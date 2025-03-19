Το ερώτημα γιατί ο πρωθυπουργός «δεν θέλει να λειτουργήσει η προανακριτική» για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και «γιατί δεν θέλει να έρθουν οι μάρτυρες ενώπιον της», απευθύνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι «οι θεσμοί και οι συνταγματικές διαδικασίες δεν θα προσαρμόζονται κατά το δοκούν στα πολιτικά και επικοινωνιακά μέτρα της Νέας Δημοκρατίας».

«Μην τολμήσετε να κλείσετε την προανακριτική επιτροπή χωρίς να έρθουν όλα στο φως». Αυτό δήλωνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Φεβρουάριο του 2018, όταν λάμβανε χώρα η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση Novartis. Χθες μας δήλωσε με ανάρτησή του ότι δεν χρειάζεται να λειτουργήσει η προανακριτική, της όποιας τη σύσταση υπερψήφισε πριν μόλις λίγες μέρες», αναφέρει ειδικότερα ο κ. Τσουκαλάς.

«Τι άλλαξε; Γιατί δεν θέλει να λειτουργήσει η προανακριτική; Γιατί δεν θέλει να έρθουν οι μάρτυρες ενώπιον της; Στην υπόθεση Τριαντόπουλου δεν χρειάζεται φως πριν κλείσει η προανακριτική;», ρωτά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Σχολιάζει ότι πρόκειται για «άλλη μια απόδειξη της αλά καρτ μεταχείρισης των θεσμών από τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία». «Πόσες φορές ακόμα θα διαψεύσει τον εαυτό του ο κ. Μητσοτάκης; Πόσες φορές ακόμα θα υποτιμήσει τη νοημοσύνη των πολιτών; Φτάνει πια με την αλαζονεία και το ψέμα, κ. Πρωθυπουργέ», προσθέτει.

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «οι θεσμοί και οι συνταγματικές διαδικασίες δεν θα προσαρμόζονται κατά το δοκούν στα πολιτικά και επικοινωνιακά μέτρα της Νέας Δημοκρατίας» και αναφέρει καταληκτικά: «Όσο και αν θέλετε να κερδίσετε χρόνο, δεν θα τα καταφέρετε. Γιατί στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι».

Οργισμένη αντίδραση Μαρινάκη: Το ΠΑΣΟΚ «ξεπλένει» επί της ουσίας τις μεθοδεύσεις της σκευωρίας Novartis

Άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος απάντησε σε υψηλούς τόνους στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για «ανεκδιήγητη προσπάθειας να απαξιώσει μία γενναία πρόταση, όπως ήταν η χθεσινή του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου».

«Το ΠΑΣΟΚ με αυτή την ανακοίνωση επιχειρεί να κάνει έναν επικίνδυνο συμψηφισμό, εμφανίζοντας μια ανάρτηση του Πρωθυπουργού από το 2018», όπως εξήγησε.

«Στην πραγματικότητα και μέσα στον πανικό τους, έπεσαν οι ίδιοι σε μία παγίδα: Ο Πρωθυπουργός, τότε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφερόταν στη σκευωρία Novartis και την προσπάθεια που έκανε η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να «εξοντώσει» τους πολιτικούς της αντιπάλους, με κουκουλοφόρους ψευδομάρτυρες και κατασκευασμένο από την ίδια κατηγορητήριο», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσέθεσε:

«Στην περίπτωση του κ. Τριαντόπουλου έχουμε το ακριβώς αντίθετο. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν «κλείνει» την Προανακριτική, όπως συνέβη το 2018, αλλά την αποδέχθηκε και ο κ. Τριαντόπουλος πρότεινε να παραπεμφθεί η υπόθεσή του στους τακτικούς δικαστές, οι οποίοι μπορούν να διενεργήσουν κάθε ανακριτική πράξη χωρίς περιορισμούς. Η κυβερνητική πλειοψηφία, αν και δεν συμφωνούσε με το περιεχόμενό του, αποδέχθηκε για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου το κατηγορητήριο της αντιπολίτευσης, από το οποίο σήμερα οι ίδιοι παίρνουν αποστάσεις».

«Με λίγα λόγια, το ΠΑΣΟΚ, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με αυτόν τον πρωτοφανή και αδιανόητο συμψηφισμό, «ξεπλένει» επί της ουσίας τις μεθοδεύσεις της σκευωρίας Novartis, θύματα της οποίας ήταν και δικά του στελέχη».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

Η σημερινή ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ συνιστά την κορύφωση της ανεκδιήγητης προσπάθειας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απαξιώσει μία γενναία πρόταση, όπως ήταν η χθεσινή του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου.

Αρχικά, το ΠΑΣΟΚ με αυτή την ανακοίνωση επιχειρεί να κάνει έναν επικίνδυνο συμψηφισμό, εμφανίζοντας μια ανάρτηση του Πρωθυπουργού από το 2018.

Στην πραγματικότητα και μέσα στον πανικό τους, έπεσαν οι ίδιοι σε μία παγίδα: Ο Πρωθυπουργός, τότε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφερόταν στη σκευωρία Novartis και την προσπάθεια που έκανε η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να «εξοντώσει» τους πολιτικούς της αντιπάλους, με κουκουλοφόρους ψευδομάρτυρες και κατασκευασμένο από την ίδια κατηγορητήριο.

Στην περίπτωση του κ. Τριαντόπουλου έχουμε το ακριβώς αντίθετο. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν «κλείνει» την Προανακριτική, όπως συνέβη το 2018, αλλά την αποδέχθηκε και ο κ. Τριαντόπουλος πρότεινε να παραπεμφθεί η υπόθεσή του στους τακτικούς δικαστές, οι οποίοι μπορούν να διενεργήσουν κάθε ανακριτική πράξη χωρίς περιορισμούς. Η κυβερνητική πλειοψηφία, αν και δεν συμφωνούσε με το περιεχόμενό του, αποδέχθηκε για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου το κατηγορητήριο της αντιπολίτευσης, από το οποίο σήμερα οι ίδιοι παίρνουν αποστάσεις.

Με λίγα λόγια, το ΠΑΣΟΚ, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με αυτόν τον πρωτοφανή και αδιανόητο συμψηφισμό, «ξεπλένει» επί της ουσίας τις μεθοδεύσεις της σκευωρίας Novartis, θύματα της οποίας ήταν και δικά του στελέχη.

Ας μας απαντήσουν στο ΠΑΣΟΚ αν διαφωνούν τώρα με τον πρόεδρό τους Νίκο Ανδρουλάκη, τον γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο Δημήτρη Μάντζο, τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη και μια σειρά βουλευτών τους, που επιτακτικά ζητούσαν από τον κ. Τριαντόπουλο να πάει στον φυσικό δικαστή. Και ας μην επιβαρύνουν τη θέση τους με επικίνδυνους συμψηφισμούς όπως ο σημερινός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.