Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σακελλαροπούλου: Η τραγωδία των Τεμπών είναι μία μαύρη σελίδα της ιστορίας μας

«Δύο χρόνια μετά, το αίτημα για αλήθεια, λογοδοσία και απονομή δικαιοσύνης είναι πάνδημο και θεμελιώδους σημασίας για την Πολιτεία μας», αναφέρει η ΠτΔ

Σακελλαροπούλου

Μήνυμα για την μαύρη επέτειο της συμπλήρωσης 2 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου

«Η τραγωδία των Τεμπών είναι μία μαύρη σελίδα της ιστορίας μας. Ο πόνος και ο θυμός για τις αδικοχαμένες ζωές αγγίζουν όλη την κοινωνία. Το δυστύχημα και τα ανοικτά ερωτήματα που το συνοδεύουν κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς», αναφέρει η ΠτΔ. 

«Δύο χρόνια μετά, το αίτημα για αλήθεια, λογοδοσία και απονομή δικαιοσύνης είναι πάνδημο και θεμελιώδους σημασίας για την Πολιτεία μας», καταλήγει. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τέμπη Κατερίνα Σακελλαροπούλου
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark