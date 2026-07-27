Δύο ανήλικοι, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, για επίθεση σε ανήλικη μέσα σε δομή φιλοξενίας στην Αχαΐα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα και εξύβριση.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν οι δύο ανήλικοι φέρονται να επιτέθηκαν στη συνομήλική τους.

Ειδικότερα, η ανήλικη κατηγορούμενη φέρεται να τη χτύπησε στο κεφάλι, προκαλώντας της σωματικές βλάβες, ενώ ο ανήλικος κατηγορούμενος φέρεται να της έριξε υγρό σαπούνι στα μάτια.

Η παθούσα διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο ανηλίκων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην Παράλληλη Έδρα Αιγιαλείας.

Πηγή: skai.gr

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