Το νεόδμητο υπερσύγχρονο κέντρο υγείας Μουζακίου και το κέντρο υγείας Παλαμά, το οποίο επισκευάστηκε και αναβαθμίστηκε μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel», επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην περιφέρεια Θεσσαλίας.

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά, όπως είπε και ο κ. υπουργός, την εικόνα του παλιού κέντρου υγείας να έχει παρασυρθεί από το ποτάμι. Ήταν ίσως η πιο χτυπητή εικόνα από τη θεομηνία του "Ιανού"», σημείωσε ο πρωθυπουργός κατά την επίσημη τελετή εγκαινίων του κέντρου υγείας στο Μουζάκι, το οποίο έχει ανοίξει τις πύλες του από τα μέσα Αυγούστου.

«Και βέβαια, τότε, όταν είχα έρθει, είχαμε πάρει αμέσως την απόφαση να φτιάξουμε ένα καινούργιο κέντρο υγείας και να εντάξουμε την κατασκευή του στα πλαίσια μιας μεγάλης συνολικής εργολαβίας την οποία κάναμε για να αποκαταστήσουμε τότε τις μεγάλες ζημιές του "Ιανού".

Ήταν μια λύση η οποία απεδείχθη από την πραγματικότητα ότι ήταν η ενδεδειγμένη, γιατί καταφέραμε και κάναμε τις αποκαταστάσεις σε χρόνο ρεκόρ για την ελληνική δημόσια διοίκηση. Θέλω να τονίσω ότι τα έργα τα οποία φτιάξαμε μετά τον "Ιανό" άντεξαν και στον "Daniel", το οποίο σημαίνει ότι ήταν έργα τα οποία φτιάχτηκαν με διαφορετικές προδιαγραφές. Θα έλεγα ότι αυτό είναι το μοντέλο, αυτό είναι το πρότυπο για τις πολύ μεγαλύτερες αποκαταστάσεις τις οποίες ξεκινούμε τώρα με το υπουργείο Υποδομών και με την περιφέρεια έτσι ώστε να επουλώσει συνολικά η Θεσσαλία τις πληγές της.

Εγώ χαίρομαι, κ. υπουργέ, γιατί σήμερα εγκαινιάζουμε -καίτοι λειτουργεί ήδη, έχει παραδοθεί στους δημότες του Μουζακίου- ένα υπερσύγχρονο κέντρο υγείας. Ένα κέντρο υγείας εμφανώς πολύ καλύτερο από το προηγούμενο, με άρτιο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και βέβαια πλήρως στελεχωμένο.

Είναι μια ακόμα απόδειξη, μετά το κέντρο υγείας το οποίο εγκαινιάσαμε και στον Παλαμά, ότι η κυβέρνηση αυτή στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά στηρίζει πρωτίστως την πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Το κέντρο υγείας εδώ στο Μουζάκι θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλο τον Δήμο, για την ευρύτερη περιοχή, ενσωματώνοντας και νέες τεχνολογίες, και την τηλεϊατρική, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής του Μουζακίου, του Δήμου, ότι έχουν πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές ιατρικές υπηρεσίες.

Το ΕΣΥ, παρά τα προβλήματά του, τα οποία ουδέποτε κρύψαμε, προοδεύει, αλλάζει. Σημαντικότατοι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνονται σε σημαντικές παρεμβάσεις που θα γίνουν σε παραπάνω από 150 κέντρα υγείας σε όλη την επικράτεια, σε παραπάνω από 60 νοσοκομεία όπου ξαναφτιάχνουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών.

Και βέβαια, θέλω να τονίσω για ακόμη μια φορά ότι το ιατρικό προσωπικό το οποίο υπηρετεί σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2019.

Είναι μια συνεχής προσπάθεια αυτή η οποία γίνεται, αλλά στο πρόσωπο πρωτίστως των εργαζόμενων σε αυτό το κέντρο υγείας θέλω να αναγνωρίσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Τα στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι αυτοί οι οποίοι μας έβγαλαν ασπροπρόσωπους στη διάρκεια της πανδημίας. Όλη τη διοικητική δομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την υγειονομική περιφέρεια, η οποία κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά.

