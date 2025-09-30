Φοροελαφρύνσεις και σταθερότητα απέναντι σε Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Της Δώρας Αντωνίου

Στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ επιδιώκει να επαναφέρει την κεντρική πολιτική συζήτηση η κυβέρνηση, με το θέμα να κυριαρχεί στην ατζέντα του σημερινού υπουργικού συμβουλίου, που συνεδριάζει στις 11 π.μ. υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορεί οι πρώτες δημοσκοπικές ενδείξεις να αποτυπώνουν μια μάλλον χλιαρή υποδοχή των μέτρων της ΔΕΘ, ωστόσο, στην κυβέρνηση και στο Μέγαρο Μαξίμου επενδύουν πολύ στην απόδοση που θα έχουν τα μέτρα αυτά, όσον αφορά την ενίσχυση του εισοδήματος πολύ μεγάλων κοινωνικών ομάδων. Σε αυτό αναμένεται να σταθεί ιδιαίτερα σήμερα ο κ. Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του προς τα μέλη της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα επαναλάβει ότι οι αλλαγές που έρχονται στη φορολογία αφορούν περισσότερους από 4 εκατ. Ελληνες, κατά κύριο λόγο μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες, αλλά και τους νέους που κάνουν τα πρώτα βήματά τους στον χώρο της εργασίας.

Για να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να παραθέσει συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά και να επαναλάβει ότι η ενίσχυση που θα προκύψει από αυτές τις μόνιμες παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις είναι μια καίρια παρέμβαση απέναντι στο κύμα ακρίβειας. Καθόλου τυχαία αναφορά, καθώς παραμένει η ακρίβεια το κορυφαίο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Η ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου περιλαμβάνει και άλλα σημαντικά νομοσχέδια, όπως αυτό του Νίκου Δένδια για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή και εκείνο του Θάνου Πλεύρη για τις πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης.

Παράλληλα, είναι σαφής η διάθεση να σταλεί και μέσα από τη σημερινή συνεδρίαση το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν στέκεται στις τρέχουσες δημοσκοπήσεις και την εικόνα που δίνουν, αλλά παραμένει προσηλωμένη σε λογική ολοκλήρωσης του έργου της με εξάντληση της τετραετίας. Έτσι, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, ο υπουργός Επικρατείας, Ακης Σκέρτσος, θα παρουσιάσει τα προσχέδια δράσης των υπουργείων για το 2026, ενώ θα παρουσιαστεί και ο προγραμματισμός προσλήψεων του δημοσίου, επίσης για το 2026. Σε όλους τους τόνους η επιλογή της κυβερνητικής ηγεσίας είναι να στείλει το μήνυμα ότι δεν υπάρχει στο προσκήνιο κανένα σενάριο επίσπευσης πολιτικών εξελίξεων. Είναι, άλλωστε, ένα μήνυμα απόλυτα συμβατό με το επιχείρημα της ανάγκης για σταθερότητας που ο πρωθυπουργός διαρκώς επικαλείται.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να δώσει το μήνυμα της φυγής προς τα εμπρός και της προσήλωσης σε ένα οδικό χάρτη ολοκλήρωσης κυβερνητικού έργου, προσκρούει σε δύο σημαντικά ζητήματα που διεκδικούν την κεντρική πολιτική αντιπαράθεση. Το πρώτο αφορά τη νέα δυναμική που έχουν αποκτήσει τα Τέμπη, με επίκεντρο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Η κυβέρνηση καθιστά σαφές ότι επιλέγει έναν τελείως διαφορετικό χειρισμό σε σχέση με τις αρχές του χρόνου, όταν αιφνιδιάστηκε από τον όγκο των συλλαλητηρίων με αφορμή τα αναμενόμενα τότε πορίσματα και πήρε θέση στη σχετική συζήτηση. Τώρα επιλέγει να διατηρήσει αποστάσεις και παραπέμπει στην αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης επί των ζητημάτων που έχουν τεθεί, προκειμένου να μην εμπλακεί σε πολιτική αντιπαράθεση.

Είναι χαρακτηριστική, σε αυτό το πλαίσιο, η χθεσινή τοποθέτηση του κυβερνητικούς εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη: «τα κόμματα ζητάνε δικαιοσύνη, όλοι ζητάμε δικαιοσύνη, αλλά σε μία Δημοκρατία, η δικαιοσύνη αποδίδεται από τους δικαστές και από κανένα άλλον. Και όποιος θέλει να παραστήσει από το πολιτικό σύστημα τον αυτόκλητο δικαστή, να ξέρει ότι δεν θα επιτρέψουμε θεσμικά έναν δεύτερο γύρο αυτής της απαράδεκτης και χυδαίας προσπάθειας εργαλειοποίησης που προσπάθησαν να επιχειρήσουν όλοι αυτοί μαζί, όλα αυτά τα κόμματα μαζί, με στόχο να αναζητήσουν ψήφους πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πονεμένοι, στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων που έχασαν συγγενείς και φίλους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Είναι ξεκάθαρο τι προσπαθούν να κάνουν τα κόμματα του «ξυλολίου», των «χαμένων» βαγονιών και των «λαθρεμπόρων» που δήθεν «έκρυβε και συγκάλυπτε» η Κυβέρνηση. Βρήκαν ευκαιρία πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο και «παίζουν ξανά τα ρέστα τους» για να επαναφέρουν ξανά αυτό το αφήγημα της εργαλειοποίησης, να διχάσουν την κοινωνία, να στηθούν δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους και πάλι, για να πάρουν πολιτικά οφέλη», τόνισε.

Το δεύτερο θέμα, που πολιτικά παραμένει πιεστικά στην επικαιρότητα, είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί, η λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής συντηρεί στο προσκήνιο μια σκληρή πολιτική σύγκρουση, ενώ στο παρασκήνιο η παραφιλολογία για τη δικογραφία που αναμένεται στη Βουλή διαρκώς ανατροφοδείται με διάφορες φήμες.

