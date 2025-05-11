Με αιχμές κατά της ηγεσίας του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά και με ανανεωτική διάθεση, ήταν η ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις παθογένειες του κόμματος, τις οποίες «πρέπει να υπερβεί» και τόνισε ότι πρότεινε την επιστροφή των στελεχών που αποχώρησαν πρόσφατα, ώστε να ενώσουν δυνάμεις και να αξιοποιηθούν άπαντες.

Πιο αναλυτικά:

«Προχωράμε για το Συνέδριο δηλώνοντας την κοινή μας βούληση για την κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το Συνέδριο της αναγέννησης και επανεκκίνησης έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια και ελληνική κοινωνία, γιατί χρειάζονται και νέες απαντήσεις σε μεγάλα προβλήματα και αβεβαιότητες. Δεν υπάρχει περιθώριο για καμία αναβολή. Και πρέπει να ολοκληρωθεί η εκλογή προέδρου με Συνέδριο Θέσεων και εκλογή Οργάνων.

Παράλληλα, πρέπει να αναγνωρίσουμε και να διορθώσουμε λάθη και συμπεριφορές που στο πρόσφατο παρελθόν μας πλήγωσαν και απαξίωσαν το κόμμα μας. Και στις Θέσεις μας και στο Καταστατικό μας.

Η συμμετοχή 70.000 μελών στην εκλογή προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απέδειξε ότι στεκόμαστε ξανά στα πόδια μας και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλάζει σελίδα.

Αυτή η διαδικασία προχωρά τους τελευταίους πέντε μήνες με ενίσχυση της εσωτερικής δημοκρατίας και ισχυρότατη συναίνεση, σε πλήρη αντίθεση με το έλλειμα δημοκρατίας που είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν, με ευθύνη της προηγούμενης ηγεσίας. Για αυτό τον λόγο κάναμε ήδη 4 συνεδριάσεις Κεντρικής Επιτροπής και πολλές συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας που διευρύνθηκε ώστε να μην υπάρχει κανένα στεγανό, κανένας αποκλεισμός. Αντίθετα εισηγήθηκα να επιστρέψουν και στελέχη που παραιτήθηκαν στο παρελθόν για να αξιοποιηθούν όλοι.

Μέσα σε μια δύσκολη στιγμή και για την ελληνική κοινωνία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να υπερβεί τις παθογένειές του και να προχωρήσει με βαθιά πολιτική ανανέωση.

Διεκδικούμε μια κοινωνία ενεργών πολιτών και είναι ευθύνη του νέου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να ενεργοποιήσει ένα νέο κοινωνικό δυναμικό που είναι αποκλεισμένο από την πολιτική και τις αποφάσεις.

Το επόμενο διάστημα οι πολιτικές πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αφορούν το καρτέλ των τραπεζών και τη στεγαστική πολιτική.

Για το έγκλημα των Τεμπών δεν θα ανεχτούμε να μπαζωθεί η αλήθεια. Εμείς ζητάμε έλεγχο και για τη δική μας κυβέρνηση και για τις προηγούμενες. Αλλά χωρίς συμψηφισμούς. Έχουμε ζητήσει τη σύσταση της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον Χρήστο Σπίρτζη και η κυβέρνηση το αρνείται. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει σταθερή και αξιόπιστη στρατηγική και είναι το μόνο κόμμα που το αναδεικνύει με συνέπεια εδώ και 2 χρόνια. Και παράλληλα αναδεικνύουμε και το έργο της δικής μας κυβέρνησης.

Με τις Θέσεις μας για το Συνέδριο ανοίγουμε τη συζήτηση για την αλλαγή εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, της διοίκησης της ΕΡΤ και των Ανεξάρτητων Αρχών στο πλαίσιο της πρότασης μας Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Εφόσον αναγνωρίζουμε τα λάθη και τα ελλείμματα που μας έφεραν στη συρρίκνωση και την απαξίωση, πρέπει να προχωρήσουμε & να κάνουμε τώρα τις αλλαγές. Με κατάργηση των τάσεων που λειτούργησαν αρνητικά ως προσωπικές ομάδες, με τη βάση να εκλέγει τον πρόεδρο με κατάλογο που θα ολοκληρώνεται νωρίτερα με κριτήριο την πολιτική ένταξη στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με περιφερειακή Οργάνωση, με στήριξη της Νεολαίας, και τις υπόλοιπες καταστατικές αλλαγές φτιάχνουμε τον νέο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Από αύριο ξεκινά ο προσυνεδριακός διάλογος. Πρέπει να είναι ουσιαστικός και εξωστρεφής. Θα γίνουν εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα με τη ενεργή συμμετοχή και της κοινωνίας. Να δουλέψουμε για το Συνέδριο της αναγέννησης».



