Με τον Φρέντη Μπελέρη, ο οποίος εξελέγη στην Ευρωβουλή, επικοινώνησε το απόγευμα της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός θα συναντήσει τους νέους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εξελέγησαν στις χθεσινές ευρωεκλογές την Τρίτη στις 10 το πρωί. Η συνάντηση θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επίσης, το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ.

Την Κυριακή στενή συνεργάτιδα του Φρέντη Μπελέρη διάβασε το μήνυμά του από τη φυλακή:

«Ο αγώνας δόθηκε υπό αντίξοες συνθήκες και κερδήθηκε χάρη σε όλους τους Έλληνες και τον Κυριάκο Μητσοτάκη» ανέφερε ο κ. Μπελέρης.

Πηγή: skai.gr

