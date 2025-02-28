«Θα ελεγχθούν όλοι και όλες και για όλα τα πιθανά αδικήματα χωρίς περιορισμούς. Και το πιο σημαντικό που περιμένει να μάθει η ελληνική κοινωνία: Ποιος ήταν ο εντολέας», υπογράμμισε, σε συνέντευξή του στο Attica TV, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «θα πρέπει να ελεγχθεί ο κ. Τριαντόπουλος για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία» αλλά και «για το αδίκημα της προσβολής μνήμης νεκρού». «Όλη η Ελλάδα γνωρίζει, με έναν τραγικό τρόπο, δυστυχώς, ότι γενετικό υλικό μεταφέρθηκε μαζί με τη διαδικασία της επιχωμάτωσης του χώρου του εγκλήματος», σημείωσε.

«Υπάρχει και το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας, που συνδέεται με τον τρόπο πληρωμής του μπαζώματος», συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στη «μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Εισαγγελία της Λάρισας σχετικά με τη χρηματοδότηση της παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος».

«Έχει έρθει στη Βουλή τμήμα της δικογραφίας που συνδέεται με αυτήν τη μηνυτήρια αναφορά, που έχει να κάνει με την πληρωμή τουλάχιστον 600.000 ευρώ για το μπάζωμα. Και εδώ μιλάμε για απιστία κακουργηματικού επιπέδου. Στην οποία εμπλέκονται και άλλοι υπουργοί της ΝΔ, οι κύριοι Παπαθανάσης και Τσακίρης που είχαν την ευθύνη των χρηματοδοτήσεων», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Πρέπει να μάθουμε ποιος ήταν εντολέας, όχι μόνο του μπαζώματος, αλλά ολόκληρου του σχεδίου συγκάλυψης. Και πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται».

Όσον αφορά το κοινό μέτωπο των προοδευτικών κομμάτων, ο κ. Φάμελλος τόνισε: «Αυτό που ζητάει η κοινωνία είναι να συνεννοηθούμε τα προοδευτικά κόμματα. Και αυτό που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η απάντηση στην αγωνία της κοινωνίας να δοθεί από την προοδευτική πλευρά. Γιατί καιροφυλακτούν και φωνές ακροδεξιές. Η απάντηση που πρέπει να δώσει η προοδευτική παράταξη είναι να υπάρχει προοπτική προοδευτικής κυβερνητικής λύσης».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας είχαμε συνηγορήσει εδώ και τρεις βδομάδες ότι πρέπει να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας», επεσήμανε υπογραμμίζοντας πως «είναι καλό, έστω και με καθυστέρηση, που και ο κ. Ανδρουλάκης θα συνηγορήσει και θα συνδιαμορφωθεί μια κοινή πρόταση δυσπιστίας».

«Πρόταση δυσπιστίας δεν υποβάλλεις για να μείνει η κυβέρνηση. Υποβάλλουμε πρόταση δυσπιστίας για να φύγει η κυβέρνηση», συμπλήρωσε σημειώνοντας ότι «πρέπει να φύγει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί δεν μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη με τον κ. Μητσοτάκη πρωθυπουργό».

«Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας σοβαρός και ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ. Αυτήν την επανεκκίνηση υλοποιούμε τους τελευταίους τρεις μήνες. Όσο πιο ισχυρός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πιο πιθανή γίνεται και η προοδευτική απάντηση και η ήττα του κ. Μητσοτάκη, αλλά και η δρομολόγηση των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων», τόνισε ο κ. Φάμελλος και κατέληξε:

«Ο λαός θα αποφασίσει. Δεν μπορεί κανείς να αποφασίσει πριν αποφασίσει ο λαός στις κάλπες. Και εμείς πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να είναι προοδευτική η απάντηση στις κάλπες».

Πηγή: skai.gr

