Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, κατέθεσε πέντε τροπολογίες στην έκθεση του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2026. Οι προτάσεις αυτές στοχεύουν στην αύξηση της χρηματοδότησης για απόκτηση στέγης, στην παροχή μεγαλύτερης αποζημίωσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές, όπως επίσης στη συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων στα σύνορα από τον Έβρο έως το Καστελόριζο, αλλά και στην αύξηση των πόρων των ταμείων για τη μετανάστευση και το άσυλο. Επιπλέον, ο Ευρωβουλευτής σημειώνει την ανάγκη παροχής προστασίας και χρηματοδότησης στους αλιείς, που απειλούνται από παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες.

Οι 5 τροπολογίες είναι:

1. Αύξηση των χρηματοδοτήσεων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

2. Αύξηση της χρηματοδότησης της προστασίας των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων, δηλαδή του Έβρου και των νησιών του Αιγαίου, όπως είχε αποφασισθεί το προηγούμενο έτος, για πρώτη φορά, σε αντίστοιχη έκθεση του 2025.

3. Αύξηση των κονδυλίων των ταμείων για τη μετανάστευση και το άσυλο.

4. Αύξηση των πόρων στους αλιευτικούς στόλους της ΕΕ και της προστασίας όσων απειλούνται από παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες.

5. Αύξηση των αποζημιώσεων και υποστήριξη πολυμερών δράσεων για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

