Φάμελλος: Ευθύνη όλων η υπεράσπιση της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη

«Η άμεση και καθολική εφαρμογή της ξεκάθαρης απόφασης του Άρειου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και τους δανειολήπτες είναι υποχρέωση της Πολιτείας.

Είναι υποχρέωση και απέναντι στο Κράτος Δικαίου. Διότι δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο που υπάρχει στη χώρα μας πληθώρα παραβιάσεων του Κράτους Δικαίου και του Συντάγματος» τόνισε μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, επισημαίνοντας πως «είναι ευθύνη όλων μας, έναντι του Συντάγματος, της Δημοκρατίας αλλά και της κοινωνίας, να υπερασπιστούμε αυτή την καθαρή απόφαση».

«Να μην επιχειρήσει η κυβέρνηση να αλλοιώσει αυτή την πολύ καλή απόφαση, η οποία πράγματι επιστρέφει στους πυλώνες του νόμου 3869, του νόμου Κατσέλη, και επανεντάσσει έναν υπερχρεωμένο καταναλωτή και προστατεύει την κύρια κατοικία, που είναι ο σκοπός του νομοθέτη. Δεν μπορεί την ώρα που προχωράνε και πληθαίνουν οι πλειστηριασμοί και που η κυβέρνηση έχει επιτρέψει την ασυδοσία των funds και των servicers, αλλά και τα υπερκέρδη δισεκατομμυρίων των τραπεζών, είτε ο κ. Πιερρακάκης είτε και ο κ. Στουρνάρας να αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχουν ασάφειες» είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Σωκράτη Φάμελλου:

«Αξιότιμε κ. πρόεδρε του Συλλόγου και της διαδικασίας, νομικοί παραστάτες και καθηγητές, κα Κατσέλη, εκλεκτά μέλη της διοίκησης του Συλλόγου και των Δικηγορικών Συλλόγων και αγαπητοί συνάδελφοι στη Βουλή και συμμετέχοντες στη σημερινή διαδικασία, υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους είμαστε σήμερα εδώ ως ΣΥΡΙΖΑ:

Ο πρώτος λόγος είναι για να συγχαρούμε τους νομικούς παραστάτες, τους Δικηγορικούς Συλλόγους, αλλά και τις Καταναλωτικές Οργανώσεις και τους Συλλόγους των Δανειοληπτών που έδωσαν αυτή τη νομική μάχη που κατέληξε σε αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα.

Ο δεύτερος λόγος είναι για να ενημερωθούμε από εσάς -και γι’ αυτό θα παρακολουθήσω τη διαδικασία- γιατί όπως αφήσατε να εννοηθεί, πρέπει να γίνουν και κοινοβουλευτικά και νομοθετικά βήματα. Και γιατί υπάρχουν κοινοβουλευτικά σχέδια σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης, όπως διαφαίνεται από τη μεριά της κυβέρνησης.

Και αυτός είναι ο τρίτος λόγος. Να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση μαζί με εσάς, με βάση αυτά που άκουσα ήδη και από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και την κα Κατσέλη, ότι η απόφαση αυτή είναι απολύτως ξεκάθαρη, ότι δεν επιδέχεται καμία μετάφραση, ότι δεν έχει καμία ασάφεια και πρέπει να είναι άμεσα και καθολικά εφαρμοστέα, γιατί αυτό επιβάλλει και ο χαρακτήρας της απόφασης του Αρείου Πάγου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό συμπέρασμα με το οποίο μας τροφοδοτείτε ήδη και θα παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση. Αλλά θέλω να το πω ξεκάθαρα:

Να μην επιχειρήσει η κυβέρνηση να αλλοιώσει αυτή την πολύ καλή απόφαση, η οποία πράγματι επιστρέφει στους πυλώνες του νόμου 3869, του νόμου Κατσέλη, και επανεντάσσει έναν υπερχρεωμένο καταναλωτή και προστατεύει την κύρια κατοικία, που είναι ο σκοπός και του νομοθέτη.

Δεν μπορεί την ώρα που προχωράνε και πληθαίνουν οι πλειστηριασμοί και που η κυβέρνηση έχει επιτρέψει την ασυδοσία των funds και των servicers, αλλά και τα υπερκέρδη δισεκατομμυρίων των τραπεζών, είτε ο κ. Πιερρακάκης είτε και ο κ. Στουρνάρας να αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχουν «ασάφειες» και ότι «χρειάζεται να βρεθεί μια ισορροπία».

Ο Άρειος Πάγος απέδωσε ακριβώς αυτό που χρειάζεται και ήθελε ο νομοθέτης, που είναι η προστασία των καταναλωτών και σίγουρα δεν είναι η προστασία των υπερκερδών και της ασυδοσίας των funds και των servicers.

Και η σημερινή συζήτηση έχει και ένα ακόμα στοιχείο, δεν απευθύνεται μόνο στους δανειολήπτες. Έχει να κάνει και με την προστασία του Κράτους Δικαίου. Η άμεση και καθολική εφαρμογή μιας καθαρής απόφασης είναι υποχρέωση της Πολιτείας.

Είναι υποχρέωση και απέναντι στο Κράτος Δικαίου. Διότι δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο που, όπως έχει αναδειχθεί από πολλές πρωτοβουλίες και του νομικού κόσμου και από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει πληθώρα παραβιάσεων του Κράτους Δικαίου, αλλά δυστυχώς και σοβαρές συνταγματικές παραβιάσεις.

Είναι ευθύνη λοιπόν όλων μας, έναντι του Συντάγματος, της Δημοκρατίας αλλά και της κοινωνίας, να υπερασπιστούμε αυτή την καθαρή απόφαση».

Πηγή: skai.gr

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