Στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2023 «Ανταγωνισμός και Μικρές Επιχειρήσεις» του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. παραβρέθηκε και μίλησε, σήμερα 10 Ιουλίου 2024, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του κ. Θεοδωρικάκου:

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που είχατε την ευγενή καλοσύνη να μου απευθύνετε, για να παρακολουθήσω την παρουσίαση της μελέτης που έχετε κάνει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Είναι ξεχωριστή χαρά και τιμή για εμένα να εκπροσωπώ σε αυτή την εκδήλωση τον Πρωθυπουργό της χώρας. Έχοντας απέναντί μου ανθρώπους που αποτελούν τον κορμό της οικονομικής δραστηριότητας και της κοινωνίας μας.

Πιστεύω και προσδοκώ στη στενή, δημιουργική και ειλικρινή συνεργασία μας. Θέλω να αισθάνεστε δίπλα σας τον Υπουργό Ανάπτυξης της χώρας και θέλω να αισθάνομαι ότι θα είστε και εσείς συμπαραστάτες και πρωτοπόροι στη νέα προσπάθεια.

Αξιόπιστοι, ουσιαστικοί, απαιτητικοί, χρήσιμοι και απαραίτητοι συνομιλητές και συνεργάτες, γιατί μας συνδέει ο κοινός στόχος της στήριξης της επιχειρηματικότητας, της στήριξης και ενίσχυσης των θέσεων απασχόλησης, της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, της αύξησης του παραγόμενου πλούτου.

Πιστεύω ότι μαζί θέλουμε και πρέπει να δώσουμε και τη μάχη της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων που σημαδεύουν την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Τη μάχη της στήριξης της ελληνικής οικογένειας. Γιατί, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Η αντιμετώπιση του δημογραφικού απαιτεί στάση ευθύνης από όλους σήμερα.

Διάβασα με πολύ προσοχή την έκθεσή σας.

Φαίνεται, επομένως, να έχει δημιουργηθεί μια θετική προοπτική για την ελληνική οικονομία

• Το 2023, το ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 2% σε σταθερές τιμές, ξεπερνώντας το επίπεδο του 2019.

• Οι καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών σημείωσαν αύξηση κατά 1,78% το 2023.

• Καταγράφεται θετικό πρόσημο στις καθαρές επενδύσεις, μετά από 11 έτη συνεχούς αποεπένδυσης.

Αυτά είναι τα καλά νέα.

Η Κυβέρνηση ξέρετε ότι τα προηγούμενα χρόνια στήριξε την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ειδικά τα χρόνια του κορονοϊού. 50 δισ. ευρώ οδηγήθηκαν σε ταμεία σπιτιών και επιχειρήσεων.

Στηρίχθηκαν οι θέσεις απασχόλησης.

Προχωρήσαμε σε τέσσερις αυξήσεις του κατώτατου μισθού από το 2019 όταν ανέλαβε η ΝΔ.

Η κυβέρνηση μείωσε 50 φόρους.

Ο πρώτος ήταν ο φόρος στις επιχειρήσεις που πήγε στο 22%. Ακολούθησε ο ΕΝΦΙΑ, η μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος με τον εισαγωγικό να κατεβαίνει στο 9% από 22%. Η εισφορά αλληλεγγύης που ήταν 1,5 δις ευρώ μηδενίστηκε. Οι ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν κατά 4,4% και θα ακολουθήσει μία ακόμη μονάδα.

Η κυβέρνηση εξασφάλισε πόρους 36 δις σε επιχορηγήσεις και δάνεια.

Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι και στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι σε εξέλιξη μια σειρά από δράσεις που αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Γνωρίζετε ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα ανέλαβα τα καθήκοντά του Υπουργού Ανάπτυξης της χώρας. Συνηθίζω να λέω και θέλω να το επαναλάβω σήμερα, ότι αυτό το Υπουργείο είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και όχι το Υπουργείο της Ακρίβειας.

Και θέλω να σας εξηγήσω τι εννοώ.

Η Πατρίδα μας έχει ανάγκη από ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο το Υπουργείο Ανάπτυξης καλείται να συνδιαμορφώσει και να συμβάλλει στην υλοποίησή του.

Βασικό χαρακτηριστικό ενός σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης για την Ελλάδα είναι η ανασυγκρότηση της ελληνικής βιομηχανίας, η υλοποίηση μιας νέας Εθνικής Στρατηγικής για την ελληνική βιομηχανία.

