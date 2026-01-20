Ο Μακρόν αλά Top Gun στο Νταβός: Γιατί εμφανίστηκε με γυαλιά

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκλεψε στιγμιαία την παράσταση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην Ελβετία, εμφανιζόμενος με γυαλιά ηλίου τύπου aviator, σε μια εικόνα που θύμισε περισσότερο Τομ Κρουζ στο Top Gun παρά πολιτικό ηγέτη σε διεθνές οικονομικό φόρουμ.

Ο Μακρόν το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο μάτι, το οποίο ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει «απολύτως ακίνδυνο», ωστόσο έχει προκαλέσει έντονη ερυθρότητα και πρήξιμο στο δεξί του μάτι, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο στις δημόσιες εμφανίσεις του.

BREAKING: In a stunning moment, French President Emmanuel Macron just delivered the most powerful rebuke of Donald Trump we've seen yet. This is incredible. pic.twitter.com/qSNFo5uVRB — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) January 20, 2026

Ο Εμανουέλ Μακρόν φόρεσε για πρώτη φορά τα γυαλιά ηλίου την περασμένη εβδομάδα, κατά την επιθεώρηση μελών των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, και τα χρησιμοποίησε ξανά στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπου είχε επαφές με ηγέτες και αξιωματούχους από όλο τον κόσμο.

«Δείτε το απλώς ως μια ακούσια αναφορά στο Eye of the Tiger… για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι σημάδι αποφασιστικότητας», αστειεύτηκε ο Γάλλος πρόεδρος κατά την επιθεώρηση των στρατευμάτων, παραπέμποντας προφανώς στο ομώνυμο τραγούδι του αμερικανικού συγκροτήματος Survivor, που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την ταινία Rocky III με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.