Θα αγωνιζόμαστε διαρκώς για να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Οπότε καλορίζικο το καινούργιο κέντρο υγείας, δήμαρχε», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Το νέο κέντρο υγείας στο Μουζάκι στεγάζεται σε κτίριο εμβαδού άνω των 1.110 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει όλες τις υποδομές και τον εξοπλισμό για την παροχή υψηλού επιπέδου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις, συνομίλησε με το προσωπικό και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της δομής, η κατασκευή της οποίας δρομολογήθηκε άμεσα, καθώς τμήμα του προγενέστερου ΚΥ είχε κριθεί ακατάλληλο και κατεδαφιστέο. Στο μεσοδιάστημα διασφαλίστηκε η παροχή υπηρεσιών υγείας μέσω της προσωρινής στέγασης του κέντρου σε άλλο δημοτικό κτήριο.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο εσωτερικό του κέντρου υγείας Παλαμά και είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών, το οποίο αποτελεί δωρεά της Προέδρου της οργάνωσης «Μαζί για το Παιδί», Αλεξάνδρας Μαρτίνου, και του «The Hellenic Initiative».

«Να εκφράσω τη χαρά μου, κ. δήμαρχε, γιατί ένα χρόνο μετά την καταστροφική πλημμύρα του "Daniel", το κέντρο υγείας του Παλαμά είναι καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Και αυτό οφείλεται στη συντονισμένη προσπάθεια πολιτείας, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου την κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου, το "Μαζί για το Παιδί" και όλους τους χορηγούς οι οποίοι υποστήριξαν αυτή την προσπάθεια, σε χρόνους ρεκόρ, να μπορέσουμε να ανακατασκευάσουμε το κέντρο υγείας, αλλά κυρίως να το αναβαθμίσουμε με πρόσθετες υγειονομικές υπηρεσίες, έτσι ώστε οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να απολαμβάνουν ποιοτική πρωτοβάθμια φροντίδα.

Όπως είπε και ο κ. υπουργός, αναμένεται και περαιτέρω παρέμβαση στο κέντρο υγείας, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα έλεγα ότι αυτή είναι μια μικρογραφία μιας συνολικής προσπάθειας η οποία γίνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι υποδομές: πάρα πολλά κέντρα υγείας, τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία, καινούργιος εξοπλισμός.

Να ευχαριστήσω την 5η υγειονομική περιφέρεια και τον διοικητή της, γιατί με πολύ μεγάλη αφοσίωση έσκυψε πάνω στο πρόβλημα. Και βέβαια, σε λίγο θα έχουμε τη ευκαιρία να βρεθούμε και στο Μουζάκι, όπου θα δούμε ένα έργο πιο δύσκολο, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε χτυπηθεί και από μια άλλη θεομηνία πριν από κάποια χρόνια, από τον "Ιανό".

Και θυμάμαι ακόμα τις εικόνες τότε, θα τα πούμε και στη συνέχεια, ουσιαστικά το κέντρο υγείας το παλιό να το έχει πάρει στην κυριολεξία το ποτάμι. Ο σκοπός, όμως, είναι όταν ξαναφτιάχνουμε υποδομές να τις φτιάχνουμε καλύτερες και πιο ανθεκτικές από ό,τι πριν.

Και εδώ αυτή η προσπάθεια την οποία κάνουμε είναι μια προσπάθεια προκειμένου να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες της χώρας, ανεξαρτήτως του πού κατοικούν, ότι θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Και καθώς θα έχουμε την ευκαιρία ο Παλαμάς να μεγαλώσει σε λίγο, καθώς θα υποδεχθούμε και τους κατοίκους της Μεταμόρφωσης, πιστεύω, κ. δήμαρχε, ότι ένα ποιοτικό κέντρο υγείας, καλά στελεχωμένο, γιατί δεν μιλάμε εδώ μόνο για μηχανήματα, αλλά μιλάμε για μια πλήρη στελέχωση σε υγειονομικό προσωπικό, είναι ένας λόγος παραπάνω γιατί όχι απλά ο κόσμος να μείνει στον Παλαμά, αλλά γιατί ενδεχομένως μπορείτε να προσελκύσετε και περισσότερους κατοίκους ακόμα στο όμορφο χωριό σας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η μονάδα επαναλειτουργεί από τα τέλη Μαΐου με νέες ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές, και κτηριακές παρεμβάσεις, ενώ αντικαταστάθηκαν εξ ολοκλήρου τα ιατρικά μηχανήματα, οι κλίνες και ο λοιπός ξενοδοχειακός εξοπλισμός.

