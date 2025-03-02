SPD: «Θα έχουμε για πάντα το Αμβούργο…»

Τοπικές εκλογές διεξάγονται στο κρατίδιο του Αμβούργου την Κυριακή, μόλις μία εβδομάδα μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές. Φαβορί οι Σοσιαλδημοκράτες, στο 9% η AfD. Είναι ίσως μία μικρή «παρηγοριά» για το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPD) του απερχόμενου καγκελάριου Όλαφ Σολτς, μία εβδομάδα μετά τη συντριπτική ήττα του στις βουλευτικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου: Το SPD αναμένεται να κατακτήσει και πάλι την πρωτιά στις τοπικές εκλογές του Αμβούργου, αυτή την Κυριακή. Άλλωστε, το «μεγάλο λιμάνι» αποτελεί παραδοσιακό προπύργιο των Σοσιαλδημοκρατών και έχει ήδη αναδείξει δύο καγκελάριους, τον Χέλμουτ Σμιτ και τον Όλαφ Σολτς.



Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το SPD με υποψήφιο τον σημερινό δήμαρχο του Αμβούργου Πέτερ Τσέντσερ προηγείται με 33%, στη δεύτερη θέση είναι οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) με 18%, ακολουθούν οι «Πράσινοι» με 17%. Διψήφιο ποσοστό εμφανίζει το Κόμμα της Αριστεράς (Die Linke) με 12%, ενώ το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) περιορίζεται στο 9% και στην πέμπτη θέση. Εκτός τοπικού Κοινοβουλίου παραμένουν οι Φιλελεύθεροι (FDP) και το νέο αριστερό κόμμα «Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ» (SWB), καθώς, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, δεν υπερβαίνουν το όριο του 5% που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για την είσοδο στη Βουλή.

Νέα συμμαχία SPD και «Πράσινων»;

Επί 10 χρόνια «συγκυβερνούν» στο Αμβούργο οι Σοσιαλδημοκράτες με τους Πράσινους. Ο Πέτερ Τσέντσερ θα ήθελε να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, γι αυτό, όπως δήλωσε ο ίδιος στο τελευταίο προεκλογικό ντιμπέιτ της Πέμπτης, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα επιδιώξει να συναντηθεί με την υποψήφια των Πρασίνων, Καταρίνα Φέγκεμπανκ. Εκτός νυμφώνος θα έμενε σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος των Χριστιανοδημοκρατών Ντένις Τέρινγκ. Ο ίδιος δηλώνει ότι το κόμμα του δεν θέλει σε καμία περίπτωση να συνεργαστεί με τους Πράσινους, θα ήταν όμως ανοιχτός στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός «μεγάλου συνασπισμού» με το SPD.



Τα κορυφαία θέματα που απασχολούν τους ψηφοφόρους και συζητήθηκαν στον προεκλογικό αγώνα είναι τα εξαιρετικά ακριβά ενοίκια στην πόλη, η συνεχής αναστάτωση λόγω των δημοσίων έργων και το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατεί σε ώρες αιχμής, αλλά και η ενσωμάτωση των μεταναστών στην τοπική αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, κάθε εβδομάδα φτάνουν στο Αμβούργο 250 νέοι μετανάστες, ενώ οι προσωρινοί καταυλισμοί για τη διαμονή τους είναι ήδη πλήρεις κατά 95%. Σύμφωνα πάντως με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 59% των ερωτηθέντων εμφανίζεται να είναι ικανοποιημένο με το έργο του δημάρχου Πέτερ Τσέντσερ και του σημερινού συνασπισμού SPD και «Πρασίνων».





