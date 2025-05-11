ΝΔ: Πυρά κατά ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις Τσουκαλά στον ΣΚΑΪ

Την αντίδραση της ΝΔ προκάλεσαν δηλώσεις του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά στον ΣΚΑΪ για την Ημέρας της Μητέρας.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις μεγάλες ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον εργασιακό τους βίο, λέγοντας ότι έχουμε περισσότερες γυναίκες άνεργες, υποαπασχολούμενες και με χαμηλότερες αποδοχές σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους.

Σημείωσε ότι “πρέπει να ξαναδούμε πώς θα στηρίξουμε τις μητέρες και τις εργαζόμενες μητέρες".

Απαντώντας, η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, χαρακτήρισε τον κ. Τσουκαλά ως αρνητή της προόδου που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.

Επισήμανε ότι από το 2019 έως σήμερα, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η απασχόληση των γυναικών αυξήθηκε κατά 8,5 ποσοστιαίες μονάδες – ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Σύμφωνα με την κα Σδούκου, αυτό δεν συνέβη τυχαία, είναι αποτέλεσμα πολιτικών που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν με συνέπεια:

Η επέκταση της ειδικής άδειας και προστασίας μητρότητας για 9 μήνες

Η δυνατότητα μεταβίβασης της άδειας στον πατέρα

Το επίδομα γονικής άδειας ίσο με τον κατώτατο μισθό

Η εξομοίωση των δικαιωμάτων των θετών γονέων

Η φοροαπαλλαγή έως 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Οι άδειες φροντίδας και ιατρικών εξετάσεων

Η πλήρης προστασία από απόλυση λόγω άσκησης γονικών δικαιωμάτων

Η αύξηση των voucher για βρεφονηπιακούς κατά 20.000

Το επίδομα γέννησης από 2.400 έως 3.500 ευρώ

Και, κυρίως, η εξίσωση των μη μισθωτών μητέρων με τις μισθωτές: 830 ευρώ τον μήνα για 9 μήνες – σύνολο 7.500 ευρώ, που μαζί με το επίδομα γέννησης φτάνει στα 10.000 ευρώ καθαρά.

“Συνεχίζουμε με τον ίδιο στόχο: να κάνουμε την καθημερινότητα της μητέρας πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη, πιο υποστηρικτική. Κάθε μέρα” καταλήγει η εκπρόσωπος της ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