Πέραν των έργων για τις δομές υγείας στο Μουζάκι και στον Παλαμά, από τον Απρίλιο επαναλειτουργεί η τοπική μονάδα υγείας Γιάννουλης, η οποία είχε επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία «Daniel».

Κατά την παραμονή του στο Μουζάκι, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης το κτίριο που ανακατασκευάζεται και θα στεγάσει το νέο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων, το οποίο αναμένεται τον ερχόμενο Οκτώβριο να ανοίξει τις πόρτες του σε περίπου 250 εκπαιδευόμενους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε εντός της σχολής και είχε την ευκαιρία να δει τους χώρους που θα γίνουν τα διδακτήρια, οι κοιτώνες, το εστιατόριο και άλλοι χώροι.

Μετεγκατάσταση του οικισμού της Μεταμόρφωσης - «Μια καινούργια μικρή πόλη»

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης τον οικισμό της Μεταμόρφωσης, ο οποίος υπέστη εκτεταμένες καταστροφές πέρυσι από την κακοκαιρία «Daniel», και συζήτησε με τους κατοίκους για την πορεία του έργου μετεγκατάστασης του χωριού τους.

Η έκταση όπου θα γίνει ο οικισμός είναι περίπου 200 στρεμμάτων και προβλέπεται να γίνουν 202 οικόπεδα.

«Εγώ να πω μόνο ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι δεύτερη φορά στη Μεταμόρφωση. Θυμάστε την πρώτη μας επίσκεψη, όταν υπήρχε ακόμα μία σχετική καχυποψία για τις προθέσεις της κυβέρνησης. Θυμάστε ότι τότε είχα έρθει και σας είχα κάνει ένα απλό ερώτημα: κατά πόσο υπάρχει σύμφωνη γνώμη των κατοίκων της Μεταμόρφωσης προκειμένου να κάνουμε τη μετεγκατάσταση του χωριού, διατηρώντας προφανώς όλα τα περιουσιακά δικαιώματα στην παλιά Μεταμόρφωση;

Νομίζω ότι από τότε έχουμε κάνει πολύ πρόοδο. Είναι μια διαδικασία η οποία από τη φύση της απαιτεί χρόνο προκειμένου να ωριμάσει. Είμαστε, όμως, πια απολύτως βέβαιοι ότι από τη στιγμή που έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, μπορούμε να προχωρήσουμε και όσο το δυνατόν πιο σύντομα να φτιάξουμε τη νέα Μεταμόρφωση σε χώρο ο οποίος έχει ήδη προσδιοριστεί.

Έχει γίνει σημαντική δουλειά. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Θύμιο ώστε να πει δυο κουβέντες για τη δουλειά που έχει γίνει, αλλά να προσδιορίσει και με σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα των κινήσεων που θα γίνουν από εδώ και στο εξής.

Τονίζω ότι το ζήτημα πια δεν είναι τόσο ζήτημα πόρων, πόροι υπάρχουν για να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Είναι ζήτημα της σχετικής διαδικασίας. Πάμε να κάνουμε ένα καινούργιο ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής. Να χτίσουμε, ουσιαστικά, μια καινούργια μικρή πόλη, για να το πούμε με απλά λόγια, με τα δίκτυά της, με τις υποδομές της, έτσι όπως απαιτεί ο σύγχρονος πολεοδομικός και ρυμοτομικός σχεδιασμός», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με κατοίκους του χωριού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.