Θεωρώ ότι αποτελεί προϋπόθεση και για την ασφάλεια της πατρίδας μας, τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης ανεξάρτητα από δυσμενείς συγκυρίες και έκτακτα γεγονότα, τα οποία μπορεί να επηρεάζουν με πολύ πιο έντονο τρόπο άλλους τομείς της οικονομίας.

• Βιομηχανία σύγχρονη, ανταγωνιστική, με αξιοποίηση της καινοτομίας, της εφαρμοσμένης έρευνας, πολλαπλασιάζοντας τις εξαγωγές μας.

• Βιομηχανία με ανάπτυξη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Γιατί στόχος μας είναι η οικονομική ανάπτυξη να είναι όχι μόνο βιώσιμη, αλλά και ισόρροπη σε όλη τη χώρα και ταυτόχρονα να οδηγεί σε πολλές χιλιάδες νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

Για τις επόμενες γενιές των Ελλήνων και ασφαλώς τη γενιά του brain drain που μετανάστευσε τα προηγούμενα 15 χρόνια και ιδιαίτερα τα δύσκολα χρόνια της μεγάλης κρίσης χρέους που πέρασε η Ελλάδα προς το εξωτερικό.

Μία βιομηχανία που θα στηρίζει και στηρίζεται και θα αλληλεπιδρά θετικά στο οικοσύστημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα αξιοποιεί την ευρηματικότητα και την ικανότητα των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Που θα τις τροφοδοτεί και θα τροφοδοτείται από αυτές, αγοράζοντας υπηρεσίες προστιθέμενες αξίας. Μια αλυσίδα ασφάλειας και ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.

Εργαζόμαστε για

• Πρώτες ύλες και ενέργεια σε προσιτή τιμή.

• Διαφάνεια και διευκόλυνση στη χρηματοδότηση των ΜμΕ.

• Για τη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

• Πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.

• Επενδυτικά κίνητρα.

• Διέξοδο για ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα.

Θέλουμε ΜμΕ επιχειρήσεις που θα ακμάζουν και δε θα λυγίζουν υπό το βάρος ολιγοπωλίων, ΜμΕ προστατευμένες από διεθνείς αναταράξεις.

Σε μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης.

Στηρίζουμε τη μεσαία επιχειρηματικότητα, γιατί είναι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων.

Αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση για την Κυβέρνησή μας ο πράσινος και ψηφιακός µετασχηµατισµός. Μόνο στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» για την περίοδο 2021-2027, έχει ενεργοποιηθεί ο «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός ΜµΕ», µε προϋπολογισμό ύψους 300 εκατ. ευρώ, και η «Πράσινη Μετάβαση ΜµΕ» µε προϋπολογισμό ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Και άλλα 300 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα Ερευνώ – Καινοτομώ.

Μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία είναι το «Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», καθώς αποτελεί ένα εργαλείο που μας παρέχει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε την πολιτική μας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αυτό που ονομάζουμε “evidence-based policy”.

Εργαζόμαστε για την απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων και την βελτίωση του ελέγχου τους, αλλά και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για την εξοικονόμηση κόστους και χρόνου, με γνώμονα πάντα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος αλλά και την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού. Έως σήμερα έχουν απλουστευθεί πάνω από 2.500 κατηγορίες δραστηριοτήτων.

Υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις ΜμΕ είναι και η δράση κρατικής ενίσχυσης «Έξυπνη Μεταποίηση», για την οποία το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερο υψηλό, αφού λάβαμε 507 επενδυτικά σχέδια. Η δράση θα ενισχύσει με περισσότερα από 85 εκατ. ευρώ πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να υλοποιήσουν επενδύσεις με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής, την χρήση ρομποτικής, την αυτοματοποίηση και τη την εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων.

Μεταξύ των παρεμβάσεων, αξίζει να σταθούμε στην χρηματοδότηση ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία νέων πράσινων και έξυπνων βιομηχανικών πάρκων και την αναβάθμιση υφιστάμενων πάρκων, που θα ενισχύσουν έτι περαιτέρω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς ενισχύουν τις οικονομίες κλίμακος, προωθούν την συνεργασία και μειώνουν τα κόστη λόγω κοινών υποδομών.

Ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί και η «Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση», η οποία αφορά στον σχεδιασμό και την υιοθέτηση εργαλείων για την προώθηση πράσινων επενδύσεων, με στόχο την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την προώθηση πράσινων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό, πολύ άμεσα θα υλοποιηθούν δράσεις για την ενημέρωση των επιχειρήσεων ως προς τα κριτήρια ESG.

