Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Εφετείου του Ειδικού Δικαστηρίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Αλβανίας για τον Φρέντη Μπελέρη.

Η συνεδρίαση του δικαστηρίου θα ξεκινήσει στις 14:00, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται γύρω στις 16:00.

Πρωτόδικα ο Φρ.Μπελέρης είχε καταδικαστεί σε 24 μήνες φυλάκιση και παραμένει κρατούμενος από τις 12 Μαΐου 2023, κατηγορούμενος για ενεργητική δωροδοκία.

Αν η απόφαση του εφετείου επικυρώσει την πρωτόδικη τότε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει φυλακισμένος μέχρι το Σεπτέμβριο.

Σε περίπτωση που το Εφετείο μειώσει την ποινή σε 20 μήνες ή και λιγότερο τότε ο Μπελέρης αναμένεται να αφεθεί άμεσα ελεύθερος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.