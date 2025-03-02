«Η σημερινή ανάρτηση του Κυρ. Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί μνημείο θράσους, απάθειας και υποκρισίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, «ο πολιτικός υπεύθυνος της τερατώδους προβοκάτσιας που στήθηκε προκειμένου να διαλυθεί άρον άρον η μεγαλειώδης συγκέντρωση των πολιτών στην Πλατεία Συντάγματος, τολμά να μιλά για ''επαγγελματισμό της Αστυνομίας''.

Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, δεν αρκέστηκε μόνο στα παραπάνω. Ο πολιτικός ενορχηστρωτής του μπαζώματος των Τεμπών τολμά να μιλάει για αλήθεια και δικαιοσύνη. Και σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, ο απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός που μετρά πλέον έξι χρόνια θητείας, ''ανακάλυψε'' μόλις πριν 3 μέρες πως ο σιδηρόδρομος δεν είναι σε καλή κατάσταση.

Τα αίσχη, τα ψέματα και οι προβοκάτσιες του κ. Μητσοτάκη δεν πρόκειται να τον βγάλουν από την απομόνωση. Η μεγαλειώδης παρουσία του ελληνικού λαού σε δεκάδες πόλεις έδειξε τον δρόμο σε αυτόν και την κυβέρνησή του. Την παραίτηση. Για την Ελλάδα υπάρχει διέξοδος…».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.