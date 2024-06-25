Κασσελάκης: Θα σπάσω το σύστημα μαύρου χρήματος σε ελληνικά κόμματα

«Το κόμμα της μαύρης σακούλας, το κόμμα που έκανε την ακριβότερη προεκλογική καμπάνια στην Ευρώπη χρωστώντας μισό δισ. ευρώ, μας προκαλεί», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Το κόμμα που κρύβει τη ρύθμιση χρέους του από τους πολίτες, μας προκαλεί. Το κόμμα που αρνείται να δημοσιοποιούνται οι ρυθμίσεις χρεών των πολιτικών, μας προκαλεί», σχολιάζει και καταλήγει:

«Σε ό,τι με αφορά, το σύστημα του μαύρου χρήματος στα ελληνικά κόμματα θα το σπάσω, ακόμη κι αν χρειαστεί να πέσω μαζί του».

Πηγή: skai.gr

