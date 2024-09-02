ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Oι πολίτες καταλαβαίνουν τι φταίει για το χάλι της χώρας»

«Ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Tάκης Θεοδωρικάκος "μαλώνει" τους καταναλωτές λέγοντας ότι πρέπει και αυτοί να βοηθήσουν με την ακρίβεια επιλέγοντας "το φθηνότερο και το καλύτερο"», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει: «Προηγουμένως, ο διοικητής της ΤτΕ, κ. Γιάννης Στουρνάρας, είχε πει ότι οι πολίτες φταίνε για την ακρίβεια, επειδή δεν έχουν καταναλωτική παιδεία».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «H κυβέρνηση άργησε αλλά τελικά κατάλαβε τι φταίει για την ακρίβεια: οι πολίτες. Αλλά και οι πολίτες καταλαβαίνουν τι φταίει για το χάλι της χώρας και της οικονομίας: η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

