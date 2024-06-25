«Η βιασύνη είναι κακός σύμβουλος σε όλα τα επίπεδα», δήλωναν κύκλοι του ΠΑΣΟΚ απαντώντας στην πρόταση του Χάρη Δούκα για εκλογή ηγεσίας στις 3 και 10 Νοεμβρίου.

«Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα συνεδριάσει ως γνωστόν την Κυριακή 30 Ιουνίου για να αποφασίσει τον οδικό χάρτη. Ως εκ τούτου, θα αναμέναμε από τον κ. Δούκα να έρθει στη συνεδρίαση του οργάνου του οποίου είναι μέλος και να εκθέσει τις απόψεις του, και όχι να τις κοινοποιεί στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μέσω του email τρίτου προσώπου» τονίζεται.

«Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι ο δήμαρχος Αθηναίων αγνοεί ότι στις 10 Νοεμβρίου 2024, ημερομηνία που προτείνει για τη διενέργεια του β' γύρου των εσωκομματικών εκλογών, θα διεξαχθεί ο μαραθώνιος δρόμος» σημείωναν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.