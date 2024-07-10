Στην εκδήλωση παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης της ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Ανταγωνιστικότητα και μικρές επιχειρήσεις» μίλησε σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε μεταξύ άλλων, ότι η διαφορά στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων από τις ελληνικές τράπεζες είναι διπλάσια από τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη, με συνέπεια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.

«Τα αποτελέσματα της σημερινής πολιτικής για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι εκκωφαντικά: έως σήμερα μόλις 287 εταιρείες έχουν λάβει 4,8 δισ. ευρώ με πολύ ευνοϊκούς όρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό, λοιπόν, υπονομεύει τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι μεταρρύθμιση σημαίνει εκσυγχρονισμός του κράτους και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και όχι διευθετήσεις ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

Πρόσθεσε ότι στην ενέργεια, στις τράπεζες, στην εμπορία τροφίμων, στην υγεία, υπάρχουν ολιγοπώλια.

Αναφερόμενος στα φορολογικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «δεν είναι απλά ένα μότο, αλλά είναι αναγκαιότητα να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Είναι βασικό στοιχείο της υγιούς οικονομίας να σπάσει ο σημερινός συσχετισμός έμμεσων και άμεσων φόρων. Μπορούμε να βάλουμε μετρήσιμους στόχους διετίας, τετραετίας, ώστε όταν για παράδειγμα επιτυγχάνονται οι στόχοι για τον ΦΠΑ ή τον ΕΦΚ να υπάρχει ένα κοινωνικό consensus, να μειώνονται σταθερά».

Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε μια δέσμη προτάσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που περιλαμβάνει:

Ειδικές γραμμές χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως έγινε και στην Πορτογαλία, με έμφαση σε επενδύσεις στην καινοτομία, την ενεργειακή προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στροφή της Αναπτυξιακής Τράπεζας στην χρηματοδότηση των επενδύσεων της μικρομεσαίας επιχείρησης. Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την μετεγκατάσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε βιοτεχνικά πάρκα.

Τριετή απαλλαγή από τον φόρο πραγματοποιούμενων κερδών ως κίνητρο για την δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχημάτων και την ανάπτυξη αλυσίδων αξίας.

Πίεση στις τράπεζες για τη μείωση των προμηθειών τους σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, χρεώσεις, έξοδα στο e-banking, ώστε να μειωθεί το κόστος για τις ΜμΕ.

Για τα σωρευμένα χρέη σε εφορίες και ασφαλιστικά Ταμεία, πραγματικές ρυθμίσεις σε 120 δόσεις, με «κούρεμα» 30% για τους συνεπείς. Εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για δημιουργία μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για πιθανή αφερεγγυότητα και επισήμανση της ανάγκης άμεσης αντίδρασης μέσω των επιμελητηρίων. Αυτές είναι πολιτικές που ξεχωρίζουν τον στρατηγικό κακοπληρωτή από εκείνον που αγωνίζεται, αλλά δεν αντέχει.

Δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας, με προστασία της πρώτης κατοικίας σε αυτούς που αποδεδειγμένα αδυνατούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους.

Κίνητρα για νέες προσλήψεις προσωπικού με πλήρη απασχόληση, με επιδότηση επί τέσσερα έτη των εργοδοτικών εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση.

Καθιέρωση ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν βραχυπρόθεσμα στα προβλήματα ρευστότητας.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Κίνητρα για πραγματικά δίκαιη και πράσινη μετάβαση.

Πηγή: skai.gr

