Με τον Φρέντη Μπελέρη, ο οποίος εξελέγη στην Ευρωβουλή, επικοινώνησε το απόγευμα της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός θα συναντήσει τους νέους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εξελέγησαν στις χθεσινές ευρωεκλογές την Τρίτη στις 10 το πρωί. Η συνάντηση θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου.
Επίσης, το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ.
Την Κυριακή στενή συνεργάτιδα του Φρέντη Μπελέρη διάβασε το μήνυμά του από τη φυλακή:
«Ο αγώνας δόθηκε υπό αντίξοες συνθήκες και κερδήθηκε χάρη σε όλους τους Έλληνες και τον Κυριάκο Μητσοτάκη» ανέφερε ο κ. Μπελέρης.
