Γεωργιάδης: Μην αμελήσετε το μήνυμα για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις

Το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για καρδιαγγειακά νοσήματα έστειλε εκατομμύρια μηνύματα σε πολίτες, με τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καλεί τους πολίτες να μην αγνοήσουν το μήνυμα, τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

«Ήρθε και σε μένα το μήνυμα από το Υπουργείο Υγείας, για τις προληπτικές εξετάσεις, για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Μην αμελήσετε το μνμ αυτό. Δικαιούχοι είναι 5.200.000 συμπολίτες μας. Μετά τις εξετάσεις το πρόγραμμα εκτιμά τους πιθανούς κινδύνους και όσοι έχουν πιθανό κίνδυνο, θα λάβουν και νέο μήνυμα για δεύτερο πιο εξειδικευμένο γύρο εξετάσεων. Με τα προγράμματα μας ήδη έχουν σωθεί χιλιάδες ζωές. Αξιοποιήστε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία για δωρεάν εξετάσεις», αναφέρει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

