DW: Σύννεφα στην καγκελαρία, κίνδυνος ακυβερνησίας στα ανατολικά

«Τσουνάμι οργής και απογοήτευσης», «πολιτικός σεισμός», «η κυβέρνηση Σολτς πλήρωσε το τίμημα των επιλογών της», «παραδειγματική τιμωρία της πολιτικής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», «τα κόμματα της συγκυβέρνησης κλείνουν τα μάτια και απλώς συνεχίζουν». Αυτοί είναι μερικοί μόνο τίτλοι γερμανικών εφημερίδων για το αποτέλεσμα των εκλογών στη Θουριγγία, με πρώτη δύναμη την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία και τη Σαξονία, όπου τελικά έκοψε το νήμα δεύτερη μετά τους Xριστιανοδημοκράτες με ασήμαντη διαφορά.



Για «πικρό» εκλογικό αποτέλεσμα «και για εμάς» έκανε λόγο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς μιλώντας σε συνεδρίαση βουλευτών των Σοσιαλδημοκρατών λέγοντας ότι «η ΑfD βλάπτει τη Γερμανία. Αποδυναμώνει την οικονομία, διχάζει την κοινωνία και καταστρέφει τη φήμη της χώρας».



Όσο για τους Σοσιαλδημοκράτες, ο καγκελάριος Σολτς ανέφερε απλώς ότι κρατήθηκαν συμπαγείς. Μένει βέβαια αυτό να φανεί γιατί ήδη από χθες στελέχη του κόμματος αφήνουν αιχμές για την καταλληλότητα του καγκελαρίου αλλά και την συνολική πορεία και τις διαρκείς έριδες εντός της συγκυβέρνησης.

AfD: «Έχουμε εντολή να κυβερνήσουμε»

Από την πλευρά του ο συμπρόεδρος των Πρασίνων Ομίντ Νουριπούρ, παραδεχόμενος ουσιαστικά τη συντριβή των Πρασίνων και στα δύο κρατίδια, ανέφερε ότι «και η συγκυβέρνηση φέρει ευθύνη για τα αποτελέσματα στην ανατολική Γερμανία». Ο αντιπρόεδρος των Φιλελευθέρων Βόλφγκανγκ Κουμπίκι, με το κόμμα του να έχει διαγραφεί επί της ουσίας από τον πολιτικό χάρτη της Σαξονίας και της Θουριγγίας, δηλώνει ότι τίθεται ζήτημα «νομιμοποίησης» της κυβέρνησης.



Όσο για την Ακροδεξιά, οι συμπρόεδροι της AfD Αλίς Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα στέλνουν μηνύματα νίκης για το μέλλον αλλά και προειδοποιήσεις, ξεκινώντας πρωτίστως από τη «μεγαλειώδη», όπως την αποκαλούν, νίκη τους στη Θουριγγία.



«Δεν μπορούν να μας αγνοήσουν στον σχηματισμό κυβέρνησης», «έχουμε ξεκάθαρη εντολή να κυβερνήσουμε», «οι πολίτες έστειλαν μήνυμα ότι θέλουν αλλαγή πολιτικής» διαμηνύουν από χθες, δίνοντας τον τόνο για το επόμενο διάστημα κι ενώ έπονται στις 22 Σεπτεμβρίου εκλογές και στο Βρανδεμβούργο όπου επίσης προηγούνται στις δημοσκοπήσεις.

Σύνθετες μετακλογικές διεργασίες έως ακυβερνησία

Πάντως τόσο στη Θουριγγία όσο και στη Σαξονίατα μετεκλογικά σενάρια είναι για την ώρα περίπλοκα και θα χρειαστεί χρόνος όπως διαμηνύουν κυρίως οι Χριστιανοδημοκράτες για να σχηματιστούν βιώσιμες κρατιδιακές κυβερνήσεις.



Όλοι αποκλείουν οποιαδήποτε συνεργασία με την Εναλλακτική για τη Γερμανία ενώ η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, τρίτη δύναμη που φαίνεται να έχει το «κλειδί» των εξελίξεων, αν και κλείνει το μάτι σε μια θέση στην εξουσία δίπλα στους Χριστιανοδημοκράτες, θέτει προϋποθέσεις ομοσπονδιακής πολιτικής: όχι στη στάθμευση αμερικανικών πυραύλων στη Γερμανία από το 2026 και αλλαγή πλεύσης στο Ουκρανικό.



Ο κίνδυνος ακυβερνησίας φαντάζει πιθανός τουλάχιστον για το αμέσως επόμενο διάστημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τόσο στη Θουριγγία όσο και στη Σαξονία η συμπαγής κοινοβουλευτική δύναμη της Ακροδεξιάς θα μπορεί να ανατρέπει πολιτικές αποφάσεις και νομοσχέδια. Και σίγουρα επίσης δεν θα μπορεί να παραβλεφθεί, αριθμητικά και πλέον θεσμικά.

