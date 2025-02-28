Μήνυμα για την μαύρη επέτειο της συμπλήρωσης 2 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Η τραγωδία των Τεμπών είναι μία μαύρη σελίδα της ιστορίας μας. Ο πόνος και ο θυμός για τις αδικοχαμένες ζωές αγγίζουν όλη την κοινωνία. Το δυστύχημα και τα ανοικτά ερωτήματα που το συνοδεύουν κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς», αναφέρει η ΠτΔ.

«Δύο χρόνια μετά, το αίτημα για αλήθεια, λογοδοσία και απονομή δικαιοσύνης είναι πάνδημο και θεμελιώδους σημασίας για την Πολιτεία μας», καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.