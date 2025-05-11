Ανδρουλάκης: «Καμία απάντηση από τον πρωθυπουργό για το χρονοδιάγραμμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ»

Παρέμβαση στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Κρήτης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο, έκανε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης με αφορμή την αναφορά που έγινε στο πάνελ για την Κάσο και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, σχολίασε πως «είναι προφανές ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Η χώρα δέσμευσε 650 εκατομμύρια ευρώ για ένα έργο και έχω ρωτήσει τον πρωθυπουργό στη Βουλή, τον υπουργό 'Αμυνας, τον υπουργό Εξωτερικών να μας πουν κάτι απλό: ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού του έργου».

«Δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» επισήμανε, ενώ πρόσθεσε οτι «εάν πάμε στην αναδίπλωση -όπως ειπώθηκε από τους ομιλητές-, τότε προφανέστατα η Τουρκία έχει πετύχει τον στόχο της, η Ελλάδα εκτίθεται ανεπανόρθωτα εάν ένα έργο που έχει σχεδιαστεί και έχει πολυδιαφημιστεί έχει αυτή την κατάληξη».

Σχολιάζοντας μάλιστα ότι ο ίδιος δεν μπορεί να «αγοράσει» το σενάριο ότι η Ευρώπη σχεδίασε τη δική της ενεργειακή στρατηγική κι εμείς παρασυρθήκαμε από την Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά:

«Η Ελλάδα, ενώ δεν έχει εξάρτηση από το φυσικό αέριο -μιλώ πάντα για την ηλεκτροπαραγωγή που είναι το κρίσιμο στοιχείο, εμείς δεν έχουμε βαριά βιομηχανία τόσο μεγάλη όσο η Γερμανία- αποκτά ξαφνικά μια τεράστια εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Ενώ γνωρίζαμε, καθώς είχαν προηγηθεί τα γεγονότα στην Κριμαία, ότι ήταν πιθανό το σενάριο της κλιμάκωσης, άρα της εξάρτησης, άρα του εκβιασμού και του γεωπολιτικού κινδύνου». Πρόσθεσε δε: «Τι κάνει η χώρα μας, αντί να επενδύσει στα δίκτυα; Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε δίκαιη πράσινη μετάβαση και να φύγουμε από τον ρυπογόνο λιγνίτη με ένα υγιές αναθετικό σύστημα και γεωπολιτική ασφάλεια; Διότι δεν έχουμε δίκτυα ούτε εσωτερικά, ούτε εξωτερικά».

«Αντί η χώρα μας να επενδύσει στο δίκτυο και να λέμε σήμερα "κύριοι δήμαρχοι, ο καθένας από εσάς έχει τη δική του ενεργειακή κοινότητα, έχουμε αποθήκευση, έχουμε όλες τις υποδομές άρα διασυνδέουμε τους ρυθμούς της απολιγνιτοποίησης με τα έργα αποθήκευσης και δικτύου για να κάνουμε υγιή, σταθερή πράσινη μετάβαση προς όφελος του πολίτη και της παραγωγής", δεν επενδύσαμε στο δίκτυο».

Όσον αφορά πώς τιμολογείται σήμερα η ενέργεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε καταλήγοντας: «Να μάθει ο κόσμος ποια είναι η πραγματικότητα. Ποιο είναι το ποσοστό από το χρηματιστήριο ενέργειας αποβραδίς και τι γίνεται κάθε πρωί στην Ελλάδα που εκτινάσσεται η τιμή της ενέργειας;».

