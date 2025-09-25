Ισχυρό προβάδισμα άνω των 12 μονάδων, αλλά σε χαμηλά ποσοστά διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που διεξήγαγε η εταιρεία GPO, για το κεντρικό δελτίο του Star Channel.

Σύμφωνα με τα αποετλέσματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,7% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 12,3% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ.

Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση με ποσοστό 9,8% και ακολουθούν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας με 7,9% και ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%.

Το 50,2% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο ερώτημα αν οι πολίτες θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σύμφωνα με την έρευνα, το 50,2% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, έναντι 44,3% που επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση, έστω και αν χρειαστούν επαναληπτικές.

To 19,4% θα ψήφιζε κόμμα Τσίπρα

Όσον αφορά στις φήμες περί σχηματισμού κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, το 19,4% δήλωσε θετικό, ενώ το 79,2% δήλωσε αρνητικό.

Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα

Αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, η ακρίβεια και η σχέση εισοδήματος με κόστος ζωής, παραμένει μακράν στην κορυφή.

To 67,5% λέει ότι τα μέτρα της ΔΕΘ δεν θα βοηθήσουν

Ενδιαφέρον έχουν και οι απαντήσεις για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, με το 67,5% να μην ελπιζει σε ουσιαστική ενίσχυση.

Πηγή: skai.gr

