Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ για Τέμπη: Πήραμε το μήνυμα - Θα δουλέψουμε σοβαρά και αποτελεσματικά

Για τα μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα για τα Τέμπη μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας πως το μήνυμα που έστειλαν οι πολίτες της χώρας ήταν ξεκάθαρο. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε επικοινωνιακά λάθη της κυβέρνησης που δεν πέρασαν τα σωστά μηνύματα στην κοινωνία ενώ τόνισε πως τα δύο χρόνια που απομένουν πριν τις εθνικές εκλογές «θα δουλέψουμε σοβαρά». Ακόμη, σημείωσε πως ο «ΟΣΕ πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του ΟΤΕ, του ΟΛΠ και της ΔΕΗ».

Αρχικά, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως: «Ήταν χωρίς προηγούμενο οι συγκεντρώσεις, πάρα πολύ μεγάλες και στέκομαι ιδιαίτερα πως δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, ήταν και στο εξωτερικό. Προφανώς, κατέβηκαν και διάφοροι συμπολίτες μας που τοποθετούνται απέναντι στην κυβέρνηση, καμία αμφιβολία απέναντι σε αυτό, αλλά βασικά κατέβηκαν άνθρωποι από όλους τους χώρους και πάρα πολλοί νεοδημοκράτες και γνωστοί μου, και δήμαρχοι που πρόσκεινται στη ΝΔ και άλλα επιφανείς στελέχη της κοινωνίας. Το μήνυμα ήταν να αποδοθεί το ταχύτερο δικαιοσύνη και πλήρως για αυτή την τραγωδία, και από την άλλη ποτέ ξανά. Ασφάλεια στους σιδηροδρόμους, στις μεταφορές μας, ένα καλύτερο κράτος. Όταν λέμε δικαιοσύνη προφανώς περιέχεται μέσα και η έννοια της ευθύνης».

Ακολούθως, επισήμανε πως «η κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι αλλού ταξιδεμένη εάν δεν το καταλάβαινε αυτό το μήνυμα. Προφανώς η τραγωδία έχει αγγίξει, όπως ήταν αναμενόμενο λεπτές συναισθηματικές χορδές και το ζήτημα είναι από την δική μας πλευρά, όχι μόνο να πούμε ότι πήραμε το μήνυμα αλλά να κινηθούμε στο βαθμό που μας αναλογεί, γιατί υπάρχει δικαιοσύνη στη μέση. Και σχέση ειδικά με την ασφάλεια του σιδηροδρόμου να τρέξουμε όσο πιο πολύ μπορούμε για να εξασφαλίσουμε το ποτέ ξανά».

«Αυτό που χρειάζεται από μας είναι δύο πράγματα. Σεμνότητα, απέναντι στους πολίτες και την καθημερινή μας δράση και αποτελεσματικότητα», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως «ο υπουργός Μεταφορών έχει παρουσιάσει σχέδιο δράσης για τον σιδηρόδρομο, που αναφέρονται και στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη. Το μήνυμα από την χτεσινή συγκέντρωση είναι να επιταχύνουμε τη δράση μας ακόμα πιο πολύ. Πχ, το κύριο ζήτημα που σχετίζεται με την τραγωδία σε κάποιο βαθμό, η τηλεδιοίκηση, η 717 είχε ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2023, σε όλο το δίκτυο απλώς ήρθε μετά ο Daniel και κατέστρεψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δικτύου στη Θεσσαλία, όπου έχουν ξεκινήσει να γίνονται τα έργα».

«Είναι βέβαιο πως ο ΟΣΕ που ταυτισμένος με το βαθύ κράτος στην Ελλάδα, πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο που τράβηξαν στο παρελθόν ο ΟΤΕ, ο ΟΛΠ, η ΔΕΗ, ο ΕΦΚΑ, όπου και εκεί θυμάστε ποια χάλια υπήρχαν και ποια βελτίωση υπήρξε», ανέφερε ακόμη ο υπουργός.

