πρώτο είναι αυτό που είχαμε ανακοινώσει από την πρώτη στιγμή, ότι το συντονιστικό συμβούλιο για να αποδώσει πρέπει να συνεδριάζει τακτικά, κάθε 15 μέρες. Λοιπόν, το συντονιστικό συμβούλιο της πόλης θα συνεδριάζει, όχι απλώς και μόνο για να συζητεί και να διαπιστώνει θέματα, αλλά κυρίως για να συζητήσει μέτρα. Να δούμε ποια μέτρα δεν απέδωσαν τόσο, όσο θα πρεπε, και πρέπει να ενταθούν, για να δούμε ποια μέτρα ενδεχομένως ήταν, ή δεν ήταν προς σωστή κατεύθυνση για να τα διορθώσουμε, αλλά πάντως για να μπορέσουμε τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο να έχουμε δει μία βελτίωση στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικέων».

«Η εντολή που έχουμε από τον πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να ανεβάσουμε πιο ψηλά τη Μακεδονία και τη Θράκη και ασφαλώς προτεραιότητά μας σε όλα αυτά είναι η Θεσσαλονίκη» είπε και συνέχισε: «Αυτό θα κριθεί από το αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, που θα τα δουν οι συμπολίτες μας και θα μας κρίνουν από το αποτέλεσμα, όχι από τα λόγια».

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ανδρέας Νικολακόπουλος ανέφερε από την πλευρά του ότι «η αστυνομία, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχει έναν ειδικό σχεδιασμό, προκειμένου να μειώσει τις συνέπειες από την κατασκευή του έργου και τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις», τονίζοντας ότι αυτός περιλαμβάνει τροχονομική αστυνόμευση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας, με την παρουσία περισσότερων αστυνομικών. «Έχουμε ενισχύσει την τροχαία με περισσότερα από 100 άτομα. Χαίρομαι που στη σύσκεψη αυτή διαπιστώθηκε αυτή η πιο εντατική παρουσία της τροχαίας, προκειμένου να υπάρχει μία άμεση ανταπόκριση σε κάθε συμβάν είτε αυτό είναι τροχαίο ατύχημα, είτε ένα έκτακτο περιστατικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι μέχρι σήμερα η ελληνική αστυνομία έχει παράσχει συνδρομή σε περιστατικά τα οποία έχρηζαν άμεσης διακομιδής σε νοσοκομείο. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια, ακούσαμε τους φορείς και θα είμαστε εδώ για να ενισχύουμε διαρκώς την ελληνική αστυνομία της Βορείου Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ανταποκρίνεται, όχι μόνο σε ανάγκες της τροχαίας, αλλά και στις μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν» πρόσθεσε.

«Η πόλη ενώνει δυνάμεις για ένα έργο, αυτό από μόνο του λέει πολλά, το έργο θα γίνει γιατί το θέλουν η πόλη και οι άνθρωποι» ανέφερε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. «Όταν γίνεται ένα έργο σε μία πόλη και μέχρι να λειτουργήσει, σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα, αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, αλλά το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης, του ίδιου του πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη, του αρμόδιου υπουργείου που για μία ακόμη φορά βρέθηκε στην πόλη και το έμπρακτο ενδιαφέρον όλων των φορέων αυτής της πόλης, με κάνουν και μένα αισιόδοξο, και επίσης τους δήμους αυτής της πόλης, ότι το έργο αυτό θα προχωρήσει, θα παραδοθεί στην πόλη και θα είναι κάτι που λειτουργικά θα προσθέσει στην λειτουργία αυτής της πόλης» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

