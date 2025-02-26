Εστάλησαν τα πρώτα SMS για δωρεάν εξετάσεις καρδιαγγειακών νοσημάτων

Σήμερα, 26 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η έκδοση των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών και η αποστολή των πρώτων ενημερωτικών SMS προς τους δικαιούχους του Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων.

Το πρόγραμμα αφορά περισσότερους από 5,2 εκατομμύρια πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών που διαθέτουν ΑΜΚΑ και περιλαμβάνει μια σειρά δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες είτε είναι ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι.

Βασικός στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός των καρδιαγγειακών παθήσεων, οι οποίες αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου, πλήττοντας συχνά ακόμα και νεότερους ανθρώπους στη χώρα μας.

Η αποστολή των πρώτων SMS στους δικαιούχους του προγράμματος ξεκίνησε από την Αττική, ενώ μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Μαρτίου, θα έχουν εκδοθεί όλα τα παραπεμπτικά, τα οποία θα αποσταλούν μέσω SMS ή email στους πολίτες που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση.

Για όσους πολίτες δεν είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση, μπορούν με τη χρήση μόνο του ΑΜΚΑ και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση να απευθυνθούν απευθείας σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για τις εξετάσεις τους.

Όλοι οι δικαιούχοι είτε έχουν άυλη συνταγογράφηση είτε όχι, ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι μπορούν να προγραμματίσουν τις εξετάσεις τους δωρεάν, απλά και εύκολα μέσω συνεργαζόμενων διαγνωστικών κέντρων (δημόσιων ή ιδιωτικών). Η λίστα με τα συνεργαζόμενα κέντρα όπου πραγματοποιούνται οι δωρεάν εξετάσεις είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος cardio.gov.gr.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, το Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, είναι το 4ο κατά σειρά πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας μετά το Πρόγραμμα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού, του Τραχήλου της Μήτρας και του Παχέος Εντέρου.

Μέχρι σήμερα:

Για τον καρκίνο του μαστού, έχουν ήδη εξεταστεί 617.835 γυναίκες, εκ των οποίων 144.469 παραπέμφθηκαν για περαιτέρω έλεγχο και 40.776 παρουσίασαν ύποπτα ευρήματα.

Για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, έχουν πραγματοποιηθεί 77.797 ισάριθμα τεστ PAP / HPV DNA test, με 1.812 γυναίκες να παραπέμπονται για κολποσκόπηση και βιοψία.

Για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 624.264 αυτοδιαγνωστικά τεστ, με 16.116 πολίτες να παραπέμπονται για κολονοσκόπηση και 2.932 βιοψίες να έχουν ήδη διενεργηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι δικαιούχοι των προληπτικών εξετάσεων των 4 προγραμμάτων πρόληψης (για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων) λαμβάνουν τα παραπεμπτικά τους μέσω άυλης συνταγογράφησης ή με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους σε δομές Υγείας και συνεργαζόμενα φαρμακεία.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» σχεδιάστηκε από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Υλοποιείται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη του καρκίνου.

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην χώρα μας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο συμβαίνουν 15-20.000 εμφράγματα, πολλά από αυτά θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί με σωστή και έγκαιρη διάγνωση. Από σήμερα ξεκινάει το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου καρδιαγγειακών νοσημάτων με αποστολή μηνυμάτων sms σε 5,2 εκατομμύρια πολίτες 30-70 ετών για δωρεάν εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά, μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω» του Υπουργείου Υγείας. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας έχει ένα τόσο ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο προσυμπτωματικού ελέγχου με προγράμματα και δράσεις που σώζουν ζωές καθημερινά. Το πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης» θα μας δώσει την ευκαιρία να έχουμε μια πλήρη χαρτογράφηση των πραγματικών αναγκών και της κατάστασης της υγείας των Ελλήνων πολιτών και να σχεδιάσουμε τις πολιτικές μας για το μέλλον. Είναι σημαντικό να εξεταστεί ο πληθυσμός, διότι, με αυτόν τον τρόπο θα σώσουμε ζωές και το να σώσουμε ζωές πρέπει να είναι πάνω από την όποια πολιτική ή ιδεολογική αντιπαράθεση».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη ανέφερε: «Με το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ έχουμε καταφέρει κάτι εξαιρετικά σημαντικό: να σώζουμε ζωές. Ήδη, χάρη στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, έχουμε αποτρέψει σοβαρούς κινδύνους για πάνω από 50.000 συμπολίτες μας – έναν αριθμό μεγαλύτερο από τον πληθυσμό της Λαμίας. Κάθε ένας από εμάς έχει δικαίωμα στην υγεία και την πρόληψη. Για κάθε εκατομμύριο πολιτών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καρδιαγγειακών Νοσημάτων εκτιμούμε ότι θα σωθούν 20.000 άνθρωποι από εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια. Η πρόληψη σώζει ζωές και είναι χρέος μας να τη διασφαλίσουμε για όλους τους πολίτες».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Νίκη Τσούμα, σημείωσε: «Υπό τις οδηγίες και την πολύτιμη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας, η ΗΔΙΚΑ ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, το οποίο απευθύνεται σε 5 εκατ. συμπολίτες μας και το οποίο αφήνει σπουδαίο αποτύπωμα στη Δημόσια Υγεία. Η λύση που αναπτύξαμε περιλαμβάνει την αυτόματη έκδοση παραπεμπτικών, την αποστολή ψηφιακής ενημέρωσης προς τους δικαιούχους, την εκτέλεση των παραπεμπτικών, την καταχώριση των αποτελεσμάτων, καθώς και την αποζημίωση των συνεργαζόμενων ιατρών και μονάδων φροντίδας υγείας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.