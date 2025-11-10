Η Συρία απέτρεψε τους τελευταίους μήνες δύο χωριστές συνωμοσίες του Ισλαμικού Κράτους για τη δολοφονία του προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα κατήγγειλαν σήμερα δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, λίγες ώρες πριν την ιστορική συνάντηση Τραμπ - αλ Σάρα σήμερα στον Λευκό Οίκο, καθώς η Συρία ετοιμάζεται να ενταχθεί στον υπό τις ΗΠΑ παγκόσμιο συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Τα σχέδια δολοφονίας του Σύρου ηγέτη συντάχθηκαν λόγω της πρόθεσής του να ενταχθεί συνασπισμό κατά της μαχητικής ισλαμιστικής οργάνωσης, την οποία και ο ίδιος επί χρόνια πολεμούσε.

Σε μία περίπτωση, η συνωμοσία του Ισλαμικού Κράτους επικεντρώθηκε γύρω από μια επίσημη εκδήλωση με τη συμμετοχή του αλ Σάρα, η οποία είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι πηγές - μια υψηλόβαθμη πηγή στις συριακές δυνάμεις ασφαλείας και ένας υψηλόβαθμος μεσανατολίτης αξιωματούχος - υπογραμμίζουν την άμεση απειλή που αντιμετωπίζει ο αλ Σάρα καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την εξουσία του σε μια χώρα κατεστραμμένη από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Το συριακό υπουργείο Ενημέρωσης αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Σύρος πρόεδρος, ο οποίος ήρθε στην εξουσία τον περασμένο Δεκέμβριο αφού η ισλαμιστική ανταρτική δύναμη, της οποίας ηγείτο, ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, επιδιώκει να προωθήσει μια εικόνα μετριοπαθούς ηγέτη. Ελπίζει ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ θα ξεκλειδώσει διεθνή υποστήριξη για τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση και ανοικοδόμηση της Συρίας.

Η ένταξη στον συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους καταδεικνύει τη στροφή της Συρίας μετά την πτώση του Άσαντ, από σημαντικός σύμμαχος της Ρωσίας και του Ιράν προς στενότερες σχέσεις με τη Δύση και το αραβικό στρατόπεδο.

Μάλιστα, στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, το συριακό υπουργείο Εσωτερικών εξαπέλυσε πανεθνική εκστρατεία με στόχο πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους σε όλη τη χώρα, συλλαμβάνοντας περισσότερους από 70 υπόπτους, σύμφωνα με κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.

Η υψηλόβαθμη πηγή στις συριακές δυνάμεις ασφαλείας είπε ότι οι αρχές ενήργησαν βάσει πληροφοριών ότι η οργάνωση σχεδίαζε επιχειρήσεις εναντίον της κυβέρνησης και συριακών μειονοτικών ομάδων.

Η εκστρατεία αυτή ήταν επίσης ένα μήνυμα ότι οι συριακές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν διεισδύσει βαθιά στην οργάνωση και ότι η ένταξη της Συρίας στο συνασπισμό θα παράσχει μείζον πλεονέκτημα στις παγκόσμιες επιχειρήσεις εναντίον των μαχητικών ισλαμιστών.

Πριν πάρει την εξουσία στη Συρία, ο αλ Σάρα ηγούνταν της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), μιας ισλαμιστικής ανταρτικής οργάνωσης που ήταν παλαιότερα θυγατρική της αλ-Κάιντα στη Συρία.

Ο νυν Σύρος πρόεδρος διέκοψε τους δεσμούς αυτούς το 2016 και διεξήγαγε αιματηρές μάχες εναντίον του Ισλαμικού Κράτους για περισσότερο από μια δεκαετία, με εκστρατεία συλλήψεων και στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των πυρήνων της στο προπύργιο της HTS στην Ιντλίμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

