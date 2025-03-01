Ποιον θα εξέλεγαν για πρόεδρο οι Ουκρανοί;

Προσφάτως ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε πως ο Ζελένσκι έχει ποσοστό αποδοχής της τάξης του 4% και κυβερνάει ως «δικτάτορας», χωρίς εκλογές.

Είναι αλήθεια όμως αυτό;

Προσφάτως ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως είναι «δικτάτορας», επειδή κυβερνά χωρίς εκλογές και πως η δημοτικότητά του είναι πάρα πολύ χαμηλή, μόλις στο 4% – τώρα ο Ζελένσκι επιδιώκει να αποδείξει το αντίθετο.



Στις 23 Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε δημοσκόπηση στην Ουκρανία πως το 65% των Ουκρανών στηρίζει τον Ζελένσκι. Αν και δεν αναφέρεται συγκεκριμένη πηγή της δημοσκόπησης, η τελευταία φαίνεται να έγινε από το ουκρανικό ερευνητικό ινστιτούτο Rating με τη συμμετοχή περίπου 1.200 ατόμων. Βάσει αυτής της δημοσκόπησης, το ένα τρίτο εμπιστεύεται τον Ζελένσκι, ένα άλλο τρίτο τον εμπιστεύεται λιγότερο ή περισσότερο και περίπου 34% δεν τον εμπιστεύεται καθόλου. Επιπλέον, η δημοτικότητα του Ζελένσκι φαίνεται να έχει βελτιωθεί – τον Νοέμβριο είχε ποσοστό αποδοχής στο 53%, ενώ τον Ιανουάριο 57%.

Επικρίσεις από την Ουάσινγκτον

Σύμφωνα δε με άλλη δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS) με 1.000 συμμετέχοντες, άνω του 50% των πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα στηρίζουν τον Ζελένσκι, ενώ το 57% τον εμπιστεύεται.



Ακριβώς αυτήν τη δημοσκόπηση ήταν που επέκρινε ο Ίλον Μασκ, επικεφαλής της υπηρεσίας κυβερνητικής αποτελεσματικότητας της αμερικανικής κυβέρνησης, ισχυριζόμενος πως το KIIS είναι προκατειλημμένο, επειδή υποτίθεται πως παίρνει χρήματα από την υπηρεσία USAID των ΗΠΑ για την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας. Ο επικεφαλής του KIIS, Άντον Χρουσέσκι, αρνήθηκε πάντως τις κατηγορίες και τόνισε πως η δημοσκόπηση έγινε με δική του πρωτοβουλία.



Ο κοινωνιολόγος αμφισβητεί τη δήλωση της κυβέρνησης Τραμπ για το ότι ο Ζελένσκι έχει ποσοστό αποδοχής 4%. «Η υποστήριξη για τις ενέργειές του και η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του είναι δύο διαφορετικά πράγματα, για αυτό και θέτουμε στους συμμετέχοντες ξεχωριστές ερωτήσεις επί του θέματος. Το ποσοστό στήριξης προς τις ενέργειες του Ζελένσκι ήταν μάλιστα σε άλλες δημοσκοπήσεις ακόμη υψηλότερο από το ποσοστό εμπιστοσύνης», εξηγεί ο Χρουσέσκι στην DW.



Σύμφωνα με τον ειδικό, η εμπιστοσύνη των Ουκρανών προς τον Ζελένσκι αυξάνεται και πάλι – κάτι που μπορεί να οφείλεται όμως και στο γεγονός ότι και άλλες φορές η δημοτικότητα του Ουκρανού προέδρου ανεβαίνει, όταν έχει σημαντικές συναντήσεις στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής. Αντιθέτως, όταν υπερισχύουν στην επικαιρότητα η εσωτερική πολιτική, η διαφθορά και θέματα όπως η στράτευση, τότε η δημοτικότητα του Ζελένσκι πέφτει.

Τι γίνεται στις κατεχόμενες περιοχές;

Οι δημοσκόποι είναι σε θέση μάλιστα να επικοινωνήσουν ακόμη και με ανθρώπους σε περιοχές που έχουν καταλάβει μεν οι Ρώσοι, πλην όμως εξακολουθούν να λειτουργούν τα τηλεφωνικά δίκτυα. Στις λοιπές κατεχόμενες εκτάσεις ωστόσο δεν γίνονται δημοσκοπήσεις.



