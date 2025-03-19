Τη δική του αλληλεγγύη στον αγώνα του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου για «αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και δημοκρατία» εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. «Η σύλληψη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου και δεκάδων συνεργατών του, αποτελεί ένα πρωτοφανές πλήγμα για το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές διαδικασίες», όπως σημειώνει.

«Η ΕΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η διεθνής κοινότητα οφείλουν να απαιτήσουν από την Τουρκία να σεβαστεί στο ακέραιο τα ανθρώπινα δικαιώματα των συλληφθέντων και να μην επιτρέψουν στον Τούρκο Πρόεδρο να οδηγεί τη δημοκρατία στο απόσπασμα προκειμένου να εξασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση».

Αναλυτικά η ανάρτηση Φάμελλου:

