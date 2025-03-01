«Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να ενισχύουμε διαρκώς, όλο και περισσότερο την ασφάλεια των μεταφορών. Όπως λένε: ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, η Τριμελής Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είμαστε σε καλό δρόμο και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας στην εκπομπή «Χωρίς Πιλότο», του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΙ 100,3 και τους δημοσιογράφους Σταύρο Ιωαννίδη και Ντόνα Δρούτσα.

Σχετικά με τις συστάσεις του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ο κ. Σταϊκούρας διευκρίνισε «Υπάρχει μια σύγχυση, γιατί στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ υπάρχουν 17 συστάσεις ασφαλείας. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αν διαβάσει κάποιος το πόρισμα, θα καταλάβει αμέσως, ότι οι συστάσεις αυτές δεν είναι μόνο προς την Ελληνική Πολιτεία. Είναι για παράδειγμα, δύο συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι δύο συστάσεις προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Είναι δύο συστάσεις προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή, εάν συμβεί κάτι στο μέλλον, να έχει κάποιος τον συντονισμό στο πεδίο. 'Αρα, αυτές οι συστάσεις, εν πολλοίς, αφορούν ευρωπαϊκούς φορείς ή μη καθημερινή λειτουργία του σιδηροδρόμου. Οι άλλες συστάσεις που αφορούν τον ΟΣΕ, τη Hellenic Train και τη ΡΑΣ, έχουν ενσωματωθεί στο Σχέδιο Δράσης, που έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Υποβάλλουμε, κάθε δίμηνο, έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την πρόοδο που έχει αυτό το Σχέδιο Δράσης. Το κάναμε τον Σεπτέμβριο του 2024, τον Νοέμβριο του 2024, τον Ιανουάριο του 2025».

Επιπρόσθετα, ο κ. Σταϊκούρας χαρακτήρισε κατάκτηση της χώρας τη δημιουργία του ΕΟΔΑΣΑΑΜ επισημαίνοντας «Σήμερα θεωρώ ότι είναι κατάκτηση για τη χώρα, ότι έχουμε τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ και έχουμε έναν πόρισμα, το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από το σύνολο της κοινωνίας και από τα πολιτικά κόμματα, πέρα και πάνω από την όποια ανάγνωση κάνει το κάθε κόμμα και τη συμφωνία ή τη διαφωνία. Είναι κατάκτηση και αυτό έγινε επί ημερών της σημερινής κυβέρνησης. Εάν εμείς θέλαμε, που υπάρχει πράγματι μια δυσπιστία από κομμάτι της κοινωνίας, να κουκουλώσουμε κάτι, δεν θα κάναμε τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ τον Σεπτέμβριο του 2023. Δεν θα ζητούσαμε από την Ευρωπαία Επίτροπο να έρθει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων για να συνδράμει με δύο από τα τρία μέλη στην έκδοση αυτού του πορίσματος. Δεν θα δίναμε επιπλέον χρηματοδότηση πάνω από 4 εκατ. ευρώ στον ΕΟΔAΣΑΑΜ για να αξιοποιήσει Ινστιτούτα του εξωτερικού. Όλα αυτά τα κάναμε ακριβώς, γιατί θέλουμε να λάμψει η αλήθεια και γιατί το οφείλουμε, πρωτίστως στους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και σε όλη την ελληνική κοινωνία».

Για τα χθεσινά συλλαλητήρια ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε «Η 28η Φεβρουαρίου καταγράφεται στη συνείδηση της κοινωνίας μας, όπως φάνηκε και χθες στη μαζική και ειρηνική συμμετοχή των πολιτών στα συλλαλητήρια, ως ημέρα εθνικού πένθους και μνήμης για τους συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν νέα παιδιά. Το πάνδημο κοινωνικό αίτημα για την ανάδειξη της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης είναι και δίκαιο και εύλογο και εμείς παραμένουμε προσηλωμένοι και στο ανθρώπινο και στο εθνικό καθήκον. Συνεχίζουμε αδιάκοπα να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την διαρκή ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.