Προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 βαδίζει η Γαλλία

Προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 από την Εθνοσυνέλευση και την αποφυγή νέας κυβερνητικής κρίσης βαδίζει η Γαλλία, μετά την κοινοβουλευτική έγκριση, το βράδυ του Σαββάτου, του τμήματος που αφορά τα κρατικά έσοδα, με ψήφους 176 υπέρ, 161 κατά και 58 αποχές. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η στάση του Σοσιαλιστικού κόμματος, του οποίου οι βουλευτές τάχθηκαν υπέρ, ενώ κατά ψήφισαν κυρίως οι βουλευτές του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικός Συναγερμός» της Μαρίν Λεπέν και του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν. Το επόμενο κρίσιμο κοινοβουλευτικό ραντεβού έχει κλειστεί για μεθαύριο, Τετάρτη, οπότε οι βουλευτές θα τοποθετηθούν επί της πρότασης του πρωθυπουργού Λεκορνί για αναστολή των μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας, την οποία έθεσαν ως όρο οι Γάλλοι σοσιαλιστές για την υπερψήφιση του τμήματος των κρατικών εσόδων του σχεδίου του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την επιστροφή προέδρου της χώρας Εμανουέλ Μακρόν στην εσωτερική πολιτική σκηνή, έπειτα από πενθήμερη περιοδεία σε χώρες της λατινικής Αμερικής. Ο Γάλλος πρόεδρος προήδρευσε σήμερα του υπουργικού συμβουλίου ενώ αύριο αναμένεται να συναντηθεί στο Ελιζέ με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μακρόν-Αμπάς αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα στάδια του σχεδίου ειρήνευσης για την Γάζα, κυρίως σε σχέση με τους τομείς της ασφάλειας, της διακυβέρνησης και της ανοικοδόμησης, σε συνεργασία με τον διεθνή παράγοντα.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα λάβει επίσης μέρος αύριο, Τρίτη, στις εκδηλώσεις για την 107η επέτειο του τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ μεθαύριο θα λάβει μέρος σε διαδικτυακή συζήτηση με αναγνώστες επαρχιακών εφημερίδων της Γαλλίας. Την Πέμπτη ο πρόεδρος Μακρόν θα λάβει μέρος στις εκδηλώσεις μνήμης για τα δέκα χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 130 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

