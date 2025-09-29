Στις 12,5 ποσοστιαίες μονάδες δίνει τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ η νέα δημοσκόπηση της Alco, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ΝΔ συγκεντρώνει το 24% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 11,5% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ. Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται η Ελληνική Λύση με 9,1%, ενώ την τέταρτη θέση μοιράζονται Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ, με ποσοστό 7,1%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,2% και η Φωνή Λογικής με 3,6%.

Χωρίς... κόμμα οι 6 στους 10 - Ψήφος διαμαρτυρίας στις επόμενες εκλογές

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις σε δύο ερωτήματα, τα οποία αφορούν στις επόμενες εκλογές. Πρώτον, οι έξι στους δέκα δεν εκφράζονται από κανένα κόμμα, ενώ σχεδόν έξι στους δέκα (57%) θα ψηφίσουν στις εκλογές για διαμαρτυρία και όχι για σταθερότητα.

Σταθερό... στο 19% το «κόμμα Τσίπρα»

Αν και δεν υπάρχει τίποτε επίσημο, το «κόμμα Τσίπρα» περιλαμβάνεται πλέον στα... στάνταρ των δημοσκοπικών μετρήσεων, καταγράφοντας μάλιστα σταθερότητα σε επίπεδο ποσοστών. Όπως και σε άλλες δημοσκοπήσεις, θετικά τοποθετήθηκε το 19%, γεγονός που δείχνει μία βάση πρόθυμη να στηρίξει την όποια κίνηση -αν και εφόσον- επιχειρήσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Ενδιαφέρον επίσης, έχουν οι απαντήσεις των πολιτών που ψηφίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ τα κόμματα που προήλθαν από το κόμμα της Κουμουνδούρου. Το 54% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν θετικά μία κίνηση από τον Αλέξη Τσίπρα. Αντίστοιχα, το 78% των ψηφοφόρων του Κινήματος Δημοκρατίας είναι θετικοί, όπως και το 50% της Πλεύσης Ελευθερίας. Πιο χαμηλά είναι τα ποσοστά στη Νέα Αριστερά (23%) και στο ΠΑΣΟΚ (21%), το οποίο έχει τη σημασία του, καθώς το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση και δεν είναι... παράγωγο του ΣΥΡΙΖΑ.

Πώς κρίνεται το έργο της κυβέρνησης

Όσον αφορά στο έργο της κυβέρνησης, τόσο σε κρίσιμα ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, η άμυνα και η εξωτερική πολιτική, αλλά και σε σχέση με την ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολίτες φανερώνουν δυσαρέσκεια.

