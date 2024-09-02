Σαφείς αιχμές εναντίον της κυπριακής πλευράς και των Ευρωπαίων για τη στάση που τηρούν στο θέμα του Κυπριακού, φέρεται να άφησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, κατά την παρουσία του στη διάσκεψη των Ευρωπαίων υπουργών, την προηγούμενη εβδομάδα.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος ΥΠΕΞ, σύμφωνα με διαρροές, αάφησε να εννοηθεί ότι με τις παρούσες συνθήκες δεν μπορούν να διεξαχθούν νέες συνομιλίες για το Κυπριακό, καυτηριάζοντας, μάλιστα, και τη στάση των Ευρωπαίων.

«Προκύπτει μια κατάσταση σαν να μην γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε λύση που δεν αποδέχονται οι Eλληνοκύπριοι. Σας ρωτάω, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με αυτή τη λογική; Το σχέδιο Ανάν, που εκπονήθηκε από τον ΟΗΕ και υποστηρίχθηκε από την ΕΕ, απορρίφθηκε. Τι θα συμβεί εάν ένα τέτοιο σχέδιο απορριφθεί ξανά; Δεν μπορέσατε να εκπληρώσετε τις υποσχέσεις που δώσατε στους Τουρκοκύπριους μετά το δημοψήφισμα Ανάν, τι θα γίνει με αυτούς;», φέρεται να είπε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Τούρκους υπουργός Εξωτερικών.

Ο Φινταν τόνισε, επίσης, το ζήτημα της κυρἰαρχης ισότητας και του διεθνούς ισότιμου καθεστώτος είναι σημαντικό. «Δεν γίνεται να πάμε πουθενά χωρίς αυτά», φέρεται να είπε ο Χακάν Φιντάν.

Πηγή: skai.gr