Είναι δύσκολο να διαπιστωθεί το κατά πόσο θα αλλοιώνονταν τα δημοσκοπικά αποτελέσματα σε περίπτωση συμμετοχής και αυτών των ανθρώπων, τονίζει στην DW ο Ολέξι Χαράν, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Κίεβο. «Είναι επίσης απίθανο το να μπορούσαν να συμμετάσχουν αυτοί οι άνθρωποι σε μία εκλογική διαδικασία, γι' αυτό και η άποψή τους δεν επηρεάζει ιδιαιτέρως τη νομιμοποίηση του προέδρου», επισημαίνει ο ειδικός.



Εξίσου δύσκολη είναι και η καταγραφή των απόψεων των εκατομμυρίων Ουκρανών προσφύγων που έχουν εκτοπιστεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Χρουσέσκι, η εμπιστοσύνη τους σε συγκεκριμένους πολιτικούς αλλά και στους θεσμούς δεν διαφέρει ιδιαιτέρως από των υπολοίπων Ουκρανών. Επιπλέον, αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται να χάνουν σταδιακά το ενδιαφέρον τους για την ουκρανική πολιτική: Σε δημοσκόπηση του KIIS τον Μάιο του 2024 το ένα τρίτο των 801 συμμετεχόντων Ουκρανών προσφύγων από την Πολωνία, τη Γερμανία και την Τσεχία δήλωσαν πως δεν ενδιαφέρονται πλέον για τις ειδήσεις από την Ουκρανία και μόνο ένας στους τρεις ανέφερε πως θα ήθελε να συμμετάσχει σε ενδεχόμενες εκλογές.

Πόσο δημοφιλείς είναι οι ανταγωνιστές του Ζελένσκι;

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν εξέφρασε και αυτός την άποψή του γύρω από τη δημοτικότητα του προέδρου Ζελένσκι, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «δεν έχει τόση σημασία τι ποσοστό αποδοχής έχει. Το σημαντικό είναι το εξής: πως σύμφωνα με τα δεδομένα μας ο στενότερος πολιτικός του αντίπαλος έχει διπλάσιο ποσοστό αποδοχής. Πρόκειται για τον κύριο Ζαλούζνι, πρώην επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ο οποίος έχει σταλεί στο Λονδίνο».



Κατά τον Χρουσέσκι πάντως τέτοιες συγκρίσεις είναι άτοπες, διότι ο Ζαλούζνι, που είναι πρεσβευτής στη Μεγάλη Βρετανία, δεν έχει εκφράσει καμία πολιτική φιλοδοξία και επιπλέον τα υψηλά στελέχη του στρατού έχουν συχνά υψηλά ποσοστά αποδοχής λόγω του πολέμου.



Η θητεία του Ζελένσκι θα ολοκληρωνόταν κανονικά τον Μάιο του 2024, εξαιτίας όμως του ισχύοντος δικαίου σε περίπτωση πολέμου στη χώρα, δεν γίνεται να διεξαχθούν εκλογές. Διάφορες πολιτικές δυνάμεις αναθέτουν τη διενέργεια δημοσκοπήσεων σχετικά με τα πιθανά αποτελέσματα κοινοβουλευτικών και προεδρικών εκλογών, αλλά αυτά δεν δημοσιεύονται πάντα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης της χώρας.



Πριν από λίγο καιρό η εφημερίδα "Ukrajinska Prawda" δημοσίευσε μία δημοσκόπηση του ερευνητικού ινστιτούτου SOCIS, το οποίο μάλλον πρόσκειται στον άλλοτε πρόεδρο Πέτρο Ποροσένκο. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση το ερώτημα ήταν: «Ποιον θα ψηφίζατε, εάν επρόκειτο να διεξαχθούν το προσεχές διάστημα προεδρικές εκλογές»;



Οι ερευνητές του SOCIS έδωσαν στους συμμετέχοντες 13 υποψηφίους ως πιθανές απαντήσεις. Αν και το ποσοστό των αναποφάσιστων ήταν αρκετά υψηλό, στο 21,6%, πρώτος αναδείχθηκε ο Ζαλούζνι με 27,2%, δεύτερος ο Ζελένσκι με 15,9% και τρίτος ο Πέτρο Ποροσένκο με 5,6%.