Αντιμετωπίζουμε όμως και έκτακτες κρίσεις, όπως αυτή της κακοκαιρίας Daniel στην Θεσσαλία, υποστηρίζοντας με περισσότερα από 8 εκατ., επιχειρήσεις σε μέρος των περιοχών που επλήγησαν.

Βασικός στόχος του συνόλου των δράσεων και του σχεδιασμού μας αποτελεί η, σε κάθε συγκυρία, υποστήριξη των ΜμΕ, ώστε όχι μόνο να επιβιώνουν αλλά και να αναπτύσσονται και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, ανθεκτικές και βιώσιμες.

Καλούμαστε -και το πράττουμε- να δουλέψουμε σκληρά και αποτελεσματικά για να στηρίξουμε με πράξεις την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της ελληνικής βιομηχανίας, ραχοκοκαλιά των οποίων είναι οι ΜμΕ.

Δημιουργήσαμε με το Οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδος πληροφοριακό σύστημα με εξειδικευμένη πληροφόρηση δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στις επιχειρήσεις, ενώ διευκολύνει την εργασία των οικονομολόγων-λογιστών που παρέχουν συμβουλευτική δραστηριότητα.

Δίνει επίσης πληροφορίες για κάθε ρύθμιση ή δράση (προστασίας δανειοληπτών, εξυγίανσης, δράση κρατικών ενισχύσεων κ.α.) που ο ενδιαφερόμενος διαπιστώνει ότι δυνητικά τον αφορά, μπορεί να κάνει έναν γρήγορο και απλό αλλά πλήρη έλεγχο της δυνατότητας υπαγωγής του σε αυτό.

Ασφαλώς τμήμα των δραστηριοτήτων το Υπουργείου Ανάπτυξης αφορά στην αντιμετώπιση τμημάτων του κόστους ζωής για τη μέση ελληνική οικογένεια και τους πολίτες. Από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα τα υπεύθυνα καθήκοντα του Υπουργού Ανάπτυξης έχω περιγράψει ότι πιστεύω σε ένα τρίπτυχο, που μπορεί να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των τιμών.

• Πρώτη βασική προϋπόθεση είναι η λειτουργία του ανταγωνισμού. Είναι απόλυτη προτεραιότητα η ενίσχυση της δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού την οποία στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ό,τι ζητηθεί σε προσωπικό και υποδομές θα δοθεί.

• Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής, ο οποίος οφείλει να αξιοποιήσει τη δύναμή του και τη γνώση του και για αυτό αναβαθμίζουμε την πλατφόρμα e-katanalotis.

• Η τρίτη είναι η κοινωνική ευθύνη της υγιούς επιχειρηματικότητας, η οποία οφείλει να ανταποκριθεί στην ανάγκη της κοινωνικής συνοχής και της αξιοπρέπειας κάθε καταναλωτή και κάθε πολίτη, που εμπιστεύεται αυτές τις εταιρίες για υπηρεσίες και προϊόντα που έχει ανάγκη για τη διαβίωση και την καθημερινότητά του.

Θα επιμείνουμε σε αυτήν την πολιτική, καθώς ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης όλο αυτό το διάστημα τα τελευταία χρόνια ήταν και είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που τροφοδοτήθηκε από τις παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες.

Από την πανδημία του κορονοϊού, από τους δύο πολέμους που δυστυχώς συνεχίζονται στη ευρύτερη περιοχή μας, στην Ουκρανία και τη Γάζα. Και την έκρηξη του ενεργειακού κόστους. με όλες τις αρνητικές συνέπειες ως προς τον πληθωρισμό παγκοσμίως και στην Ευρώπη και ασφαλώς και στη χώρα μας.

Παρακολουθούμε διαρκώς την κατάσταση. Δεν είμαστε δογματικοί και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί να κάνουμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας για την αποκλιμάκωση των τιμών και για να δουλέψει πραγματικά ο ανταγωνισμός, γιατί δεν είμαστε δογματικοί.

Πιστεύουμε στη συνένωση δυνάμεων και τη συνεργασία, αλλά ταυτόχρονα θα κάνουμε τα πάντα για να υποχρεωθούν κάποιοι που μπορούν να σκέφτονται διαφορετικά να εφαρμόσουν τους νόμους. Για αυτό αυξήσαμε και τα ανώτερα πρόστιμα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.