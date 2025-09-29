Π. Χρηστίδης: Ήξεραν στο Μαξίμου τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Είναι προφανές ότι στο Μέγαρο Μαξίμου γνώριζαν εδώ και πολλά χρόνια τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Open και την εκπομπή "10 Παντού", σημειώνοντας ότι «δεν το γνώριζαν μόνο από αυτά τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και εμπλέκουν τον κ. Μυλωνάκη, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα γνώριζαν διότι ο κ. Μητσοτάκης προσέλαβε στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρώτο διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κ. Βάρρα. Όπως και ο κ. Βορίδης, έτσι και ο κ. Βάρρας, οι οποίοι βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γνώριζαν πολύ καλά τι συμβαίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο Παύλος Χρηστίδης έκανε λόγο για μεθοδεύσεις της ΝΔ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο και την Εξεταστική Επιτροπή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και σχολίασε ότι το μόνο ζητούμενο, τη δεδομένη στιγμή, είναι το πότε θα αποκαλυφθεί το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε.

«Η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έκανε μια ερώτηση, πριν από λίγες ημέρες, στον κύριο Μπαμπασίδη για το διάλογο που είχε με γνωστό εμπλεκόμενο στην υπόθεση της Κρήτης. Τον ρώτησε "ποιος είναι ο Μάκης". Γνωρίζετε ποιος είναι ο Μάκης; Γιατί ο κύριος Μπαμπασίδης δεν θυμόταν ποιος είναι ο Μάκης. Είναι κάποιος υπουργός; Είναι κάποιος τραγουδιστής; Είναι κάποιος ραδιοφωνικός παραγωγός; Είναι κάποιος δημοσιογράφος», σχολίασε σκωπτικά.

Κάλεσε, δε, άπαντες να δουν τις δημόσιες συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής που έχουν ήδη γίνει, «με την παρέμβαση του προεδρεύοντος, ο οποίος δεν αφήνει την κυρία Αποστολάκη να κάνει τη δουλειά της. Και να αναλογιστούν οι πολίτες που μας ακούν, αν είχαμε πάει σε ένα δικαστήριο, ο κ. Μπαμπασιδης θα μπορούσε να δέχεται την ερώτηση στην οποία απειλούσε κάποιος στο τηλέφωνο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να λέει "δεν θυμάμαι ποιος είναι, έχω μιλήσει με πολλούς"; Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της Δικαιοσύνης για τη Νέα Δημοκρατία», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι πρόκειται εμφανώς για ένα "γαλάζιο" σκάνδαλο και υπενθύμισε περιπτώσεις εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών, «οι οποίοι αναγκάστηκαν να πάνε οι ίδιοι στη Δικαιοσύνη, αφού πήγαν πρώτα σε πολιτικά πρόσωπα, τους κατήγγειλαν τι γινόταν γιατί έπεσαν πάνω σε υποθέσεις που ήταν σκανδαλώδεις. Αυτά έχουν γίνει από το '21, το '22 και '23 και είναι προφανές ότι σε αυτή τη διακυβέρνηση των τελευταίων έξι ετών δεν υπάρχει άλλος δημόσιος οργανισμός όπου κάθε χρόνο αλλάζει ο διοικητής».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είχε λάβει χρήματα από τον Οργανισμό, αποπέμφθηκε από την παράταξη και επέστρεψε το συνολικό ποσό. «Μπορείτε να μου πείτε, εάν η κυρία Σεμερτζίδου, ο κύριος Φραπές και ο κύριος Χασάπης έχουν επιστρέψει έστω και ένα ευρώ από όσα έχουν πάρει;», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.