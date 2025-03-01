Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης να υπακούσει στο μήνυμα των πολιτών και να παραιτηθεί

Με βασικό μήνυμα «Δεν πάει άλλο» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζει τα χθεσινά συλλαλητήρια που έγιναν για τη συμπλήρωση δύο χρόνων από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη αναφέροντας ότι «η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης οφείλουν να υπακούσουν στο πάνδημο μήνυμα των πολιτών και να παραιτηθούν άμεσα».

Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο «24 ώρες μετά τις ιστορικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, μάταια ανέμεναν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αναλάμβανε τις ευθύνες του για το έγκλημα των Τεμπών και το σχέδιο συγκάλυψης. Υποτιμά τη φωνή του λαού. Ακόμα ένα πρόβλημα Δημοκρατίας στη χώρα μας».

Και καταλήγει επισημαίνοντας: «Ο λαός χθες απαίτησε Δικαιοσύνη, Αλήθεια και Ασφάλεια. Αγαθά τα οποία η κυβέρνηση της ΝΔ ούτε μπορεί, ούτε θέλει να προσφέρει».

Πηγή: skai.gr