Και εξήγησε: «Από την μια πλευρά είναι ο κρατικός ΟΣΕ που χρειάζεται να αναβαθμιστεί, να εκσυγχρονιστεί, να γίνει ένας ευρωπαϊκός οργανισμός και από την άλλη πλευρά υπάρχει η Hellenic Train, που είναι ιταλικής ιδιοκτησίας και όπου εκεί επίσης η εταιρεία αυτή πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει και αυτό θα απαιτηθεί και από την ελληνική κυβέρνηση».

«Το βασικό που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες πως αντιλαμβανόμαστε απολύτως τη φωνή τους», τόνισε.

Επίσης επανέλαβε πως «δεν ήταν κομματικού χαρακτήρα η συγκέντρωση και αλίμονο σε αυτούς που θα προσπαθήσουν να της αποδώσουν τέτοια χαρακτηριστικά. Και αυτό είναι που αυξάνει και τις δικές μας ευθύνες».

Ακολούθως ανέφερε πως επειδή «η δικαιοσύνη δεν παρουσίασε τι κάνει, τους προηγούμενους μήνες και η κυβέρνηση μπορεί να έκανε κάποια επικοινωνιακά λάθη και βιαστικές κινήσεις με το περιβόητο μπάζωμα, πέρασαν διάφορα μηνύματα στην κοινή γνώμη που κινητοποίησαν τόσο πολύ κόσμο, ενώ είναι βέβαιο πως η κυβέρνηση δεν θέλει να κρύψει τίποτα και θα ήταν μια τελείως ανόητη κυβέρνηση εάν ήθελε να κρύψει κάτι. Θα έκανε ζημιά στον εαυτό της. Αλλά αυτό το μήνυμα πράγματι στον κόσμο δεν έχει περάσει και αυτό εντείνει τις ευθύνες μας».

«Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για την κυβέρνηση αλλά το θέμα είναι να μην γίνουν δύσκολα και για τον τόπο και για να μην γίνει αυτό χρειάζεται μια υπευθυνότητα από όλους μας, σίγουρα από την αντιπολίτευση αλλά μια συναίσθηση ευθύνης και από μας. (…) Ότι έγινε έγινε, το ζήτημα δεν είναι να κουνάμε το δάχτυλο στους πολίτες, αλλά να δούμε εδώ πού είμαστε πώς αυτό το μήνυμα θα μεταφραστεί από την κυβέρνηση σωστά. Και η σωστή για μένα μετάφραση είναι η δικαιοσύνη να προχωρήσει γρήγορα, να φανεί η αλήθεια, όποια και αν είναι και όποιον και αν αφορά, να μην μείνουν ερωτηματικά. Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που παράγγειλε η κυβέρνηση είναι ένα πρώτο αποφασιστικό βήμα και δεν υποτιμάται ούτε από τους ίδιους τους συγγενείς των θυμάτων. Εάν η κυβέρνηση ήθελε να συγκαλύψει δεν θα παράγγελνε ένα πόρισμα που επιρρίπτει ευθύνες. Οι ευθύνες θα καταλογιστούν και από την δικαιοσύνη και από τους πολίτες», επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

Ερωτώμενος για ενδεχόμενο ανασχηματισμό, ο υπουργός απάντησε πως «αυτά είναι θέματα που αφορούν τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση έχει μπροστά της 2 χρόνια στο τιμόνι της χώρας. Πιστεύω πως με όποια λάθη έχουν γίνει και ένα είναι το θέμα του ΟΣΕ, η χώρα έχει ανέβει παραπάνω. Δουλειά μας είναι στα δύο χρόνια που απομένουν να δουλέψουμε σοβαρά και αποτελεσματικά. Το πιο σοβαρό είναι το βαθύ κράτος που ταλαιπωρεί τον πολίτη».

Αναφορικά με την οικονομία, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως «όσο περνάνε οι μήνες, η κατάσταση θα βελτιώνεται και με πρωτοβουλίες της κυβέρνησης καθώς έχουμε μια βάση να πατήσουμε».

Πηγή: skai.gr

