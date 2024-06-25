Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κασσελάκης: Θα σπάσω το σύστημα του μαύρου χρήματος στα ελληνικά κόμματα

H ανάρτησή του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη.

Κασσελάκης: Θα σπάσω το σύστημα μαύρου χρήματος σε ελληνικά κόμματα

«Το κόμμα της μαύρης σακούλας, το κόμμα που έκανε την ακριβότερη προεκλογική καμπάνια στην Ευρώπη χρωστώντας μισό δισ. ευρώ, μας προκαλεί», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Το κόμμα που κρύβει τη ρύθμιση χρέους του από τους πολίτες, μας προκαλεί. Το κόμμα που αρνείται να δημοσιοποιούνται οι ρυθμίσεις χρεών των πολιτικών, μας προκαλεί», σχολιάζει και καταλήγει:

«Σε ό,τι με αφορά, το σύστημα του μαύρου χρήματος στα ελληνικά κόμματα θα το σπάσω, ακόμη κι αν χρειαστεί να πέσω μαζί του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Μαρινάκης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark