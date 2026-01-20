Νέα στοιχεία για τη δολοφονία στο Αγρίνιο

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε νωρίτερα σήμερα, στο Λιθοβούνι Αγρινίου, η κηδεία του Κώστα Αλεξανδρή, του 50χρονου προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά 44χρονου συντοπίτη του, έπειτα από ερωτική αντιζηλία.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει, θεωρούσε ότι το θύμα επρόκειτο να τον σκοτώσει. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, τα στοιχεία της έρευνας δεν επιβεβαιώνουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στο όχημα του θύματος βρέθηκε όπλο, το οποίο όμως ήταν τοποθετημένο στα πίσω καθίσματα. Το εύρημα αυτό καθιστά εξαιρετικά απίθανο το σενάριο ο 50χρονος όχι μόνο να μπόρεσε να χρησιμοποιήσει το όπλο αλλά στη συνέχεια να το αφήσε και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Σε κάθε περίπτωση, τελικές απαντήσεις αναμένονται με την ολοκλήρωση της ειδικής εργαστηριακής εξέτασης ανίχνευσης πυρίτιδας οπότε και θα ληφθούν δείγματα από τον ιστό των χεριών του θύματος, προκειμένου να διαπιστωθεί επίσημα εάν είχε προηγηθεί πυροβολισμός από την πλευρά του.

Αυτή τη στιγμή, ως επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές –χωρίς βεβαίως να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα– είναι εκείνο της προμελέτης. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν το έγκλημα τελέστηκε βάσει συγκεκριμένου σχεδίου, στοιχείο που θα είναι καθοριστικό για τη νομική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο δράστης είναι, δεδομένα, αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ωστόσο, εφόσον προκύψει ότι υπήρξε προμελέτη, η βαρύτητα της κατηγορίας διαφοροποιείται ουσιαστικά.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής. Όταν είδε το όχημα του δράστη να περνά, με κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα, μπήκε στο όχημά του και πήρε την ίδια κατεύθυνση.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν τεθεί, παράλληλα, συγκεκριμένα στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της έρευνας, μεταξύ αυτών, ένα τηλεφώνημα που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερης σημασίας.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα εξετάζονται διεξοδικά, προκειμένου οι αστυνομικοί να σχηματίσουν μια πλήρη και τεκμηριωμένη εικόνα για τα πραγματικά περιστατικά.

Υπενθυμίζεται πως το άγριο έγκλημα στην Αιτωλοακαρνανία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, του Σαββάτου.

Ο άτυχος 50χρονος έχασε τη ζωή του στη θέση «Αρβανίτης», με το όχημά του να έχει δεχθεί τρεις πυροβολισμούς.Έναν κατά μέτωπο και δύο από πίσω.

Σύμφωνα με πληροφορίες θύμα και θύτης συνδέονταν με προσωπικές και φιλικές σχέσεις για χρόνια. Οι σχέσεις τους ωστόσο είχαν διαταραχθεί τον τελευταίο χρόνο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές εντάσεις μεταξύ τους.

Ο δράστης συνελήφθη την ίδια ημέρα και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας.

