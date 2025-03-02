Πως μπορεί η δικαιοσύνη να «συναντηθεί» με τον αθλητισμό; Η απάντηση δόθηκε στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, όπου επιλέγεται η ένταξη ανηλίκων 12-18 ετών, με ήπια παραβατικότητα, σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ήδη, όπως αποκάλυψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας «με χαρά διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλές συμμετοχές που θέλουν παραβατικούς ανήλικους να τους εντάξουν σε προγράμματα, έτσι ώστε και η ενεργητικότητά τους να εκδηλωθεί με έναν παραγωγικό και ωφέλιμο τρόπο, εκτίοντας παράλληλα και το αναμορφωτικό μέτρο που τους επιβλήθηκε».

Ο κ. Μπούγας, ο οποίος τιμήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου πρωταθλήματος τζούντο εφήβων/νεανίδων, είπε ότι η επιτυχία αυτών των προγραμμάτων βασίζεται στην συνεργασία των δικαστών, των αθλητικών συλλόγων και των προπονητών, αφού στόχος είναι η κοινωνικοποίηση και η επανένταξη των ανηλίκων, με τον αθλητισμό να παίζει κεντρικό ρόλο στην θετική τους εξέλιξη.

«Στόχος, ιδιαίτερα για τους ανήλικους της ελληνικής πολιτείας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης ασφαλώς, είναι να μπορέσουμε τα παιδιά, τους ανήλικους, που για οποιοδήποτε λόγο παραβίασαν τον νόμο σε μια ευαίσθητη φάση της ζωής τους, να τους επανεντάξουμε στο κοινωνικό σύνολο και να τους δώσουμε όλες εκείνες τις δεξιότητες αλλά και τις επιλογές έτσι ώστε στο μέλλον να ακολουθήσουν μια σύννομη συμπεριφορά που δεν θα τους δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα με τον νόμο».

Ποιο όμως είναι το «κλειδί» για να μπορέσει να πετύχει η συγκεκριμένη καινοτόμα δράση; Ο κ. Μπούγας, στάθηκε ιδιαίτερα στη «δυνατότητα των δικαστών, βλέποντας την προσωπικότητα του ανήλικου, να το διατάξουν, να το ορίσουν με την απόφασή τους. Αφετέρου, το πώς θα συμπεριφερθούν στους ανήλικους παραβάτες, τα σωματεία ή οι ομοσπονδίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα μέτρο κοινωνικοποίησης μέσω του αθλητισμού. Σε αυτό προσβλέπουμε και είμαι απολύτως βέβαιος ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τον υψηλό σκοπό του και θα βοηθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση».

Ο κ. Μπούγας δεν έκρυψε ότι τα μαχητικά αθλήματα (πολεμικές τέχνες) μπορούν να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, με δεδομένο ότι οι δάσκαλοί τους, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη φιλοσοφία που διέπει το καθ` ένα από αυτά, κομμάτι της οποίας είναι και η πειθαρχία.

«Οι δάσκαλοι είναι και τα πρότυπα του αθλητισμού. Απ' τους δασκάλους εμπνέονται οι αθλητές. Κατά συνέπεια, πραγματικά είναι ο πυρήνας και είναι και το κλειδί της επιτυχίας, παράλληλα με τη μικρή κοινότητα που αναπτύσσεται στα αθλητικά σωματεία. Μια κοινότητα μεταξύ των αθλητών, των δασκάλων, ακόμα και των γονέων, που μπορεί σε αυτό το θετικό περιβάλλον να βρουν έναν τρόπο κοινωνικής έκφρασης και όσοι ανήλικοι έχουν προβλήματα περιστασιακά στη ζωή τους με τον νόμο και έχουν αναγκαστεί να υποβληθούν σε αυτή την ποινή. Δεν θα πρέπει μέσα από αυτή τη διαδικασία να το αισθάνονται ως ποινή, αλλά ως μια δυνατότητα, ως μια επιλογή επανένταξης τους στην κοινωνία. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν θέλουμε τιμωρία για τους ανήλικους. Θέλουμε μια επιλογή προς μια κατεύθυνση να δουν διαφορετικά τα πράγματα μέσα από αυτή την παραγωγική διαδικασία. Και για μας η παραγωγική διαδικασία των πολιτιστικών και των αθλητικών σωματείων είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι αναπτύσσεται ένα κοινωνικό πρότυπο μέσα από μια οργανωμένη συμπεριφορά, με τα ιδεώδη του αθλητισμού και από μια κοινότητα δασκάλων, αθλητών, παραγόντων, γονέων, που μπορεί να έχει ένα πολύ ευεργετικό αποτέλεσμα».

Ο κ. Μπούγας, με αφορμή και την παρουσία του στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα τζούντο εφήβων/νεανίδων, αναφέρθηκε και στην αθλητική ανάπτυξη της Φωκίδας μέσα από τόσο υψηλού επιπέδου διοργανώσεις.

«Είναι μεγάλη χαρά για εμάς να φιλοξενούμε μια τόσο σημαντική και μεγάλη διοργάνωση και μάλιστα μια διοργάνωση που έχει ένα ρεκόρ συμμετοχών. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια ιδιαίτερα τιμητική θέση για την Φωκίδα. Νομίζω ότι οι υποδομές μας και σήμερα αλλά και στο μέλλον που θα βελτιωθούν οι αθλητικές υποδομές, θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν μεγάλες διοργανώσεις. Η Φωκίδα έχει και το αθλητικό ιδεώδες. Έχουμε τους Δελφούς. Είναι η περιοχή που από εδώ κατά την μυθολογία ξεκίνησε ο κόσμος. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι όλοι αυτοί οι συμβολισμοί συμβάλλουν στο να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Είμαστε στο κέντρο της Ελλάδας. Οι υποδομές μας μπορούν να τις φιλοξενήσουν. Επομένως, με χαρά θα υποδεχτούμε συλλόγους και ομοσπονδίες για παρόμοιες εκδηλώσεις».

