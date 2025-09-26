Λογαριασμός
Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι- Δεν δόθηκε άδεια για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει απεργία πείνας, ζητώντας τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, θύματος στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη

Τέμπη: Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Συνεχίζει την απεργία πείνας, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του ωστόσο η απόφαση αυτή δεν ικανοποιεί τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένεια, καθώς όπως επισημαίνουν η άδεια εκταφής αφορά μόνο την ταυτοποίηση του DNA και η οικογένεια επιθυμεί να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό, για τα αίτια του θανάτου. 

Όπως δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι, στο περιθώριο της ανακοίνωσης της απόφασης, δεν δέχεται τίποτα από αυτά.

«Συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν», τόνισε υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσει τον αγώνα καθώς οι 57 νεκροί ζητούν δικαίωση.

